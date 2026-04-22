Magyar Kupa: Ferencváros–ETO FC elődöntő 2–2

2026.04.22. 19:48
null
Fotó: Szabó Miklós
FTC ETO FC Magyar Kupa magyar foci Ferencváros
A bajnokság után a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében is összecsap egymással a Ferencváros és az ETO FC. A mérkőzést nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

Budapest, Groupama Aréna, 12 122 néző. Vezeti: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Georgiou Theodoros)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda (Szalai G., 89.) – Levi (Abu Fani, 58.), Zachariassen, J. Romao (Rommens, 58.) – Cadu, Kovacevic, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Megyeri – Vladoiu, Csinger (Krpics, a szünetben), Miangue, Stefulj – Tóth R., Vitális – Bánáti (Njie, a szünetben; Bíró B., 85.), Bumba (Gavric, 77.), Schön – Piscsur (Benbuali, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Kovacevic (4.), Levi (45+4.), ill. Csinger (40.), Bumba (45+1.)

