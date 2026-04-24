A Nyíregyháza simán nyert Veszprémben a futsal NB I felsőházában

VARGA BALÁZS
2026.04.24. 22:25
Hat gólt szerzett a Nyíregyháza (Fotó: astudiofutsal.hu, archív)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásának 7. fordulójában a Nyíregyháza simán nyert Veszprémben az egyetlen felsőházi mérkőzésen, míg az alsóházban kiütéssel győzött a Kecskemét, a Berettyóújfalu és a Haladás pedig ikszelt egymással.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ
Felsőház
Veszprém–Nyíregyháza 2–6
Hétfőn játsszák
18.00: DEAC–Nyírbátor
19.45: Újpest–Aramis SE
Alsóház
Berettyóújfalu–Haladás 3–3
Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 7–1
Hétfőn játsszák
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal

A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

 

