A Nyíregyháza simán nyert Veszprémben a futsal NB I felsőházában

A férfi futsal NB I rájátszásának 7. fordulójában a Nyíregyháza simán nyert Veszprémben az egyetlen felsőházi mérkőzésen, míg az alsóházban kiütéssel győzött a Kecskemét, a Berettyóújfalu és a Haladás pedig ikszelt egymással.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ

Felsőház

Veszprém–Nyíregyháza 2–6

Hétfőn játsszák

18.00: DEAC–Nyírbátor

19.45: Újpest–Aramis SE

Alsóház

Berettyóújfalu–Haladás 3–3

Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 7–1

Hétfőn játsszák

19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)