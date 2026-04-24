A Nyíregyháza simán nyert Veszprémben a futsal NB I felsőházában
A férfi futsal NB I rájátszásának 7. fordulójában a Nyíregyháza simán nyert Veszprémben az egyetlen felsőházi mérkőzésen, míg az alsóházban kiütéssel győzött a Kecskemét, a Berettyóújfalu és a Haladás pedig ikszelt egymással.
FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ
Felsőház
Veszprém–Nyíregyháza 2–6
Hétfőn játsszák
18.00: DEAC–Nyírbátor
19.45: Újpest–Aramis SE
Alsóház
Berettyóújfalu–Haladás 3–3
Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 7–1
Hétfőn játsszák
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal
