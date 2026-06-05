Nemzeti Sportrádió

A DEAC hatméteresekkel nyerte meg a harmadik meccset a futsal NB I bronzcsatájában

R. P.R. P.
2026.06.05. 20:50
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Fotó: DEAC Futsal/Pethő Ákos
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Vehir.hu Futsal Veszprém DEAC futsal NB I
A Debreceni EAC nyerte meg a futsal NB I bronzcsatájának harmadik mérkőzését a Veszprém ellen. A debreceniek ezzel 2–1-re vezetnek a párharcban.

A rendes játékidő 2–2-es döntetlennel zárult. A veszprémiek részéről Fellembek Zétény és Bognár Martin szerzett gólt, míg a DEAC-ban Tóth Barnabás és Tóth Attila. A kétszer ötperces hosszabbítás nem hozott újabb gólt, így a szétlövés döntött.

A hatméteresek során 5–5-ig hibátlan volt mindkét csapat, de a hatodik sorozatban csak a vendégek találtak be – éppen Tóth Barnabás – így a DEAC nyerte meg a meccset.

FUTSAL
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC 2–2 – hatméteresekkel 5–6
Az egyik fél harmadik nyert meccséig tartó párharc állása: 2–1 a DEAC javára

 

Vehir.hu Futsal Veszprém DEAC futsal NB I
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