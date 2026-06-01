Futsal NB I: a hosszabbítás végén ollózós góllal egyenlített a DEAC a bronzcsatában – videó

2026.06.01. 20:31
A párharc második meccse is nagy csatát hozott (Fotó: deac.hu, archív)
A DEAC hétfőn fordulatos mérkőzésen, a hosszabbítás utolsó pillanataiban ollózós góllal 5–4-re legyőzte a tavalyi győztes Veszprémet a férfi futsal NB I bronzéremért folytatott párharcának második mérkőzésén.

A hazaiak a hetedik percben szereztek előnyt, de az első meccset múlt pénteken 4–3-ra megnyerő vendégek négy perccel később egyenlítettek. A szünethez közeledve, mindössze hét másodperccel a félidő előtt a debreceni Erdei Kristóf talált be, de ezzel még nem értek véget az izgalmak, ugyanis egyetlen másodperc volt az órán, amikor kisbüntetőhöz jutottak a bakonyiak, amit ki is használtak (2–2).

A térfélcserét követően 4–2-re ellépett Marko Peric vezetőedző veszprémi együttese, majd hét perccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnybe került a DEAC, amely Dorogi Benjámin öngóljával 4–3-ra zárkózott, majd sikerült hosszabbításra mentenie a találkozót.

A kétszer ötperces ráadásban akadtak ígéretes helyzetek, de az utolsó pillanatokig nem esett gól, ekkor viszont Krajnyák Zsolt ollózós találattal döntötte el a mérkőzést.

A párharc pénteken Veszprémben folytatódik.

A GYŐZTES GÓL

FÉRFI FUTSAL NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
DEAC–Veszprém 5–4 (2–2, 4–4, 4–4) – hosszabbítás után
Gólszerző: Krajnyák (7., 50.), Erdei K. (20.), Dorogi (35. – öngól), Caiqe (39.), ill. Fellembek (11., 21.), Lipl (20.), Hadházi (32.)
Kiállítva: Lipl (33.)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest (Tv: M4 Sport)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az Újpest javára

 

