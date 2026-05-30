Női futsal NB I: a TFSE elnapolta a bajnokavatást

2026.05.30. 18:35
Istvan DerencsenyiMég nem bajnok a DEAC (Fotó: deac.hu)
futsal DEAC TFSE DEAC futsal női futsal NB I
A DEAC női futsalcsapata hazai pályán szétlövéssel kikapott a TFSE-től az NB I döntőjének harmadik mérkőzésén, így még nem nyerte meg a bajnokságot.

A DEAC május 17-én 4–0-ra győzött hazai pályán, majd egy héttel később a TFSE otthonában is 2–1-es győzelmet aratott, így egy lépésre került a bajnoki cím megnyerésétől. Az i-re azonban nem sikerült feltennie a pontot... Szombaton a TFSE Dorner Dóra Zita lövésével szerzett vezetést, de a szünet előtt Gáll Zsófia egyenlített.

A második félidő és a hosszabbítás sem hozott gólt, így a szétlövés döntött. A DEAC honlapjának tudósítása szerint Horváth Viktória és Bali Emese is hibázott, míg a fővárosiaknál Varga Adél nem talált be. A döntő negyedik mérkőzését jövő héten rendezik meg.

FUTSAL
NŐI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
DEAC–TFSE 1–1 – szétlövéssel 2–4
Gólszerző: Gáll (19.), ill. Dorner (8.)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a DEAC javára

 

