Női futsal NB I: a TFSE elnapolta a bajnokavatást

A DEAC május 17-én 4–0-ra győzött hazai pályán, majd egy héttel később a TFSE otthonában is 2–1-es győzelmet aratott, így egy lépésre került a bajnoki cím megnyerésétől. Az i-re azonban nem sikerült feltennie a pontot... Szombaton a TFSE Dorner Dóra Zita lövésével szerzett vezetést, de a szünet előtt Gáll Zsófia egyenlített.

A második félidő és a hosszabbítás sem hozott gólt, így a szétlövés döntött. A DEAC honlapjának tudósítása szerint Horváth Viktória és Bali Emese is hibázott, míg a fővárosiaknál Varga Adél nem talált be. A döntő negyedik mérkőzését jövő héten rendezik meg.

FUTSAL

NŐI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

DEAC–TFSE 1–1 – szétlövéssel 2–4

Gólszerző: Gáll (19.), ill. Dorner (8.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a DEAC javára