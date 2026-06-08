Simán nyert Nyíregyházán, története során először bajnok az Újpest a futsal NB I-ben

Az Újpest a hazai 2–1-es, hosszabbításban elért siker, az idegenbeli 7–2-es vereség, majd a vendéglátóként aratott 4–2-es győzelem után érkezett Nyíregyházára abban a tudatban, hogy lezárhatja a párharcot. A 2500 néző előtt rendezett összecsapáson a lila-fehérek már az 1. percben betaláltak, Suscsák Máté lőtt a bal alsóba, majd 10 perc múlva Thiago cselezte ki Alasztics Marcell kapust ziccerben, és passzolt a hazai kapuba.

A nyírségiek a szünet után szépítettek Hadnagy István hatalmas góljával, ám bő egy perc múlva válaszolt rá Suscsák Máté, aki kilőtte a jobb alsó sarkot. Aztán a második félidő derekán előbb Vas Ádám növelte előnyt – Suscsák Máté a duplája mellett talppal gólpasszt is adott –, majd Lucas szerezte meg csapata ötödik gólját (a saját térfeléről találta be, miután a kitámadó ellenfél lehozta a kapusát), amivel eldőlt a mérkőzés. Még Raphinha bombázott a léc alá, ez azonban csak szépségtapasz volt a Nyíregyházának, amely tehát a tavalyi bronz- után idén ezüstérmet szerzett. Az Újpest pedig története során először ünnepelhet bajnoki címet. 2–5