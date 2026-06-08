Nemzeti Sportrádió

Simán nyert Nyíregyházán, története során először bajnok az Újpest a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.08. 21:37
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Idegenben zárta le a párharcot az Újpest (Fotó: Czinege Melinda)
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futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I döntőjének 4. mérkőzését hétfőn az Újpest 5–2-re megnyerte Nyíregyházán, így a lila-fehérek behúzták a párharcot, és történetük során először bajnoki címet szereztek.

Az Újpest a hazai 2–1-es, hosszabbításban elért siker, az idegenbeli 7–2-es vereség, majd a vendéglátóként aratott 4–2-es győzelem után érkezett Nyíregyházára abban a tudatban, hogy lezárhatja a párharcot. A 2500 néző előtt rendezett összecsapáson a lila-fehérek már az 1. percben betaláltak, Suscsák Máté lőtt a bal alsóba, majd 10 perc múlva Thiago cselezte ki Alasztics Marcell kapust ziccerben, és passzolt a hazai kapuba.

A nyírségiek a szünet után szépítettek Hadnagy István hatalmas góljával, ám bő egy perc múlva válaszolt rá Suscsák Máté, aki kilőtte a jobb alsó sarkot. Aztán a második félidő derekán előbb Vas Ádám növelte előnyt – Suscsák Máté a duplája mellett talppal gólpasszt is adott –, majd Lucas szerezte meg csapata ötödik gólját (a saját térfeléről találta be, miután a kitámadó ellenfél lehozta a kapusát), amivel eldőlt a mérkőzés. Még Raphinha bombázott a léc alá, ez azonban csak szépségtapasz volt a Nyíregyházának, amely tehát a tavalyi bronz- után idén ezüstérmet szerzett. Az Újpest pedig története során először ünnepelhet bajnoki címet. 2–5

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fotó 2026.06.08.

Futsal NB I döntő, 4. mérkőzés: Nyíregyháza–Újpest FC 2–5 (Fotók: Czinege Melinda)

 

Mint az MTI írja, a futsalbajnokságok történetében a legtöbb bajnoki címet a Rába ETO szerezte, szám szerint nyolcat, a Haladás VSE és az MVFC Berettyóújfalu 4-4 alkalommal bizonyult a legjobbnak. Az említett három csapaton kívül az Aramis SE, az Üllő FC Cső-Montage 3-3, az Apenta Nestlé, a Gödöllői FK, a Külker FC, a Lőrinc FC 2-2, míg a Rubeola FC Csömör és a Vehir.hu Veszprém 1-1 alkalommal lett bajnoki aranyérmes. Története során korábban az Újpest és a Nyíregyháza sem jutott még döntőbe.

Németh Péter személyében 2014 után ismét magyar edző vezette győzelemre csapatát.

ÖSSZEFOGLALÓ

ÍGY VETTE ÁT A TRÓFEÁT AZ ÚJPEST

FÉRFI FUTSAL NB I
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Nyíregyháza–Újpest FC 2–5 (0–2)
Gólszerző: Hadnagy (23.), Raphinha (36.), ill. Suscsák (1., 24.), Thiago (11.), Vas Á. (31.), Lucas (32.)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 az Újpest javára
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS
DEAC–Veszprém 1–3 (1–2)
Gólszerző: Erdei K. (13.), ill. Lipl (5.), Knizs (8.), Dorogi (35.)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

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