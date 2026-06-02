Futsal NB I: helyszínváltozás a döntő harmadik mérkőzésére

A házigazda újpestiek kedd délután közösségi oldalukon jelentették be, hogy „váratlan fejlemények miatt” a Sterbinszky Amália Sportcsarnok helyett az együttes valódi hazai pályáján, az UTE Röplabdacsarnokában kerül sor a meccsre csütörtökön 19 órától.

A finálé első meccsét – amelyet még a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban rendeztek – hosszabbításban az Újpest nyerte meg, majd hétfőn Nyíregyházán a szabolcsiak 7–2-es sikerrel egyenlítettek. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó döntőt az M4 Sport élőben közvetíti.