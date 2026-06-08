Futsal NB I: nyert a Veszprém, ötödik mérkőzés dönt a bronzéremről

Másfél héttel ezelőtt a Veszprém vendéglátóként kétgólos hátrányból fordítva 4–3-ra nyert, múlt hétfőn viszont a hajdúságiak saját közönségük előtt, hosszabbításban, ollózós góllal fordították maguk javára a találkozót (5–4). A párharc pénteken Veszprémben folytatódott, és a Debrecen 2–2 után szétlövés során kerekedett a házigazdák fölé.

A hétfői, negyedik mérkőzésen a veszprémiek szerezték meg a vezetést, majd a 8. percben megduplázták az előnyüket. A házigazdák a 13. percben szépítettek, majd a találkozó a 35. percben dőlt el, a vendégek akkor ismét kétgólosra növelték a különbséget.

Az ötödik, utolsó találkozót pénteken 18.30 órától rendezik Veszprémben.

FÉRFI FUTSAL NB I

A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

DEAC–Veszprém 1–3 (1–2)

Gólszerző: Erdei K. (13.), ill. Lipl (5.), Knizs (8.), Dorogi (35.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az Újpest javára