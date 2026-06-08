Nemzeti Sportrádió

Futsal NB I: nyert a Veszprém, ötödik mérkőzés dönt a bronzéremről

2026.06.08. 20:07
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A DEAC nem tudta lezárni a párharcot (Fotó: deac.hu, archív)
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Ötödik mérkőzés dönt a bronzérem sorsáról a férfi futsal NB I-ben, miután a hétfői, negyedik felvonáson a Veszprém 3–1-re nyert a Debreceni EAC vendégeként, ezzel egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban.

Másfél héttel ezelőtt a Veszprém vendéglátóként kétgólos hátrányból fordítva 4–3-ra nyert, múlt hétfőn viszont a hajdúságiak saját közönségük előtt, hosszabbításban, ollózós góllal fordították maguk javára a találkozót (5–4). A párharc pénteken Veszprémben folytatódott, és a Debrecen 2–2 után szétlövés során kerekedett a házigazdák fölé.

A hétfői, negyedik mérkőzésen a veszprémiek szerezték meg a vezetést, majd a 8. percben megduplázták az előnyüket. A házigazdák a 13. percben szépítettek, majd a találkozó a 35. percben dőlt el, a vendégek akkor ismét kétgólosra növelték a különbséget.

Az ötödik, utolsó találkozót pénteken 18.30 órától rendezik Veszprémben.

FÉRFI FUTSAL NB I
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS
DEAC–Veszprém 1–3 (1–2)
Gólszerző: Erdei K. (13.), ill. Lipl (5.), Knizs (8.), Dorogi (35.)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az Újpest javára

 

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