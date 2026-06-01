Futsal NB I: kiütéses sikerrel egyenlített a döntős párharcban a Nyíregyháza az Újpest ellen

Pörgősen indult a második meccs a nyíregyházi Continental Arénában, ahol az előző találkozón is betaláló Hadnagy István kezdte meg a gólgyártást, majd két perccel később Maneca duplázta meg a hazai előnyt – a brazil légiósnak minden sorozatot tekintve ez volt az 50. gólja az idényben. Nem sokkal később ugyan Vas Ádám révén szépített az Újpest, amelyre továbbra is komoly nyomást helyeztek a vendéglátók, akik sorra dolgozták ki a helyzeteket, Vatamaniuc-Bartha Dávid a 14. percben például nem talált az üres kapuba. A szünethez közeledve viszont Maneca volt eredményes, aki sarokkal juttatta a labdát Gémesi Gergő kapujába.

A fordulás után sem esett vissza a tempó, Hadnagynak több próbálkozása is volt, de nem sikerült tovább növelnie a különbséget. A 27. percben Vatamaniuc-Bartha Dávid szerzett labdát a vendégek térfelén, majd elindult a kapu felé, középre adását pedig az újpesti kapus véletlenül a hálóba húzta. A tetemes hátrányban öt a négy elleni játékra váltottak a lila-fehérek, azonban kétszer is belehibáztak, előbb Hadnagy István, majd Maneca fejezte be eredményesen a kontratámadást. A hátralévő időben szétesett az Újpest védekezése, a 34. percben Rafinha már 7–1-re módosította az állást. A végeredményt az újpesti Czerman Márk állította be.

A párharc csütörtökön a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban folytatódik.

FÉRFI FUTSAL NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Nyíregyháza–Újpest FC 7–2 (3–1)

Gólszerző: Hadnagy (2., 29.), Maneca (4., 19., 30.), Vatamaniuc-Bartha (27.), Rafinha (34.), ill. Vas Á. (5.), Czerman (35.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

DEAC–Veszprém 5–4 (2–2, 4–4, 4–4) – hosszabbítás után

Gólszerző: Krajnyák (7., 50.), Erdei K. (20.), Dorogi (35. – öngól), Caique (39.), ill. Fellembek (11., 21.), Lipl (20.), Hadházi (32.)

Kiállítva: Lipl (33.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1