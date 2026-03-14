Megszakította a Kisvárda elleni rossz sorozatát az Újpest

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Káprály

Gólszerző: Bese (6.), Ljujics (59. – 11-esből), ill. Bíró B. (26.)

Kellemes napsütésben kezdődött a mérkőzés, a kevésbé fázós szurkolók már egy szál pólóban ültek fel a lelátóra. Majd alig öt perc elteltével máris talpra ugrottak a hazai drukkerek. Aligha túlzás, hogy az idén egyik legszebb újpesti gólját láthatták, Bese Barnabás ollózott a kapuba. A 31 éves védő combhajlítóizom-sérüléssel bajlódott, ezt megelőzően legutóbb tavaly novemberben volt kezdő az NB I-ben, és azóta mindössze két találkozón játszott – összesen 13 percet. Mi tagadás, stílusosan tért vissza a kezdőcsapatba.

Érdekesség, hogy ezt megelőzően legutóbb két éve, 2024 áprilisában szerzett gólt az Újpest a Kisvárda ellen, akkor Matija Ljujics talált be büntetőből az idegenben 4–1-re elveszített összecsapáson. Az gyorsan kiderült, hogy ezúttal sem ússzák meg a lila-fehérek kapott gól nélkül. Banai Dávid hiába védte bravúrral Toniszlav Jordanov lövését, Bíró Bence próbálkozásánál már ő is tehetetlen volt.

A szünetben kettőt is cserélt a hazaiakat irányító Szélesi Zoltán, és Krajcsovics Ábel mindjárt remek beadással vétette észre magát, ám Nejc Ggradisar közelről a kapu fölé fejelt. A télen Zalaegerszegről igazolt 21 éves jobbszélső ezúttal is agilisan futballozott, olyannyira, hogy ő harcolta ki azt a büntetőt, amelyből Matija Ljujics ismét megszerezte a vezetést a lila-fehéreknek. A 71. percben Soltész Dominik végezhetett el ígéretes szabadrúgást a kaputól 18 méterre, a lövése elsuhant a bal felső sarok fölött. Mentek, próbálkoztak a vendégek, ám igazán veszélyes helyzetet nem nagyon tudtak kialakítani.

Szűk negyedórával a vége előtt Krajcsovics Ábel rohant be Dárdai Pállal az öltözőbe, így pár percig tíz emberrel futballoztak a lila-fehérek. A hazaiaknál a hajrára beállt a derbin megsérülő, ugyancsak a télen igazolt Arne Maier. A 85. percben Horváth Krisztofer szabadrúgását tolta a kapu fölé Ilija Popovics, az Újpest szerette volna lezárni az összecsapást. Az eredmény azonban már nem változott, az Újpest a mérkőzés nagy részében jobban, elszántabban futballozott, és teljesen megérdemelten szerezte meg a három pontot. 2–1

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!