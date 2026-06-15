Nemzeti Sportrádió

Vívás: megközelítőleg 2500 fiatal indult a diákolimpián

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.06.15. 14:59
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vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A vívók legnagyobb hazai összevont korosztályos versenyének számító diákolimpián 2235 ígéret lépett pástra az idén.

A múlt hét végén három napon át zajlott a vívó diákolimpia, amelynek ezúttal nem a BOK-csarnok, hanem a Hungexpo G pavilonja adott otthont.

A 70 páston zajló korosztályos seregszemlén 2235 reménység indult,

emellett 119 csapatot számláltak, továbbá a tudáspróbázókkal kiegészülve a létszám megközelítette a 2500-at.

Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőröző aláírása is kelendő volt a diákolimpián Forrás: MVSZ

A fiataloknak extra motivációt jelentett, hogy a diákolimpián

a franciországi Európa-bajnokságra készülő felnőttválogatott kiválóságaival is találkozhattak.

„A diákolimpia igen nagy és magas színvonalú versennyé nőtte ki magát – mondta Dósa Dániel világbajnoki bronzérmes tőröző a hazai szövetségi portálnak. –

A kadét korosztály alatt általában kisebb, kevesebb létszámú versenyeken indulnak a gyerekek, ezért az itt szerzett tapasztalatokat a későbbiekben nagyon jól tudják hasznosítani.”

A résztvevők között az utánpótlás legeredményesebbjeit is felfedezhettük. A párbajtőröző Taivainen Bence például ott volt a juniorokkal a világ-, valamint az Európa-bajnokságon is, és most nagyjából harminc verseny után vállalta be az indulást évadzárásként. A jutalma aranyérem lett a korcsoportjában.

„Nem mondom, hogy kívántam az újabb versenyt, de ezúttal

 – jegyezte meg.

Közös drónfelvételen a fiatalok és az Eb-csapat tagjai Forrás: MVSZ

A fotózások mellett lehetőség nyílt arra is, hogy valamennyi ifjú vívó autogramot kérjen az olimpiai és világbajnokoktól, majd az Európa-bajnoki csapatkép elkészítése után a fiatalokkal közös drónfelvétel is készült.

(Kiemelt képünök: három napra megteltek a pástok a Hungexpo G pavilonjában Forrás: MVSZ)

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