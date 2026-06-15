Nemzeti Sportrádió

A Mercedes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az FIA-nak a bokszutcai gyorshajtásos ügy kapcsán

H. L.H. L.
2026.06.15. 14:51
A Mercedes nem ért egyet az FIA döntésével Gasly ügyében (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Monacói Nagydíj McLaren Red Bull Formula–1 Alpine Mercedes FIA
A Formula–1-es Mercedes megerősítette, felülvizsgálati kérelemmel fordult a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA) Pierre Gasly büntetéseinek utólagos eltörlése ügyében.

Noha a Formula–1 mezőnye már teljesítette a Katalán Nagydíjat, továbbra is a monte-carlói versenyhétvége szolgáltatja az egyik fő témát. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) öt nappal a hercegségbeli futam után eltörölte Pierre Gasly kétszer 5 másodperces büntetését, s egyúttal elismerte, hogy a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak, miután hetvenhét centiméterrel elszámolták a mérési pontok közti távolságot. 

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2026.06.12. 12:23

Az Alpine elérte a célját: Gasly visszakapta a monacói dobogót – hivatalos

Hadjar elvesztette az első pódiumát a Red Bull színeiben.

 

Az Alpine pilótája a szankciók eltörlése után visszakapta a harmadik helyét, amit több rivális szerint sem volt igazságos döntés a szövetség részéről. A versenyen ugyanis további négy versenyző, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, valamint Franco Colapinto kapott időbüntetést rossz adatok alapján megállapított sebességtúllépésért.

A különbséget az jelentette, hogy míg Gasly nem töltötte le büntetését sem, az ellenfelek ezt megtették még a futam során, és a szabályok adta keretek között nincs lehetőség a letöltött büntetések törlésére. A Red Bull és a McLaren azonnal jelezte a fellebbezési szándékát az ítélet ellen, és az osztrákokat irányító Laurent Mekies kijelentette, hogy a döntéstől számított 96 órán hivatalosan is megtámadják az ítéletet. 

A „vörös bikák” Isack Hadjar miatt voltak érintettek az ügyben, a pilóta Gasly büntetésének visszavonásával elvesztette a dobogós helyezését, míg a wokingiak Oscar Piastri negyedik pozíciójat bukták el. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff eközben jelezte, átvizsgálják a jogi lehetőségeiket. Az „ezüstnyilak” brit pilótája, George Russell ugyanis azért kapott áthajtásos büntetést, mert a csapat hibája miatt nem megfelelően töltötte le a bokszutcai gyorshajtásért kiszabott 5 másodperces szankciót. 

Az egyéni összetettben harmadik helyezett Russell a harmadikról egészen a tizenharmadik helyre esett hátra, és pont nélkül maradt Monacóban. A Mercedes a Katalán GP után más utat választott, mint a Red Bull: az Alpine-hoz hasonlóan felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, igaz, ezzel nem Russell büntetéseit, hanem Gasly szankcióinak eltörlését támadta meg, mivel a futam végétől számított 96 órán belül elmulasztottak élni azzal a lehetőséggel, amivel az enstone-iak éltek.

Wolff tisztában van vele, hogy korlátozottak az esélyeik, ugyanakkor úgy érzi, a csapatnak kötelessége volt fellépnie az ügyben, hiszen Russell a bajnoki küzdelem szempontból is súlyos veszteséget szenvedett, ezért nem hagyhatták szó nélkül a történteket. 

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1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00


 

 

F1 Monacói Nagydíj McLaren Red Bull Formula–1 Alpine Mercedes FIA
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