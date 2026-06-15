A Mercedes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az FIA-nak a bokszutcai gyorshajtásos ügy kapcsán

Az Alpine pilótája a szankciók eltörlése után visszakapta a harmadik helyét, amit több rivális szerint sem volt igazságos döntés a szövetség részéről. A versenyen ugyanis további négy versenyző, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, valamint Franco Colapinto kapott időbüntetést rossz adatok alapján megállapított sebességtúllépésért.

A különbséget az jelentette, hogy míg Gasly nem töltötte le büntetését sem, az ellenfelek ezt megtették még a futam során, és a szabályok adta keretek között nincs lehetőség a letöltött büntetések törlésére. A Red Bull és a McLaren azonnal jelezte a fellebbezési szándékát az ítélet ellen, és az osztrákokat irányító Laurent Mekies kijelentette, hogy a döntéstől számított 96 órán hivatalosan is megtámadják az ítéletet.

A „vörös bikák” Isack Hadjar miatt voltak érintettek az ügyben, a pilóta Gasly büntetésének visszavonásával elvesztette a dobogós helyezését, míg a wokingiak Oscar Piastri negyedik pozíciójat bukták el. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff eközben jelezte, átvizsgálják a jogi lehetőségeiket. Az „ezüstnyilak” brit pilótája, George Russell ugyanis azért kapott áthajtásos büntetést, mert a csapat hibája miatt nem megfelelően töltötte le a bokszutcai gyorshajtásért kiszabott 5 másodperces szankciót.

Az egyéni összetettben harmadik helyezett Russell a harmadikról egészen a tizenharmadik helyre esett hátra, és pont nélkül maradt Monacóban. A Mercedes a Katalán GP után más utat választott, mint a Red Bull: az Alpine-hoz hasonlóan felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, igaz, ezzel nem Russell büntetéseit, hanem Gasly szankcióinak eltörlését támadta meg, mivel a futam végétől számított 96 órán belül elmulasztottak élni azzal a lehetőséggel, amivel az enstone-iak éltek.

Wolff tisztában van vele, hogy korlátozottak az esélyeik, ugyanakkor úgy érzi, a csapatnak kötelessége volt fellépnie az ügyben, hiszen Russell a bajnoki küzdelem szempontból is súlyos veszteséget szenvedett, ezért nem hagyhatták szó nélkül a történteket.