Megrázó volt az 1–5, Tunézia meneszteni készül szövetségi kapitányát

Tunézia számára már a vb-főpróba is katasztrofálisan alakult (Belgium, 0–5); az addig is kritizált Sabri Lamouchi a támadások kereszttüzébe került, erre jött a magyar idő szerint kedd hajnali 5–1-es vereség Svédország ellen.

A játékosként 12-szeres francia válogatott Lamouchi januárban vette át a tunéziai csapat irányítását.

Nem Lamouchi lenne az első, akitől Tunézia világbajnokság közben válik meg: így járt a lengyel Henryk Kasperczak is 1998-ban az Anglia és Kolumbia elleni vereséget követően – a csapat számára már tét nélküli harmadik csoportmérkőzésen (Románia, 1–1) Ali Szelmi ült a kispadon.

Sajtóhírek szerint most a technikai igazgató, Mondher Kebajer ugorhat be a kapitányi posztra – ő korábban (2019–22) már irányította a tunéziai válogatottat.