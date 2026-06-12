Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza bejelentette egyik alapembere távozását

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.12. 09:46
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Meldin Dreskovivcs visszatér a Darmstadthoz (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Nyíregyháza Meldin Dreskovics Darmstadt
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus a hivatalos felületein számolt be Meldin Dreskovics távozásáról.

Meldin Dreskovics a tavaszi szezonra érkezett kölcsönben a Nyíregyházához, ahol gyorsan alapemberré vált, 14 bajnokin egy gólt szerzett.

A szabolcsiak elégedettek voltak vele, de bejelentették, hogy a kölcsönszerződés lejártával a montenegrói labdarúgó visszatér a német másodosztályú Darmstadthoz.

A 28 éves labdarúgó korábban Debrecenben is szerepelt az NB I-ben, a magyar élvonalban 77 mérkőzésen hatszor volt eredményes.

A Nyíregyháza csütörtökön Muhammed Tijani távozásáról számolt be, de több további kölcsönjátékos is otthagyhatja a csapatot.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: 
Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár)

 

NB I Nyíregyháza Meldin Dreskovics Darmstadt
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