A Nyíregyháza bejelentette egyik alapembere távozását

Meldin Dreskovics a tavaszi szezonra érkezett kölcsönben a Nyíregyházához, ahol gyorsan alapemberré vált, 14 bajnokin egy gólt szerzett.

A szabolcsiak elégedettek voltak vele, de bejelentették, hogy a kölcsönszerződés lejártával a montenegrói labdarúgó visszatér a német másodosztályú Darmstadthoz.

A 28 éves labdarúgó korábban Debrecenben is szerepelt az NB I-ben, a magyar élvonalban 77 mérkőzésen hatszor volt eredményes.

A Nyíregyháza csütörtökön Muhammed Tijani távozásáról számolt be, de több további kölcsönjátékos is otthagyhatja a csapatot.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár)