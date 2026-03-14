Bese Barnabás: Dárdai érkezésével folyamatosan lépkedünk előre
Az NB I 26. fordulójának első szombati mérkőzésén az Újpest FC a Kisvárdát látta vendégül. A mérkőzés 6. percben egy bal oldali szöglet után Bese Barnabás háttal a kapunak állva juttatta a labdát a kapuba. A 26. percben Bíró Bence egyenlített, a meccset mégis az Újpest nyerte meg Ljujics büntetőjével. A mérkőzés végén Bese és Bíró is az NSO TV kamerája előtt értékelte csapata teljesítményét.
Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Káprály
Gólszerző: Bese (6.), Ljujics (59. – 11-esből), ill. Bíró B. (26.)
Megszakította a Kisvárda elleni rossz sorozatát az Újpest
Bese Barnabás szépségdíjas góllal szerzett vezetést, a lila-fehérek pedig megérdemelt, 2–1-es sikert arattak.
