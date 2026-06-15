Lamine Yamalt egyelőre óvják a spanyolok



AZ ELSŐ VB-JÉRE KÉSZÜL Lamine Yamal, a 18 éves szélsőtől nagyon sokat várnak. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon robbant be, egy góllal és négy gólpasszal vette ki a részét a spanyolok végső győzelméből, a Barcelonával pedig immár háromszoros spanyol bajnoknak vallhatja magát. Bár tinédzser, már napjaink egyik legnépszerűbb sportolója, aki több nagy cégnek a reklámarca. A szurkolókat persze elsősorban az foglalkoztatja, hogyan teljesít a világbajnokságon. Mindazonáltal nagy az esély rá, hogy a hétfői, Zöld-foki-szigetek elleni találkozón elővigyázatosságból nem kezd, sőt, még az sem zárható ki, hogy a kispadról nézi végig a mérkőzést. Még április végén, a Celta Vigo elleni találkozón szenvedett comb­izomsérülést, azóta nem játszott, ezért lehet, hogy a szakmai stáb pihenteti a fontosabb összecsapásokra.



„A sérülésből lábadozó játékosok, Nico Willams, Lamine Yamal és Víctor Munoz napról napra jobban vannak, készen állnak a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésre – mondta az As-nak adott interjúban Luis de la Fuente szövetségi kapitány. – Azt viszont nem merem kijelenteni, hogy játszanak is. Ez a világbajnokság különleges, több okból is nagyon figyelni kell a futballisták terhelésére. Sokat kell utaznunk, kevés az idő a regenerálódásra és a pihenésre, emellett a hőséggel és a magas páratartalommal is meg kell küzdenünk. Ez fárasztóbb lesz, mint maga a mérkőzés. Kulcsfontosságú, hogy milyen erőnléti állapotban lesznek a játékosok. Lamine Yamallal is nagyon elővigyázatosak vagyunk, betartjuk a felépülésével kapcsolatos protokollt. Örülünk, mert látjuk, hogy jól halad a regenerációja, és készen áll az első mérkőzésre, de óvatosnak kell lennünk. Egyébként sincs egyszerű helyzetben. Az Eb-n még szinte gyerek volt, de a futball szempontjából nagyon érett. Sokat beszélnek róla, de a pályán bizonyítja is, hogy mire képes. Ugyanakkor még mindig csak tizennyolc éves, figyelnünk kell rá, terelgetni őt. Nyilvánvaló, hogy sokszor kerül még hullámvölgybe, és az is fontos, hogy a földön tarsuk, ne engedjük, hogy nagyon elszaladjon vele a ló. A világbajnokság kiváló alkalom, hogy ismét megmutassa magát. Nagyon elszánt, és csak a tornára összpontosít.”



Az Európa-bajnok spanyol válogatottat a többség a franciák mellett a vb legnagyobb esélyesének tartja, Luis de la Fuente azonban óvatosabban fogalmazott.



„Nem hinném, hogy hátrány lenne, hogy esélyesként beszélnek rólunk – folytatta a 64 éves szakvezető. – Egyébként is, mit jelent az, hogy valaki esélyes? Azt, hogy megnyerheti a világbajnokságot? Ha a szívünkre tesszük a kezünket, több az esélyünk erre, mint a franciáknak, az argentinoknak vagy a braziloknak? Igaz, hogy mi vagyunk az Európa-bajnokok, de Argentína a világbajnok, Anglia meg az Eb-ezüst­érmes. Sok az erős válogatott, és legalább nyolc-tíz, amelyik esélyes a végső győzelemre. Ott vannak a portugálok, az afrikai csapatokkal is számolni kell, és igen, Spanyolország is győzhet. De ez nem azt jelenti, hogy kötelező nyernünk. Sokszor hiába játszik jobban egy csapat, mégis elveszíti a mérkőzést. Esélyesnek lenni jó, de a futball néha ad, néha elvesz. Tudjuk, hogy erősek vagyunk, képesek arra, hogy megnyerjük a világbajnokságot, meglátjuk, hogyan alakul a torna. Válogatott szinten már sokkal kiegyenlítettebb a mezőny, mint a klubfutballban. Vannak olyan válogatottak, amelyeket máshol nemigen láttunk volna. Akadnak olyanok, amelyek erőnlétileg, techinkailag és taktikailag nagyon felkészültek, és olyanok is, amelyek jobban tudnak alkalmazkodni az itteni körülményekhez. Az biztos, hogy nekünk most az első, a Zöld-foki-szigetek elleni találkozó a világbajnokság legfontosabb mérkőzése.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente