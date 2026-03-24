A Paks és a Zalaegerszeg adja a legtöbb labdarúgót az NB I 27. fordulójának álomcsapatába

A FORDULÓ JÁTÉKOSA

Kiemelkedően futballozott a Kazincbarcika ellen Vitális Milán (8), duplájával kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy csapata nyert a sereghajtó ellen 3–1-re. A győriek 24 éves középpályása sokat futott, látványos megoldásokat választott, két szép gólt szerzett, kifejezetten jó napot fogott ki – már hétgólos az NB I-es idényben, továbbá van három gólpassza is.

A 27. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

GYETVÁN 7 (Paksi FC) – BÍRÓ B. 7 (ETO FC), DIOGO SILVA 7 (ZTE FC), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), CALDERÓN 7 (ZTE FC) – MELNIK 7 (Kisvárda Master Good), SZENDREI N. 7 (ZTE FC), VITÁLIS 8 (ETO FC), ZEKE 7 (Paksi FC) – TIJANI 8 (Nyíregyháza Spartacus), SZENDREI Á. 7 (Paksi FC)

A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 9 – Tóth II Vencel, Horváth Zoltán (Puskás Akadémia–Debreceni VSC)

A 27. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Március 20., péntek

MTK Budapest–Paksi FC 0–2

Március 21., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0

Március 22., vasárnap

Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3

Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 1–A1