A Paks és a Zalaegerszeg adja a legtöbb labdarúgót az NB I 27. fordulójának álomcsapatába
A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Kiemelkedően futballozott a Kazincbarcika ellen Vitális Milán (8), duplájával kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy csapata nyert a sereghajtó ellen 3–1-re. A győriek 24 éves középpályása sokat futott, látványos megoldásokat választott, két szép gólt szerzett, kifejezetten jó napot fogott ki – már hétgólos az NB I-es idényben, továbbá van három gólpassza is.
A 27. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GYETVÁN 7 (Paksi FC) – BÍRÓ B. 7 (ETO FC), DIOGO SILVA 7 (ZTE FC), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), CALDERÓN 7 (ZTE FC) – MELNIK 7 (Kisvárda Master Good), SZENDREI N. 7 (ZTE FC), VITÁLIS 8 (ETO FC), ZEKE 7 (Paksi FC) – TIJANI 8 (Nyíregyháza Spartacus), SZENDREI Á. 7 (Paksi FC)
A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 9 – Tóth II Vencel, Horváth Zoltán (Puskás Akadémia–Debreceni VSC)
A 27. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0
Március 22., vasárnap
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 1–A1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
27
15
8
4
53–28
+25
53
|2. Ferencvárosi TC
26
15
5
6
50–28
+22
50
|3. Debreceni VSC
27
12
9
6
41–32
+9
45
|4. Zalaegerszegi TE
27
11
9
7
41–32
+9
42
|5. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|6. Kisvárda
27
11
6
10
33–40
–7
39
|7. Puskás Akadémia
26
10
6
10
32–32
0
36
|8. Újpest FC
27
9
6
12
35–44
–9
33
|9. Nyíregyháza Spartacus
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
27
5
2
20
26–55
–29
17