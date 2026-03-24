A Paks és a Zalaegerszeg adja a legtöbb labdarúgót az NB I 27. fordulójának álomcsapatába

2026.03.24. 09:29
NB I labdarúgó NB I NB I-es legek a forduló válogatottja
A Paksot és a Zalaegerszeget három-három, a Nyíregyházát és az ETO-t két-két játékos képviseli a labdarúgó NB I 27. fordulójának válogatottjában, emellett a Kisvárda egy futballistája került be az álomcsapatba.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Kiemelkedően futballozott a Kazincbarcika ellen Vitális Milán (8), duplájával kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy csapata nyert a sereghajtó ellen 3–1-re. A győriek 24 éves középpályása sokat futott, látványos megoldásokat választott, két szép gólt szerzett, kifejezetten jó napot fogott ki – már hétgólos az NB I-es idényben, továbbá van három gólpassza is.

A 27. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GYETVÁN 7 (Paksi FC) – BÍRÓ B. 7 (ETO FC), DIOGO SILVA 7 (ZTE FC), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), CALDERÓN 7 (ZTE FC) – MELNIK 7 (Kisvárda Master Good), SZENDREI N. 7 (ZTE FC), VITÁLIS 8 (ETO FC), ZEKE 7 (Paksi FC) – TIJANI 8 (Nyíregyháza Spartacus), SZENDREI Á. 7 (Paksi FC)

A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 9 – Tóth II Vencel, Horváth Zoltán (Puskás Akadémia–Debreceni VSC)

A 27. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0
Március 22., vasárnap
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 1–A1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

27

15

8

4

53–28

+25 

53 

  2. Ferencvárosi TC

26

15

5

6

50–28

+22 

50 

  3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

  4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

  5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  6. Kisvárda

27

11

6

10

33–40

–7 

39 

  7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

  8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

  9. Nyíregyháza Spartacus

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

27

5

2

20

26–55

–29 

17 

 

 

