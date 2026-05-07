Vasas: Csak akkor igazolhatok, ha már látjuk, mennyiből gazdálkodhatunk – Nagy Miklós

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Vasasnál szívesen látnák a nyári erősítések között a Nyíregyháza 25 éves középpályását, Kovácsréti Márkot és egybehangzó sajtóhírek szerint Pálinkás Gergő is kiszemelt lehet – ahogy azt reggeli átigazolási gyűjtőnkben jeleztük is. Úgy tudjuk, az NB II góllövőlistáját 13 góllal vezető kecskeméti csatárnak rögzített kivásárlási ára van, tehát ha egy kérő azt kifizeti, akkor utána már csak a játékossal kell megegyeznie.

A Vasasnál azonban még nem kezdődhettek meg a konkrét tárgyalások egyetlen kiszemelttel sem (több klubnál is hasonló a helyzet – erről nyilatkozott korábban a Nemzeti Sportnak a Kisvárda részéről Révész Attila is).

„Először is azt kell leszögeznünk a nyári átigazolások kapcsán, hogy nem tervezünk sok változást. Három-négy érkező jöhet szóba, de csak abban az esetben, ha ugyanennyien távoznak is, azok közül, akik kevesebb szerepet kaptak az elmúlt időszakban – kezdte helyzetértékelését a Nemzeti Sportnak Nagy Miklós sportigazgató. – Ezen a nyáron azonban lassú folyamatra számítok az átigazolások terén, mert egyelőre nem tudok tervezni, mivel nem látjuk, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetségtől milyen összegekre számíthatunk az új idényben. Amíg pedig nem látjuk tisztán a számokat, az új idény költségvetését, addig nem fogok engedélyt kapni a tulajdonosi körtől, hogy megkezdjem a tárgyalásokat az erősítésként kiszemelt játékosokkal.”

Mint ismeretes, a televíziós közvetítési jogokkal kapcsolatban az MLSZ áprilisban pályázatot írt ki és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött korábbi megállapodás is lejárt, márpedig ezek a szerződések alapvetően meghatározzák a klubok költségvetését. Nagy Miklós elmondta, a szövetségtől érkező összegek a Vasas esetében az éves büdzsé több mint egyharmadát jelenthetik.

„Az Erős Gábor vezette szakmai stábbal persze már egyeztettünk arról, hogy milyen típusú futballisták jelenthetnek számunkra erősítést. Ballábas, bal oldali belső védőként és balhátvédként is bevethető játékos, valamint a védekezésből támadásba történő átmenetekben erős középpályás és egy középcsatár is szóba jöhet, de csak akkor, ha erre megkapjuk az engedélyt a tulajdonosoktól, és lesznek távozók is, mert a keret létszámát nem kívánjuk növelni.”

A Vasas jelenlegi keretéből senkinek sem jár le a szerződése (Bukta Csabának igen, de ő Budafokon szerepel kölcsönben), viszont vannak labdarúgók, akik iránt érdeklődnek más klubok. Ide sorolhatjuk például az ebben az idényben öt gólt szerző centert, Németh Barnabást, aki akár cserealapot is jelenthetne Pálinkás ügyében.

Ugyanakkor minden, a keret átalakítását célzó konkrét tárgyalás csak azután kezdődhet meg, amint kialakult a klub büdzséje, ezért Nagy Miklós az egyes játékosokat érintő értesülésekre nem kívánt reagálni.