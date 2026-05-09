Joao Victor: Ha lesz lehetőségem eldönteni a meccset, élek majd vele



– Az utolsó pillanatban egyenlítve mentette hosszabbításra a Budapest Honvéd elleni elődöntőt, majd gólpasszt adott a ráadásban Lucas Alfonsónak – mondhatni, ön volt a meccs hőse. A Ferencváros elleni döntőben is az lesz?

– Örülök, hogy segíthettem a csapatnak a Honvéd ellen, de a futball nem egyéni, hanem csapatsport – válaszolta lapunk érdeklődésére Joao Victor, a ZTE FC 22 esztendős brazil támadója. – Az együttes és a szakmai stáb munkájának köszönhetően jutottunk döntőbe. Igyekszem a sereg élére állni a kulcsfontosságú pillanatokban, és ha lesz lehetőségem eldönteni a szombati meccset, élek vele.

– Európa legfiatalabb átlagéletkorú élvonalbeli csapata a Zalaegerszeg: hogyan kezelik a döntő nyomását?

– Tényleg fiatal gárda a miénk, de ez az erősségünk is lehet: dinamikusak, bátrak és ambiciózusok vagyunk. A nyomás része a futballnak, különösen egy döntőben, ám igyekszünk a saját játékunkra figyelni, és közben élvezni is a pillanatot – ahogyan Nuno Campos vezetőedző is mondta.

– Több tízezer szurkoló lesz a hatalmas Puskás Arénában. Izgul?

– Hallottam róla, micsoda élmény ott játszani, minden futballista ilyen meccsekről álmodik gyerekként – ez motivál engem is. Természetesen van nyomás rajtunk, ám én ezt pozitívan fogom fel, mert azt jelenti, valami igazán fontosért indulunk csatába. Valószínűleg eddigi pályafutásom legnagyobb mérkőzése lesz a szombati, már napok óta sokat gondolok rá. Ugyanakkor igyekszem nem változtatni a felkészülésemen, zenét hallgatva és a feladatomra tökéletesen összpontosítva érkezem a stadionba. Nem vagyok különösebben babonás, de a meccsek előtt mindig imádkozom, most is így lesz.

– A családja kint lesz a Puskás Arénában?

– A nagy mérkőzések előtt mindig beszélek velük, fontosak számomra, önbizalmat és lelki nyugalmat adnak nekem. Lesznek néhányan, akik eljönnek otthonról, ám sajnos nem mindenki tud, Brazília azért nagyon messze van Magyarországtól, de tudom, hogy figyelik a döntőt és szurkolnak nekem.

– Két vereséget szenvedtek egymás után a bajnokságban a Nyíregyházától, majd a Puskás Akadémiától: ez mennyire van hatással a csapatra a finálé előtt?

– Nyilván fájó ez a két meccs, ám tudjuk, mit jelent a szombati összecsapás a klubnak és a szurkolóknak, a legjobbunkat akarjuk nyújtani. A Ferencváros kétszeri legyőzése pedig jelzi, hogy nagyon erős csapattal is fel tudjuk venni a versenyt, ami önbizalmat ad – okkal bízhatunk a képességeinkben.

– Novemberben azt mondta lapunknak, hogy a legfontosabb célja az NB I-ben maradás kiharcolása, s szeretne legalább tíz gólt szerezni. Az előbbi megvan – és közben már kilencgólos a tétmeccseken.

– Igen, emlékszem arra az interjúra és a mondataimra. Örülök, hogy elértük célunkat, nagyon fontos volt ez a klubnak. Ami meg a gólokat illeti: remélem, a döntőben meglesz a tizedik is! Felemelő érzés lenne éppen a Puskás Arénában megszerezni, bár az a legfontosabb, hogy nyerjük meg a kupát. Ha sikerül, szeretném élvezni a dicsőséget a csapattársaimmal, a szakmai stábbal és a szurkolóinkkal, ez lehetne a jutalmunk az idényben elvégzett kemény munkáért. Készen állunk a kupadöntőre!

Ha valaki, Dénes Vilmos ismeri a zalaegerszegieket. A 21 esztendős támadó a ZTE-ben kezdte az idényt, öt bajnokin játszott (egy gólt szerzett), majd szeptember elején a belga másodosztályú Kortrijkhez szerződött. A Challenger Pro League-ben 21 mérkőzésen szerepelve góllal és gólpasszokkal segítette csapatát, amely második lett, s feljutott az élvonalba. Úgy tervezi, a Puskás Arénában szurkol korábbi társainak a Mol Magyar Kupa-döntőben. „Jó mérkőzésre számítok, a Ferencváros remek formában van. Ami a Zalaegerszeget illeti, bár nem sikerült jól az utóbbi két mérkőzése, az elmúlt hónapokban kiváló teljesítményt nyújtott. Sokak szerint a Fradi a meccs esélyese, de nem szabad elfelejteni, ebben az idényben kétszer már legyőzte a Zete, szóval bármi előfordulhat a döntőben. Természetesen a korábbi csapatomnak és társaimnak szurkolok, remélem, megnyerik a Magyar Kupát. Ehhez ugyanazt kell csinálniuk, mint eddig, bátran fel kell vállalniuk a saját játékukat és küzdeniük kell a végsőkig. Hogy ki lehet a főszereplő? Skribek Alennek remek idénye van, sok gólt szerzett, de ott van Kiss Bence is, akinek a technikai képességeit mindenki ismeri, a csapatkapitány Szendrei Norbert pedig nagyszerű teljesítményt nyújt a középpályán. Közülük bárki jelentheti a különbséget, no meg elöl a két brazilban, Maxsuell Alegriában és Joao Victorban is benne van a gól – veszélyesek lehetnek a Ferencváros kapujára.” (J. Á.) Dénes Vilmos: A Zetének bátran fel kell vállalnia a saját játékát

„Jó meccset várok, kíváncsi vagyok, hogy a zalaegerszegi fiatalok mire mennek rutinosabb riválisaik ellen. Ha a Fradi azt tudja játszani, amit tud, az nem jó a ZTE-nek, ha viszont a zalaiak a rájuk jellemző futballal rukkolnak ki, az meg a Ferencvárosnak probléma. Ki kell oltani a másik erősségeit. Reálisan nézve FTC-siker várható, de ne feledjük, a Zalaegerszeg már kétszer legyőzte a bajnoki idényben. Ez a két mérkőzés biztosan ott lesz a fejekben, kell is velük foglalkozni, ám nyilván mindkét együttesnél levonták a megfelelő következtetéseket – persze szerencse is kell a döntő megnyeréséhez… Hogy kint leszek-e a Puskás Arénában? Nem, a televízióban nézem a mérkőzést.” NS-SZAKÉRTŐ: Csank János, a Ferencváros és a Zalaegerszeg korábbi vezetőedzője

Az idén nem a női Magyar Kupa-döntővel egy napon és egyazon stadionban, hanem a férfi MK-döntő napján, de másik pályán, a Vasas otthonául szolgáló Illovszky Rudolf Stadionban kerül sor a mérkőzésre az Amatőr Kupáért, amelyért hagyományosan az MK-ban a legtovább jutó két vármegyei csapat mérkőzhet meg, szombaton 13 órától.

Az idei két résztvevő a Győr–Moson–Sopron vármegyei I. osztályban szereplő Mezőörs és a fővárosi bajnokságban, a BLSZ I-ben játszó Kelen SC. A bajnokságában a Gyir­mót II-vel a bajnoki címért kiélezett versenyt futó Mezőörs két éve is megmérkőzhetett az Amatőr Kupáért, akkor 1–1 után tizenegyesekkel 7–6-ra alulmaradt az Unione FC-vel szemben, most Germán Ferenc edző irányításával igyekszik megnyerni a trófeát. Útjuk során a mezőörsiek a Koroncót, aztán az NB III-as Szombathelyi Haladást és a Komáromot is elbúcsúztatták, majd épp a mostani meccs helyszínén, a Vasas pályáján estek ki. A Kelen SC pillanatnyilag nyolcadik a BLSZ I-ben, de rendkívül fiatal csapata van Simon Ákosnak, amely az egymeccses párharcokra fel tudja szívni magát, így nyert hármat az MK-ban a Villány, a Dunaújváros és a Tarpa ellen, mielőtt az élvonalbeli Kazincbarcika előtt minimális különbséggel (0–1) fejet hajtott. (B. Z.) Amatőr Kupa az Illovszky Rudolf Stadionban