Vb 2026: Suárez üzent az uruguayi kapitánynak, készen áll a visszatérésre

ROCK PÉTER
2026.05.09. 11:25
Luis Suárez Katarban a csapatkapitányi karszalagot is viselte (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 Marcelo Bielsa visszatérés Uruguay Luis Suárez
Luis Suárez, Uruguay legendás labdarúgója nyitott arra, hogy visszatérjen a nemzeti csapathoz, ha szükség lenne rá az idei világbajnokságon – több mint másfél évnyi kihagyás után viselhetné ismét a válogatott mezét.

A 39 éves játékos 2024 őszén vonult vissza a válogatottól, Uruguay legeredményesebb góllövőjeként: 143 mérkőzésen 69 találatot szerzett. Luis Suárez akkori búcsúját viták övezték, miután kritizálta Marcelo Bielsa szövetségi kapitányt a munkamódszerei miatt.

„Sosem mondanék nemet a válogatottnak, ha szükség van rám, főleg egy világbajnokság közeledtével. Akkor félretettem magam, hogy utat adjak a fiatalabb generációnak. Mondtam valamit, amit nem kellett volna. Már bocsánatot kértem az érintettektől” – mondta Suárez az EFE hírügynökségnek.

Uruguay v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Nem igazán működött a közös munka korábban… (Fotó: Getty Images)

Suárez klubszinten az MLS-ben szereplő Inter Miamit erősíti, és életkora ellenére még mindig érzi a versenyszellemet. „Még mindig feldühít a vereség vagy a rossz passz, és amikor gólt szerzek, még mindig élvezem. Van még bennem tűz, küzdeni szeretnék.”

Suárez négy világbajnokságon képviselte Uruguayt, és 2011-ben tagja volt a Copa América-győztes csapatnak is. A 2026-os világbajnokságot Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó közösen rendezi, és június 11-én kezdődik. Az uruguayiak Szaúd-Arábiával, a Zöld-foki-szigetekkel és Spanyolországgal találkoznak a csoportkörben.

 

