A ZTE hét éve nem látott sorozatot produkálna a Fradi ellen



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A MOL MAGYAR KUPA DÖNTŐJE ELÉ



Budapest, Puskás Aréna, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)



♦ A Magyar Kupa 1910 óta íródó történetében hivatalosan ez lesz a 86. döntő (beleszámolva az 1912-es finálét, amelyre a Ferencváros nem állt ki az MTK ellen, valamint az 1977-est, amikor körmérkőzéses döntőt rendeztek négy csapat részvételével), és a hetedik a Puskás Arénában. A 2019-ben felavatott létesítményben 2020-ban a Bp. Honvéd 2–1-re győzte le a Mezőkövesdet, 2021-ben az Újpest hosszabbításban 1–0-ra nyert a Mol Fehérvár ellen, 2022-ben a Ferencváros 3–0-ra verte meg a Paksot. 2023 óta mindhárom döntő hosszabbításban dőlt el: abban az esztendőben a Zalaegerszegi TE Németh Dániel és Szalay Szabolcs góljával 2–0-ra gyűrte le a másodosztályú Budafoki MTE-t, egy évre rá a Paks ugyanilyen különbséggel a Ferencvárost, tavaly pedig az atomvárosi csapat 1–1 után csak a tizenegyespárbajban kerekedett felül az FTC-n.

♦ A Ferencváros legeredményesebb klubként 24-szer hódította el a Magyar Kupát, és további 11 alkalommal volt döntős, a legutóbbi két esztendőben Bognár György együttesével szemben maradt alul. Az előző 11 évben négyszer, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2022-ben hódította el a serleget. Az FTC-nek nyolcszor sikerült dupláznia, legutóbb négy évvel ezelőtt, akkor az őszi szezonban még Peter Stöger, egy bajnoki meccs erejéig Máté Csaba, majd tavasszal már Sztanyiszlav Csercseszov irányításával nyerte meg a bajnokság mellett a Magyar Kupát is.

♦ Az 1920-ban alapított Zalaegerszegi TE történetének eddigi legnagyobb sikere a 2002-es NB I-es bajnoki cím volt, ezt követi a már említett, 2023-ban elért kupagyőzelem. A csapat ezen kívül még egyszer, 2010-ben jutott el a döntőig, amelyben Csank János irányításával a régi Puskás-stadionban 3–2-re alulmaradt a Debreceni VSC-TEVA-val szemben. A zalaiak második, szépítő gólját akkor a később a német Bundesligában is futballozó, lett válogatott csatár, Artjoms Rudnevs lőtte.

♦ A Ferencváros–ZTE finálé sorozatban a kilencedik főváros–vidék döntő lesz, Budapest mai kerületi felosztása alapján nézve és a körmérkőzéses finálékat nem számolva pedig összesen a 45. Az eddigi 44-ből 30 a budapesti csapatok sikerével zárult, a legutóbbi nyolcat tekintve azonban már döntetlenre állnak a vidékiekkel. Ezekből ugyanis négyet nyertek meg a fővárosiak – 2018-ban és 2021-ben az Újpest, 2020-ban a Honvéd, majd 2022-ben az FTC – és ugyancsak négyet a vidékiek, 2019-ben a Mol Vidi, 2023-ban a ZTE, majd 2024-ben és 2025-ben a Paks.

♦ A mai finálé két résztvevőjének 1972 óta ez lesz az 97. tétmérkőzése, a mérleg 54 FTC-győzelem, 23 döntetlen, 19 ZTE-siker, 208–110-es gólkülönbség. A legutóbbi két meccsüket az NB I-ben játszották, és mindkettőt hátrányból felállva a zalaiak nyerték meg, októberben a Groupama Arénában 2–1-re, majd februárban a ZTE Arénában 3–1-re úgy, hogy José Manuel Calderón és Skribek Alen itt is, ott is betalált. (A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a februári találkozójukon Ibrahim Cissé kiállítása miatt a zöld-fehérek a 28. perctől emberhátrányban játszottak.)

♦ Ha egymás után a harmadik tétmeccsükön is Nuno Campos együttese bizonyul jobbnak, a ZTE olyan győzelmi sorozatot állít be a Ferencvárossal szemben, amilyenre legutóbb 2018 és 2019 között Marko Nikolics irányításával a Fehérvár volt képes. A piros-kékek akkor egy bajnokit követően két kupamérkőzésen győzték le a zöld-fehéreket.

♦ Kizárólag a Magyar Kupa-találkozókat figyelembe véve 5-ször nyertek a ferencvárosiak és csupán egyszer a zalaiak. Ez utóbbi 1994 novemberében történt, amikor a nyolcaddöntő visszavágóján hazai pályán 2–1-re a ZTE nyert, ám 2–2-es összesítés után idegenben lőtt góllal a zöld-fehérek jutottak tovább. (Azon a meccsen pedig Lipcsei Péter jutott a 72. percben a kiállítás sorsára.)

♦ Az MLSZ tájékoztatása szerint keddig 40 ezer jegy kelt el a döntőre. Ha szombat délután 54 762-nél többen látogatnak ki a Puskás Arénába, az idei lehet minden idők legnézettebb hazai kupadöntője. Tavaly ugyanis ennyien voltak az FTC és a Paks csapatának fináléján, míg két éve 51 900-an látták a helyszínen ugyanannak a két zöld-fehér együttesnek a küzdelmét.

♦ Akármelyik csapat is lesz a győztes, annak trénere lesz a 10. külföldi edző, aki csapatával elhódítja a Magyar Kupát. Az FTC-t irányító, 45 éves Robbie Keane, illetve a ZTE-t dirigáló, 51 esztendős Nuno Campos is itthon az első ír, illetve portugál MK-győztes tréner lehet. A külföldi edzők közül a német Thomas Doll nyerte meg legtöbbször az MK-trófeát, háromszor, míg a szerb Nebojsa Vignjevics két kupaelsőséggel büszkélkedhet.

Sorszám Név Nemzetiség Klub Év 1. John Tait Robertson skót MTK 1912 2. William Holmes angol MTK 1914 3. Jimmy Hogan angol MTK 1926 4. Tomiszlav Szivics szerb KTE 2011 5. Nebojsa Vignjevics szerb Újpest 2014, 2018 6. Thomas Doll német FTC 2015, 2016, 2017 7. Marko Nikolics szerb Videoton 2019 8. Michael Oenning német Újpest 2021 9. Sztanyiszlav Csercseszov orosz FTC 2022 magyar kupA-DÖNTŐBEN GYŐZTES külföldi edzők*

*A felsorolásban csak azok a külföldi edzők szerepelnek, akik a döntőben is irányították a győztes csapatot (ezért nem szerepel például a felsorolásban a ZTE-vel 2023-ban döntőbe jutó, de a finálé előtt leváltott holland Ricardo Moniz).

♦ Robbie Keane vezetőedzői pályafutása negyedik trófeáját gyűjtheti be, a Maccabi Tel-Avivval 2024-ben Totó-kupát (ez a második számú kupasorozat Izraelben) és izraeli bajnoki címet, tavaly a Ferencvárossal ugyancsak bajnokságot nyert.

Nuno Campos és Robbie Keane is először nyerheti meg a Magyar Kupát (Fotó: Török Attila)

♦ Nuno Campos korábban Paulo Fonseca segítőjeként 2016-ban a Bragával Portugál, majd hasonló szerepkörben a következő három évben a Sahtar Doneckkel Ukrán Kupát nyert. Emellett háromszoros ukrán bajnok (2017, 2018, 2019), továbbá az FC Portóval egyszeres portugál Szuperkupa- (2014), a doneckiekkel pedig egyszeres ukrán Szuperkupa-győztes (2018). Összesen kilenc trófeával büszkélkedhet, a Mol Magyar Kupa lehet neki a 10., vezetőedzőként azonban az első.

♦ Robbie Keane-nek még esélye van arra, hogy a negyedik olyan külföldi edző legyen, aki egyazon idényben a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyeri együttesével. Korábban ez 1914-ben az MTK-val William Holmesnak, majd az FTC-vel 2016-ban Thomas Dollnak, 2022-ben pedig a téli szünetben érkező Sztanyiszlav Csercseszovnak sikerült. A két klubon kívül egyébként a DVSC, a Honvéd és az Újpest tudott eddig duplázni, vagyis ugyanabban az idényben a bajnokságban és a kupában is az élen végezni (az említett kluboknak többször is sikerült ez).

♦ A ferencvárosiaknál Dibusz Dénes négyszeres, míg a 2022-es fináléban gólt is szerző Christopfer Zacchariassen egyszeres kupagyőztes. A ZTE keretéből Szendrei Norbert és Csóka Dániel volt tagja a három évvel ezelőtt Magyar Kupát nyerő együttesnek. Szendrei amúgy már kétszeres MK-győztes, hiszen 2020-ban a Bp. Honvéddal is csúcsra jutott, Csóka pedig a 2023-as finálét végigjátszotta, ám a mostani kupasorozatban már nem lépett pályára, csupán egyszer, a Budafok ellen volt kispados. Érdekesség, hogy a kék-fehéreknél ott van a csapatban a kapus Gundel-Takács Bence és a védő Csonka András, akik három éve még a Budafok játékosaként épp a zalaiak ellen veszítették el a kupadöntőt. Csonka egyébként az FTC-ben nevelkedett, majd 2017-ben kupát, 2018-ban és 2019-ben pedig magyar bajnokságot nyert a zöld-fehérekkel.

♦ Az NB I-ben jelenleg második Ferencvárosnak ebben a kiírásban csak két élvonalbeli ellenfél jutott: a négy közé jutásért 5–0-ra győzött a Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben, majd az elődöntőben 120 percnyi játék után 2–2-re végzett otthon az ETO-val, a tizenegyespárbajban pedig 3–2-re bizonyult jobbnak. Ezen kívül érdemes még kiemelni, hogy Robbie Keane együttese eddig 30 gólt szerzett, és mindössze kettőt kapott ebben a sorozatban! A zöld-fehérek eddigi legeredményesebb játékosa a 6 gólos Bamidele Yusuf, aki szeptemberben négyszer talált be a Szarvaskendnek.

♦ Az élvonalban ötödik zalaiaknak könnyebb útjuk volt a fináléig, hiszen egyszer sem kerültek szembe élvonalbeli együttessel, ráadásul NB II-es ellenfeleikkel négyből háromszor hazai pályán játszhattak. Az elődöntőben a Honvéd otthonában Joao Victor látványos góljával a 92. percben harcolták ki a hosszabbítást, majd 2–2 után ugyancsak a tizenegyespárbaj 5–4-es megnyerésével jutottak be a döntőbe. A gólkülönbségük 21–4, a legtöbb gól Daniel Lima nevéhez fűződik, aki szeptemberben triplázott a Vásárosnamény ellen.