A ZTE hét éve nem látott sorozatot produkálna a Fradi ellen
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A MOL MAGYAR KUPA DÖNTŐJE ELÉ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Puskás Aréna, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
♦ A Magyar Kupa 1910 óta íródó történetében hivatalosan ez lesz a 86. döntő (beleszámolva az 1912-es finálét, amelyre a Ferencváros nem állt ki az MTK ellen, valamint az 1977-est, amikor körmérkőzéses döntőt rendeztek négy csapat részvételével), és a hetedik a Puskás Arénában. A 2019-ben felavatott létesítményben 2020-ban a Bp. Honvéd 2–1-re győzte le a Mezőkövesdet, 2021-ben az Újpest hosszabbításban 1–0-ra nyert a Mol Fehérvár ellen, 2022-ben a Ferencváros 3–0-ra verte meg a Paksot. 2023 óta mindhárom döntő hosszabbításban dőlt el: abban az esztendőben a Zalaegerszegi TE Németh Dániel és Szalay Szabolcs góljával 2–0-ra gyűrte le a másodosztályú Budafoki MTE-t, egy évre rá a Paks ugyanilyen különbséggel a Ferencvárost, tavaly pedig az atomvárosi csapat 1–1 után csak a tizenegyespárbajban kerekedett felül az FTC-n.
♦ A Ferencváros legeredményesebb klubként 24-szer hódította el a Magyar Kupát, és további 11 alkalommal volt döntős, a legutóbbi két esztendőben Bognár György együttesével szemben maradt alul. Az előző 11 évben négyszer, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2022-ben hódította el a serleget. Az FTC-nek nyolcszor sikerült dupláznia, legutóbb négy évvel ezelőtt, akkor az őszi szezonban még Peter Stöger, egy bajnoki meccs erejéig Máté Csaba, majd tavasszal már Sztanyiszlav Csercseszov irányításával nyerte meg a bajnokság mellett a Magyar Kupát is.
♦ Az 1920-ban alapított Zalaegerszegi TE történetének eddigi legnagyobb sikere a 2002-es NB I-es bajnoki cím volt, ezt követi a már említett, 2023-ban elért kupagyőzelem. A csapat ezen kívül még egyszer, 2010-ben jutott el a döntőig, amelyben Csank János irányításával a régi Puskás-stadionban 3–2-re alulmaradt a Debreceni VSC-TEVA-val szemben. A zalaiak második, szépítő gólját akkor a később a német Bundesligában is futballozó, lett válogatott csatár, Artjoms Rudnevs lőtte.
♦ A Ferencváros–ZTE finálé sorozatban a kilencedik főváros–vidék döntő lesz, Budapest mai kerületi felosztása alapján nézve és a körmérkőzéses finálékat nem számolva pedig összesen a 45. Az eddigi 44-ből 30 a budapesti csapatok sikerével zárult, a legutóbbi nyolcat tekintve azonban már döntetlenre állnak a vidékiekkel. Ezekből ugyanis négyet nyertek meg a fővárosiak – 2018-ban és 2021-ben az Újpest, 2020-ban a Honvéd, majd 2022-ben az FTC – és ugyancsak négyet a vidékiek, 2019-ben a Mol Vidi, 2023-ban a ZTE, majd 2024-ben és 2025-ben a Paks.
♦ A mai finálé két résztvevőjének 1972 óta ez lesz az 97. tétmérkőzése, a mérleg 54 FTC-győzelem, 23 döntetlen, 19 ZTE-siker, 208–110-es gólkülönbség. A legutóbbi két meccsüket az NB I-ben játszották, és mindkettőt hátrányból felállva a zalaiak nyerték meg, októberben a Groupama Arénában 2–1-re, majd februárban a ZTE Arénában 3–1-re úgy, hogy José Manuel Calderón és Skribek Alen itt is, ott is betalált. (A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a februári találkozójukon Ibrahim Cissé kiállítása miatt a zöld-fehérek a 28. perctől emberhátrányban játszottak.)
♦ Ha egymás után a harmadik tétmeccsükön is Nuno Campos együttese bizonyul jobbnak, a ZTE olyan győzelmi sorozatot állít be a Ferencvárossal szemben, amilyenre legutóbb 2018 és 2019 között Marko Nikolics irányításával a Fehérvár volt képes. A piros-kékek akkor egy bajnokit követően két kupamérkőzésen győzték le a zöld-fehéreket.
♦ Kizárólag a Magyar Kupa-találkozókat figyelembe véve 5-ször nyertek a ferencvárosiak és csupán egyszer a zalaiak. Ez utóbbi 1994 novemberében történt, amikor a nyolcaddöntő visszavágóján hazai pályán 2–1-re a ZTE nyert, ám 2–2-es összesítés után idegenben lőtt góllal a zöld-fehérek jutottak tovább. (Azon a meccsen pedig Lipcsei Péter jutott a 72. percben a kiállítás sorsára.)
♦ Az MLSZ tájékoztatása szerint keddig 40 ezer jegy kelt el a döntőre. Ha szombat délután 54 762-nél többen látogatnak ki a Puskás Arénába, az idei lehet minden idők legnézettebb hazai kupadöntője. Tavaly ugyanis ennyien voltak az FTC és a Paks csapatának fináléján, míg két éve 51 900-an látták a helyszínen ugyanannak a két zöld-fehér együttesnek a küzdelmét.
♦ Akármelyik csapat is lesz a győztes, annak trénere lesz a 10. külföldi edző, aki csapatával elhódítja a Magyar Kupát. Az FTC-t irányító, 45 éves Robbie Keane, illetve a ZTE-t dirigáló, 51 esztendős Nuno Campos is itthon az első ír, illetve portugál MK-győztes tréner lehet. A külföldi edzők közül a német Thomas Doll nyerte meg legtöbbször az MK-trófeát, háromszor, míg a szerb Nebojsa Vignjevics két kupaelsőséggel büszkélkedhet.
|Sorszám
|Név
|Nemzetiség
|Klub
|Év
|1.
|John Tait Robertson
|skót
|MTK
|1912
|2.
|William Holmes
|angol
|MTK
|1914
|3.
|Jimmy Hogan
|angol
|MTK
|1926
|4.
|Tomiszlav Szivics
|szerb
|KTE
|2011
|5.
|Nebojsa Vignjevics
|szerb
|Újpest
|2014, 2018
|6.
|Thomas Doll
|német
|FTC
|2015, 2016, 2017
|7.
|Marko Nikolics
|szerb
|Videoton
|2019
|8.
|Michael Oenning
|német
|Újpest
|2021
|9.
|Sztanyiszlav Csercseszov
|orosz
|FTC
|2022
*A felsorolásban csak azok a külföldi edzők szerepelnek, akik a döntőben is irányították a győztes csapatot (ezért nem szerepel például a felsorolásban a ZTE-vel 2023-ban döntőbe jutó, de a finálé előtt leváltott holland Ricardo Moniz).
♦ Robbie Keane vezetőedzői pályafutása negyedik trófeáját gyűjtheti be, a Maccabi Tel-Avivval 2024-ben Totó-kupát (ez a második számú kupasorozat Izraelben) és izraeli bajnoki címet, tavaly a Ferencvárossal ugyancsak bajnokságot nyert.
♦ Nuno Campos korábban Paulo Fonseca segítőjeként 2016-ban a Bragával Portugál, majd hasonló szerepkörben a következő három évben a Sahtar Doneckkel Ukrán Kupát nyert. Emellett háromszoros ukrán bajnok (2017, 2018, 2019), továbbá az FC Portóval egyszeres portugál Szuperkupa- (2014), a doneckiekkel pedig egyszeres ukrán Szuperkupa-győztes (2018). Összesen kilenc trófeával büszkélkedhet, a Mol Magyar Kupa lehet neki a 10., vezetőedzőként azonban az első.
♦ Robbie Keane-nek még esélye van arra, hogy a negyedik olyan külföldi edző legyen, aki egyazon idényben a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyeri együttesével. Korábban ez 1914-ben az MTK-val William Holmesnak, majd az FTC-vel 2016-ban Thomas Dollnak, 2022-ben pedig a téli szünetben érkező Sztanyiszlav Csercseszovnak sikerült. A két klubon kívül egyébként a DVSC, a Honvéd és az Újpest tudott eddig duplázni, vagyis ugyanabban az idényben a bajnokságban és a kupában is az élen végezni (az említett kluboknak többször is sikerült ez).
♦ A ferencvárosiaknál Dibusz Dénes négyszeres, míg a 2022-es fináléban gólt is szerző Christopfer Zacchariassen egyszeres kupagyőztes. A ZTE keretéből Szendrei Norbert és Csóka Dániel volt tagja a három évvel ezelőtt Magyar Kupát nyerő együttesnek. Szendrei amúgy már kétszeres MK-győztes, hiszen 2020-ban a Bp. Honvéddal is csúcsra jutott, Csóka pedig a 2023-as finálét végigjátszotta, ám a mostani kupasorozatban már nem lépett pályára, csupán egyszer, a Budafok ellen volt kispados. Érdekesség, hogy a kék-fehéreknél ott van a csapatban a kapus Gundel-Takács Bence és a védő Csonka András, akik három éve még a Budafok játékosaként épp a zalaiak ellen veszítették el a kupadöntőt. Csonka egyébként az FTC-ben nevelkedett, majd 2017-ben kupát, 2018-ban és 2019-ben pedig magyar bajnokságot nyert a zöld-fehérekkel.
♦ Az NB I-ben jelenleg második Ferencvárosnak ebben a kiírásban csak két élvonalbeli ellenfél jutott: a négy közé jutásért 5–0-ra győzött a Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben, majd az elődöntőben 120 percnyi játék után 2–2-re végzett otthon az ETO-val, a tizenegyespárbajban pedig 3–2-re bizonyult jobbnak. Ezen kívül érdemes még kiemelni, hogy Robbie Keane együttese eddig 30 gólt szerzett, és mindössze kettőt kapott ebben a sorozatban! A zöld-fehérek eddigi legeredményesebb játékosa a 6 gólos Bamidele Yusuf, aki szeptemberben négyszer talált be a Szarvaskendnek.
♦ Az élvonalban ötödik zalaiaknak könnyebb útjuk volt a fináléig, hiszen egyszer sem kerültek szembe élvonalbeli együttessel, ráadásul NB II-es ellenfeleikkel négyből háromszor hazai pályán játszhattak. Az elődöntőben a Honvéd otthonában Joao Victor látványos góljával a 92. percben harcolták ki a hosszabbítást, majd 2–2 után ugyancsak a tizenegyespárbaj 5–4-es megnyerésével jutottak be a döntőbe. A gólkülönbségük 21–4, a legtöbb gól Daniel Lima nevéhez fűződik, aki szeptemberben triplázott a Vásárosnamény ellen.
|Ferencvárosi TC
|Zalaegerszegi TE FC
|Szarvaskend (vármegyei I.) 15–0
|Vásárosnamény (vármegyei I.) 13–0
|Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4–0
|Budafoki MTE (NB II) 3–1
|Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0
|Vasas FC (NB II) 2–1
|Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I) 5–0
|Soroksár SC (NB II) 1–0
|ETO FC 2–2 – 11-esekkel 3–2
|Bp. Honvéd (NB II) 2–2 – 11-esekkel 5–4
|Félkövérrel kiemelve a hazai mérkőzések.