Varga Tamás: Kemény Dénes tanított meg csapatemberré válni

„Csupa jó dolgot élhettem át a fiúkkal – mondta lapunknak a 2004-es athéni és a 2008-as pekingi olimpián, valamint a 2003-as barcelonai világbajnokságon aranyérmes Varga Tamás. – Kemény Dénes tanított meg csapatban játszani, csapatemberré válni, és megértettük a lényegét: valóban igazi csapattá váltunk az évek alatt. Szerintem e téren voltunk többek az ellenfeleinknél: mindenki alárendelte az egóját annak a feladatnak, szerepkörnek, amit a válogatottban el kellett látnia, akkor is, ha az eltért attól, amit a klubjában látott el. Nagyon élveztem a forgatást, és nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a korszaknak. A film és a sorozat is magáért beszél.”

A nemzet aranyai című mozifilmnek több mint 100 ezer nézője volt 2023-as bemutatásakor, ezzel az egyik legnézettebb hazai dokumentumfilmmé vált. Megkérdeztük Vargától, mi a film, illetve a sorozat üzenete. „A legfontosabb üzenete a csapatszellem fontosságának terjesztése. Az élet bármelyik területére igaz: akkor lehet igazán sikeres egy projekt, ha tudunk csapatban dolgozni egymással, legyen az egy vállalkozás, egy korosztályos vagy egy felnőttegyüttes bármelyik sportágban. Ezt sulykolom a fiamba is, aki focista, csatár, tehát ugyanúgy éhes a góllövésre, mint én voltam, de meg kell tanulni a többiekkel együttműködni, másképp nem lehet beilleszkedni. Szerintem ez a másik üzenete: a közös cél érdekében mindenki végezze el a feladatát a lehető legjobban, és ennek rendelje alá az egóját. Ebben az egocentrikus, a közösségi médiától függő világban mindenhol azt sugározzák a fiatalok felé, hogy csak te számítasz, neked kell a legjobbnak lenned, és itt az számít, mi a menő. A film és a sorozat pedig irányadó lehet: igen, jónak kell lenni, a maximumra kell törekedni, de bizonyos keretek között, úgy, hogy rajtad kívül ott vannak mások is. Még az egyéni sportok esetében is, a versenyzőt körülveszi az edző, a gyúró, a fizioterapeuta, a gyógytornász, a masszőr, ebben az esetben is csapatról beszélhetünk.”

A nemzet aranyai sorozat a 2023-as mozifilm kimaradt jeleneteire épül, és még részletesebben és mélyrehatóbban mutatja be a Kemény Dénes vezette magyar férfi vízilabda-válogatott 1997 és 2008 között tartó sikerkorszakát – ebben az időszakban nyert a Kemény Dénes vezette nemzeti csapat három olimpiai aranyérmet egymás után és ért el számos szép sikert a világbajnoki és a két Európa-bajnoki címen túl is.

A szombati televíziós premiert (RTL) megelőzően a támogató One Magyarország közönségtalálkozót szervezett a budapesti Arena Mallban található Cinema City moziba, amelyen bemutatták az első részt, valamint a szerencsések Varga mellett Biros Péterrel, Fodor Rajmunddal, Kósz Zoltánnal, Märcz Tamással és Székely Bulcsúval is találkozhattak. Sok olyan fiatal is eljött, akik feltételezhetően még a legutóbbi, 2008-as pekingi olimpiai arany idején sem éltek vagy az idő tájt születhettek. Erről is megkérdeztük Vargát: mit szól ahhoz, hogy ennyi fiatal érdeklődött. „Pontosan tudom, hogy eljöttek később születettek is, hiszen a 2011-es korosztályos fiúválogatottból, aminek az edzője vagyok, eljött három játékos, mondtam nekik néhány kedves szót, kértek tőlem aláírást. Igaz, hogy ők ezeket a sikereket élőben nem láthatták, de sokat meséltem nekik erről. Nagy örömmel tekintettem végig a mozitermen, látva, hogy ilyen sok fiatal eljött az eseményre.”

Az 50 éves Varga Tamás – aki a szolnoki Varga Tamás Pólósuli alapítója is – egyébként alkalomszerűen még mindig játszik: az előző idényben az Invictus SE, ebben az évadban a Kecskeméti VE színeiben szerepelt néhány mérkőzés erejéig.