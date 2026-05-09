Az UVSE legyőzte a sereghajtó BEAC-ot a férfi vízilabda ob I-ben

2026.05.09. 13:15
Hat góllal nyert az UVSE (Fotó: Facebook, UVSE, archív)
Az UVSE 12–6-ra nyert a sereghajtó ELTE-BEAC vendégeként a férfi vízilabda-bajnokság alsóházi rájátszásának szombati játéknapján.

Besenyei Áron három góllal járult hozzá a sikerhez, a házigazdáknál Szőke Benedek ugyancsak háromszor volt eredményes. A következő idényben 12 együttes alkotja majd az ob I mezőnyét, ezért a mostani évadban az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje – a Pécs és az ELTE-BEAC –, és velük kiegészülve, oda-vissza vágós rendszerben, 14 fordulóban dől el, melyik négy csapat lesz majd az élvonal tagja a következő idényben is.

Férfi vízilabda OB I, alsóház 
ELTE-BEAC–UVSE 6–12 (0–2, 3–2, 0–2, 3–6)

 

