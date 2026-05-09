NS-képeslap: a kajak-kenu új otthona Sukorón épült

2021 őszén kezdődtek el a munkálatok a Velencei-tó partján, Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építész tervei alapján épült fel a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia, a létesítményt 2024. október 12-én adták át. A beruházás 50 milliárd forintból valósult meg a korábbi kajak-kenu és evezőspálya helyén.

A több mint 20 ezer négyzetméternyi területen elhelyezkedő létesítményben többek között 50 méteres, tízpályás, FINA-szabvány szerinti sportuszoda is helyet kapott, amely akár úszóversenyek és vízilabdatornák megrendezésére is alkalmas. Ha már vizes terek: ellenáramoltató medence is megtalálható az akadémián, a multifunkcionális sportcsarnokban pedig számos sportág otthonra találhat, többek között a falmászás is. A sportolók felkészülését segítve magaslati körülményeket is tudnak szimulálni.

Az akadémia nem csak az élsportolóknak és az utánpótlásnak készült, az uszodai medencéket, valamint a különböző wellness-szolgáltatásokat bárki használhatja, valamint a konferenciateremben bármilyen rendezvény tartható. A sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia sportkomplexum 2025 végén elnyerte az Építőipari Mesterdíj Kuratóriumának (ÉMA) Építőipari Nívódíját, amely az egyik legrangosabb elismerés a hazai építőiparban.