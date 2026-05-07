Nemzeti Sportrádió

Külföldre igazol a Nyíregyházáról távozó válogatott játékos – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.05.07. 15:01
null
Eneo Bitri (33) távozik Nyíregyházáról (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Eneo Bitri Nyíregyháza magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint az albán KF Egnatia labdarúgócsapata szerződtetheti a Nyíregyházától szerződése lejártával távozó Eneo Bitrit.

 

Délelőtt a Nemzeti Sport Online számolt be arról, hogy szerződése lejártával várhatóan távozik a Nyíregyházától a 29 éves, háromszoros albán válogatott védő, Eneo Bitri.

Labdarúgó NB I
5 órája

Nyíregyháza: nyolc lejáró szerződésű játékos távozhat; többen visszatérhetnek

Információink szerint Tijani megtartására nincs reális esély, Keresztes ügyében még várják a skótok jelentkezését.

Albániából azóta úgy értesültünk, hogy Bitri azóta szóban meg is egyezett következő klubjával, amely az albán élvonalban 3. helyen álló KF Egnatia lehet.

Bitri először 2024-ben érkezett az NB I-be, a norvég Valerengától kölcsönbe került Győrbe (az ETO-ban 22 NB I-es meccsen öt gólt szerzett), majd tavaly szeptemberben szerződtette a Nyíregyháza, amelynél nyolc bajnokin szerepelt ebben az idényben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paks), Beke Péter (Kecskemét), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (Ajka)
Kiszemeltek: ?
Távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Pavlosz Korrea (ciprusi, lejár a szerződése), Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk, Manner Balázs (Debrecen, ETO, Újpest), Nagy Dominik (lejár a szerződése)

NB I Eneo Bitri Nyíregyháza magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Vasas: Csak akkor igazolhatok, ha már látjuk, mennyiből gazdálkodhatunk – Nagy Miklós

Labdarúgó NB I
1 órája

Szőke Gergő: Nem tudom, mit hoz a jövő, de az utolsó fordulóban is nyerni akarunk

Labdarúgó NB I
2 órája

Révész Attila: A legerősebb csapat fog játszani az ETO ellen az utolsó fordulóban

Labdarúgó NB I
3 órája

Diósgyőrben tűnt fel – a Fehérvár elcserélheti a ZTE-vel

Labdarúgó NB I
3 órája

Nyíregyháza: nyolc lejáró szerződésű játékos távozhat; többen visszatérhetnek

Labdarúgó NB I
5 órája

Pinezits Máté: Próbálok utat törni azoknak, akik hasonló cipőben járnak

Labdarúgó NB I
5 órája

NB I: kisvárdai és újpesti távozók nyitották meg a nyári piacot – körkép

Labdarúgó NB I
6 órája

Herczeg András elmondta, hogy miért nem vállalta a szövetségi kapitányi tisztséget

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:20
Ezek is érdekelhetik