Külföldre igazol a Nyíregyházáról távozó válogatott játékos – NS-infó

Délelőtt a Nemzeti Sport Online számolt be arról, hogy szerződése lejártával várhatóan távozik a Nyíregyházától a 29 éves, háromszoros albán válogatott védő, Eneo Bitri.
Albániából azóta úgy értesültünk, hogy Bitri azóta szóban meg is egyezett következő klubjával, amely az albán élvonalban 3. helyen álló KF Egnatia lehet.
Bitri először 2024-ben érkezett az NB I-be, a norvég Valerengától kölcsönbe került Győrbe (az ETO-ban 22 NB I-es meccsen öt gólt szerzett), majd tavaly szeptemberben szerződtette a Nyíregyháza, amelynél nyolc bajnokin szerepelt ebben az idényben.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paks), Beke Péter (Kecskemét), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (Ajka)
Kiszemeltek: ?
Távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Pavlosz Korrea (ciprusi, lejár a szerződése), Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk, Manner Balázs (Debrecen, ETO, Újpest), Nagy Dominik (lejár a szerződése)