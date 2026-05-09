Bugyin, Ónodon és Dunaharasztiban rendezik az idén a magyar jet ski bajnokságot

V. J./MTIV. J./MTI
2026.05.09. 11:28
Illusztráció: Magyar Jet-Ski Szövetség - Hungarian Jet Sports Federation/FB
Ónod és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a magyar jet ski bajnokság idei állomásainak.

A magyar szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat.

Az idei versenynaptár nemcsak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jet ski világába: a Novice Runabout GP1 és GP3/4 kategóriákban ugyanis bárki rajthoz állhat, ráadásul a magyarországi Novice-mezőny tagjai Európában egyedülálló módon jelentős összértékű díjazásban részesülnek.

JET SKI
MAGYAR BAJNOKSÁG
május 9–10.: BRP-Oszkár-kupa, Dunaharaszti
május 30–31.: Juhos Árpád- és Zsidai Tibor-emlékverseny, Ónod
augusztus 15–16.: Sea-Doo-kupa, Bugyi
szeptember 19–20.: Kasza Racing-kupa, Dunaharaszti

 

