Arbeloa árulásról beszélt az el Clásico előtt, tisztázta az öltözői balhét

A vasárnapi el Clásicóról:

„Kiváló mérkőzésre számítok egy nagyszerű és kivételes rivális ellen. A világ mindig figyel erre a párosításra, ezért nagyon várjuk a meccset. Az a célunk, hogy nyerjünk.”

Az öltözői incidensről és a felelősségről:

„Én vagyok felelős mindenért, ami a Real Madridnál történik. A legfontosabb, hogy ami az öltözőben történik, az ott is maradjon. Történt, ami történt, túl kell lépnünk rajta.”

A játékosok hatalmáról és a pletykákról:

„Sokan hazudtak a játékosokról és velem kapcsolatban is. A Real Madrid öltözőjével, a döntéseinkkel kapcsolatban mindenki nyugodt lehet. Ennél a klubnál nem könnyű az élet címek nélkül, de együtt kell dolgoznunk tovább, beleértve a szurkolókat és a vezetőséget is. Senki sem alkalmasabb arra, hogy visszahozza a Real Madridot oda, ahova való, mint az elnökünk.”

Az öltöző állapotáról:

„Határozottan egészséges az öltözői légkör. Nem könnyű két idényen keresztül cím nélkül maradni, de látom, hogy mindenki készen áll a győzelemre. Ez a csapat fiatalabb, mint az, amelyikből játékosként távoztam, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben mindenki jobban megérti majd, mit jelent ez a címer.”