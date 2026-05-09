Nemzeti Sportrádió

Arbeloa árulásról beszélt az el Clásico előtt, tisztázta az öltözői balhét

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.05.09. 12:35
null
Álvaro Arbeloa a kommunikációjával mentette, amit lehetett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Federico Valverde Kylian Mbappé Aurélien Tchouaméni Álvaro Arbeloa sajtótájékoztató el Clásico La Liga
Az érzelmeit sem visszafogó Álvaro Arbeloa szombaton sajtótájékoztatót tartott, hogy előrevetítse a vasárnapi el Clásicót, miközben többek között reagált a hét közbeni öltözői összetűzésre is.

Valverde és Tchouaméni ügyéről:

„Két dolgot kell mondanom. Először is, nagyon büszke vagyok a klub döntési gyorsaságára, határozottságára és átláthatóságára. Másodszor, a játékosok elismerték a hibájukat, kifejezték megbánásukat és bocsánatot kértek. Ez számomra elég. Hibázhatnak, mint bárki más. Nem fogom őket máglyára küldeni, mert nem érdemlik meg. Az elmúlt négy hónapban és az évek során megmutatták, hogy tudják, mit jelent Real Madrid-játékosnak lenni, és ezt nem felejtem el.”

Spanyol labdarúgás
19 órája

A Real Madrid lezárta a vizsgálatát, Valverde és Tchouaméni is súlyos pénzbüntetést kapott

A két játékos azonos büntetésben részesül, s ezzel a királyi gárda lezártnak tekinti az ügyet.

A vasárnapi el Clásicóról:

„Kiváló mérkőzésre számítok egy nagyszerű és kivételes rivális ellen. A világ mindig figyel erre a párosításra, ezért nagyon várjuk a meccset. Az a célunk, hogy nyerjünk.”

Az öltözői incidensről és a felelősségről:

„Én vagyok felelős mindenért, ami a Real Madridnál történik. A legfontosabb, hogy ami az öltözőben történik, az ott is maradjon. Történt, ami történt, túl kell lépnünk rajta.”

A játékosok hatalmáról és a pletykákról:

„Sokan hazudtak a játékosokról és velem kapcsolatban is. A Real Madrid öltözőjével, a döntéseinkkel kapcsolatban mindenki nyugodt lehet. Ennél a klubnál nem könnyű az élet címek nélkül, de együtt kell dolgoznunk tovább, beleértve a szurkolókat és a vezetőséget is. Senki sem alkalmasabb arra, hogy visszahozza a Real Madridot oda, ahova való, mint az elnökünk.”

Az öltöző állapotáról:

„Határozottan egészséges az öltözői légkör. Nem könnyű két idényen keresztül cím nélkül maradni, de látom, hogy mindenki készen áll a győzelemre. Ez a csapat fiatalabb, mint az, amelyikből játékosként távoztam, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben mindenki jobban megérti majd, mit jelent ez a címer.”

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 7:34

„Egy átlagos öltözőben előfordulhatnak ilyen dolgok” – a közösségi médiában üzent Valverde

A csapattársával összevesző uruguayi a sérülése körülményeiről, pletykáról és a csalódottságáról is írt Instagram-oldalán.

Mbappé olaszországi vakációjáról:

„Mbappé minden nap hatalmas erőfeszítést tesz a klubért. Sok mindent fel kell áldoznia azért, hogy beteljesítse az álmát, azaz hogy sikeres legyen a Real Madriddal. Csak kiállni tudok mellette.”

A szivárogtatásokról és a titoktartásról:

„Ha valaki kiszivárogtatja azt, ami a Real Madrid öltözőjében történik, az elárulja a klubot. Nem kezdek nyomozásba, nem azért vagyok itt, hogy bárkire ujjal mutogassak, a játékosaimra meg aztán pláne nem. Sok ember dolgozik itt.”

SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Május 10., vasárnap
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Barcelona

34

29

1

4

88–29

+59 

88 

  2. Real Madrid

34

24

5

5

70–31

+39 

77 

  3. Villarreal

34

21

5

8

64–39

+25 

68 

  4. Atlético Madrid

34

19

6

9

58–36

+22 

63 

  5. Betis

34

13

14

7

52–41

+11 

53 

  6. Celta Vigo

34

12

11

11

48–44

+4 

47 

  7. Getafe

34

13

5

16

28–36

–8 

44 

  8. Athletic Bilbao

34

13

5

16

39–50

–11 

44 

  9. Real Sociedad

34

11

10

13

52–53

–1 

43 

10. Osasuna

35

11

9

15

42–45

–3 

42 

11. Rayo Vallecano

34

10

12

12

35–41

–6 

42 

12. Valencia

34

10

9

15

37–50

–13 

39 

13. Espanyol

34

10

9

15

37–51

–14 

39 

14. Elche

34

9

11

14

45–53

–8 

38 

15. Mallorca

34

10

8

16

42–51

–9 

38 

16. Girona

34

9

11

14

36–51

–15 

38 

17. Sevilla

34

10

7

17

41–55

–14 

37 

18. Alavés

34

9

9

16

40–53

–13 

36 

19. Levante

35

9

9

17

39–56

–17 

36 

20. Oviedo

34

6

10

18

26–54

–28 

28 

 

Real Madrid Federico Valverde Kylian Mbappé Aurélien Tchouaméni Álvaro Arbeloa sajtótájékoztató el Clásico La Liga
Legfrissebb hírek

Kétgólos hátrányból fordított a kiesés elől menekülő Levante

Spanyol labdarúgás
13 órája

A Real Madrid lezárta a vizsgálatát, Valverde és Tchouaméni is súlyos pénzbüntetést kapott

Spanyol labdarúgás
19 órája

„Egy átlagos öltözőben előfordulhatnak ilyen dolgok” – a közösségi médiában üzent Valverde

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 7:34

Euroliga: idegenbeli győzelemmel a négyes döntőben a Real Madrid

Kosárlabda
2026.05.07. 22:18

A Real Madrid fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouaméni ellen – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.05.07. 22:04

Verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében, Valverdét kórházba szállították

Spanyol labdarúgás
2026.05.07. 16:30

„Tedd meg a pénzedért!” – üzeni Luís Figo a Revolut ibériai reklámkampányában

Spanyol labdarúgás
2026.05.06. 15:30

Mbappéék szerint a kritikusok túlagyalják a szardíniai kiruccanást

Spanyol labdarúgás
2026.05.05. 16:14
Ezek is érdekelhetik