Arbeloa árulásról beszélt az el Clásico előtt, tisztázta az öltözői balhét
Valverde és Tchouaméni ügyéről:
„Két dolgot kell mondanom. Először is, nagyon büszke vagyok a klub döntési gyorsaságára, határozottságára és átláthatóságára. Másodszor, a játékosok elismerték a hibájukat, kifejezték megbánásukat és bocsánatot kértek. Ez számomra elég. Hibázhatnak, mint bárki más. Nem fogom őket máglyára küldeni, mert nem érdemlik meg. Az elmúlt négy hónapban és az évek során megmutatták, hogy tudják, mit jelent Real Madrid-játékosnak lenni, és ezt nem felejtem el.”
A vasárnapi el Clásicóról:
„Kiváló mérkőzésre számítok egy nagyszerű és kivételes rivális ellen. A világ mindig figyel erre a párosításra, ezért nagyon várjuk a meccset. Az a célunk, hogy nyerjünk.”
Az öltözői incidensről és a felelősségről:
„Én vagyok felelős mindenért, ami a Real Madridnál történik. A legfontosabb, hogy ami az öltözőben történik, az ott is maradjon. Történt, ami történt, túl kell lépnünk rajta.”
A játékosok hatalmáról és a pletykákról:
„Sokan hazudtak a játékosokról és velem kapcsolatban is. A Real Madrid öltözőjével, a döntéseinkkel kapcsolatban mindenki nyugodt lehet. Ennél a klubnál nem könnyű az élet címek nélkül, de együtt kell dolgoznunk tovább, beleértve a szurkolókat és a vezetőséget is. Senki sem alkalmasabb arra, hogy visszahozza a Real Madridot oda, ahova való, mint az elnökünk.”
Az öltöző állapotáról:
„Határozottan egészséges az öltözői légkör. Nem könnyű két idényen keresztül cím nélkül maradni, de látom, hogy mindenki készen áll a győzelemre. Ez a csapat fiatalabb, mint az, amelyikből játékosként távoztam, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben mindenki jobban megérti majd, mit jelent ez a címer.”
Mbappé olaszországi vakációjáról:
„Mbappé minden nap hatalmas erőfeszítést tesz a klubért. Sok mindent fel kell áldoznia azért, hogy beteljesítse az álmát, azaz hogy sikeres legyen a Real Madriddal. Csak kiállni tudok mellette.”
A szivárogtatásokról és a titoktartásról:
„Ha valaki kiszivárogtatja azt, ami a Real Madrid öltözőjében történik, az elárulja a klubot. Nem kezdek nyomozásba, nem azért vagyok itt, hogy bárkire ujjal mutogassak, a játékosaimra meg aztán pláne nem. Sok ember dolgozik itt.”
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
Május 10., vasárnap
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
34
29
1
4
88–29
+59
88
|2. Real Madrid
34
24
5
5
70–31
+39
77
|3. Villarreal
34
21
5
8
64–39
+25
68
|4. Atlético Madrid
34
19
6
9
58–36
+22
63
|5. Betis
34
13
14
7
52–41
+11
53
|6. Celta Vigo
34
12
11
11
48–44
+4
47
|7. Getafe
34
13
5
16
28–36
–8
44
|8. Athletic Bilbao
34
13
5
16
39–50
–11
44
|9. Real Sociedad
34
11
10
13
52–53
–1
43
|10. Osasuna
35
11
9
15
42–45
–3
42
|11. Rayo Vallecano
34
10
12
12
35–41
–6
42
|12. Valencia
34
10
9
15
37–50
–13
39
|13. Espanyol
34
10
9
15
37–51
–14
39
|14. Elche
34
9
11
14
45–53
–8
38
|15. Mallorca
34
10
8
16
42–51
–9
38
|16. Girona
34
9
11
14
36–51
–15
38
|17. Sevilla
34
10
7
17
41–55
–14
37
|18. Alavés
34
9
9
16
40–53
–13
36
|19. Levante
35
9
9
17
39–56
–17
36
|20. Oviedo
34
6
10
18
26–54
–28
28