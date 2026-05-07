Szőke Gergő: Nem tudom, mit hoz a jövő, de az utolsó fordulóban is nyerni akarunk



Noha hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a Kazincbarcika a következő bajnoki évet az NB II-ben kezdi, nemcsak próbálja megnehezíteni az ellenfelek dolgát, erőfeszítéseit siker is koronázza. Korábban az idényben nem volt példa arra, hogy a csapat két egymást követő bajnokin is pontot szerzett volna, ám a 31. és a 32. fordulóban sikerült: előbb az MTK Budapesttel játszott 0–0-s döntetlent, majd 2–1-es győzelmet aratott a Kisvárda Master Good ellen. Utóbbi mérkőzés különösen Szőke Gergőnek marad emlékezetes, a 22 esztendős középpályás első gólját szerezte az élvonalban.

„Nagyon jól sikerült a Kisvárda elleni meccsünk első félideje, döntő részben sikerült megvalósítanunk azt, amit a mester, Kuttor Attila kért tőlünk – tekintett vissza a hétvégi összecsapásra Szőke Gergő. – Voltak helyzeteink, többször is betalálhattunk volna, úgy érzem, megérdemelten nyertük meg az utolsó »hazai« mérkőzésünket. Nem tagadom, vágytam már rá, hogy meglegyen az első NB I-es gólom, ám volt, amikor a kapufa gátolt meg benne, mint a második fordulóban a Ferencváros ellen, máskor a kapus védte bravúrral a próbálkozásomat, vagy éppen egy védő lépett közbe az utolsó pillanatban. A gólom egyébként egy bedobásból indult, Könyves Norbert felé érkezett a labda, és bár egy védő elfejelte előle, éppen így lett jó nekem. Próbáltam kizárni az ellenfelemet, aztán nem gondolkoztam, egy pattanás után lőttem – felemelő érzés volt a hálóban látni a labdát. Az édesapám szeptemberben elhunyt, nehéz időszakon mentem keresztül, egyértelmű volt, hogy neki ajánlom a gólomat.”

Szőke Gergő az MTK Budapestben nevelkedett, és a kék-fehéreknél mutatkozott be az első osztályban 2024. október 26-án az Újpest elleni 4–1-es találkozón. Abban az idényben négy bajnokin kapott lehetőséget Horváth Dávid vezetőedzőtől, majd tavaly nyáron igazolt az élvonal újoncához.

„Úgy érkeztem Kazincbarcikára, hogy szeretnék fejlődni, tapasztalatot szerezni, az idény egyértelműen előrelépést jelent a karrieremben – folytatta a barcikaiak labdarúgója. – Hatos és nyolcas szerepkörben is jól éreztem magam, akadtak jó meccseim, de azt is tudom, ennél többre vagyok képes. A jövő héten Nyíregyházán zárjuk a bajnokságot, és bár a Spartacus nagyon jó tavasszal, valamennyiünk nevében mondhatom: nyerni akarunk, ahogy mindig. Az utolsó fordulóban mindenki meg akarja mutatni magát, függetlenül attól, hogy a klubban marad, esetleg távozik. Hogy a jövő mit hoz, nem tudom, mint mindenki, én is szeretnék a legmagasabb szinten játszani, de Kazincbarcikán is szívesen maradok. Most csakis arra összpontosítok, hogy jól sikerüljön a Nyíregyháza elleni bajnoki.”