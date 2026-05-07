Szőke Gergő: Nem tudom, mit hoz a jövő, de az utolsó fordulóban is nyerni akarunk
Noha hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a Kazincbarcika a következő bajnoki évet az NB II-ben kezdi, nemcsak próbálja megnehezíteni az ellenfelek dolgát, erőfeszítéseit siker is koronázza. Korábban az idényben nem volt példa arra, hogy a csapat két egymást követő bajnokin is pontot szerzett volna, ám a 31. és a 32. fordulóban sikerült: előbb az MTK Budapesttel játszott 0–0-s döntetlent, majd 2–1-es győzelmet aratott a Kisvárda Master Good ellen. Utóbbi mérkőzés különösen Szőke Gergőnek marad emlékezetes, a 22 esztendős középpályás első gólját szerezte az élvonalban.
„Nagyon jól sikerült a Kisvárda elleni meccsünk első félideje, döntő részben sikerült megvalósítanunk azt, amit a mester, Kuttor Attila kért tőlünk – tekintett vissza a hétvégi összecsapásra Szőke Gergő. – Voltak helyzeteink, többször is betalálhattunk volna, úgy érzem, megérdemelten nyertük meg az utolsó »hazai« mérkőzésünket. Nem tagadom, vágytam már rá, hogy meglegyen az első NB I-es gólom, ám volt, amikor a kapufa gátolt meg benne, mint a második fordulóban a Ferencváros ellen, máskor a kapus védte bravúrral a próbálkozásomat, vagy éppen egy védő lépett közbe az utolsó pillanatban. A gólom egyébként egy bedobásból indult, Könyves Norbert felé érkezett a labda, és bár egy védő elfejelte előle, éppen így lett jó nekem. Próbáltam kizárni az ellenfelemet, aztán nem gondolkoztam, egy pattanás után lőttem – felemelő érzés volt a hálóban látni a labdát. Az édesapám szeptemberben elhunyt, nehéz időszakon mentem keresztül, egyértelmű volt, hogy neki ajánlom a gólomat.”
Szőke Gergő az MTK Budapestben nevelkedett, és a kék-fehéreknél mutatkozott be az első osztályban 2024. október 26-án az Újpest elleni 4–1-es találkozón. Abban az idényben négy bajnokin kapott lehetőséget Horváth Dávid vezetőedzőtől, majd tavaly nyáron igazolt az élvonal újoncához.
„Úgy érkeztem Kazincbarcikára, hogy szeretnék fejlődni, tapasztalatot szerezni, az idény egyértelműen előrelépést jelent a karrieremben – folytatta a barcikaiak labdarúgója. – Hatos és nyolcas szerepkörben is jól éreztem magam, akadtak jó meccseim, de azt is tudom, ennél többre vagyok képes. A jövő héten Nyíregyházán zárjuk a bajnokságot, és bár a Spartacus nagyon jó tavasszal, valamennyiünk nevében mondhatom: nyerni akarunk, ahogy mindig. Az utolsó fordulóban mindenki meg akarja mutatni magát, függetlenül attól, hogy a klubban marad, esetleg távozik. Hogy a jövő mit hoz, nem tudom, mint mindenki, én is szeretnék a legmagasabb szinten játszani, de Kazincbarcikán is szívesen maradok. Most csakis arra összpontosítok, hogy jól sikerüljön a Nyíregyháza elleni bajnoki.”
NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|32
|19
|9
|4
|64–30
|+34
|66
|2. Ferencvárosi TC
|32
|20
|5
|7
|64–31
|+33
|65
|3. Paksi FC
|32
|14
|8
|10
|60–45
|+15
|50
|4. Debreceni VSC
|32
|13
|11
|8
|49–40
|+9
|50
|5. Zalaegerszegi TE
|32
|13
|9
|10
|49–40
|+9
|48
|6. Puskás Akadémia
|32
|13
|6
|13
|41–41
|0
|45
|7. Újpest FC
|32
|11
|7
|14
|47–55
|–8
|40
|8. Kisvárda
|32
|11
|7
|14
|36–48
|–12
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|32
|10
|9
|13
|45–55
|–10
|39
|10. MTK Budapest
|32
|9
|10
|13
|53–60
|–7
|37
|11. Diósgyőri VTK
|32
|6
|10
|16
|38–62
|–24
|28
|12. Kazincbarcika
|32
|6
|3
|23
|29–68
|–39
|21