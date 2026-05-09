Eb-ezüstérmes a magyar női sportpisztolyos csapat

A 25 méteres, 30+30 lövéses szám alapversenyének pénteki nyitányán, a 30 pontlövészet során az olimpiai bronzérmes Major remekelt és 293 körrel a harmadik helyről várta a szombati rapid lövészetet. Fábián 288 körrel a 13., Jákó 287 körrel a 20. helyen állt.

A magyarok hagyományosan a rapid részben erősebbek, és ezt ezúttal Major és Fábián is bizonyította. Előbbi 294 kört lőtt szombaton, döntőbe jutása egy pillanatig sem volt kérdéses, és ezt a második pozíciót elérve 587 körrel vívta ki.

Fábián a kicsit szerényebb pénteki produkcióját követően szombaton alig tudott hibázni, 295 körös rapidja azt jelentette, hogy 583 kört ért el, ezzel az ötödik lett összesítésben, és ő is készülhet a 15 órakor kezdődő döntőre.

Jákó Miriamnak ezúttal nem jött ki a lépés, 285 körös eredményével 572 körrel fejezte be az alapversenyt, amivel a 31. lett. A csapat ennek ellenére is a dobogó második fokára állhat fel 1742 körös produkciójával, a győztes franciáktól 7 körrel lemaradva, míg a bronzérmes németeket 8 körrel megelőzve.

Ez volt a magyar válogatott első eszéki érme.

A csak ranglistapontokért szereplő Sike Renáta – Majorhoz és Fábiánhoz hasonlóan – kiemelkedően lőtte a rapidot, 294 kört ért el, 580 körrel pedig a 11. helyen zárt.