Eb-ezüstérmes a magyar női sportpisztolyos csapat
A 25 méteres, 30+30 lövéses szám alapversenyének pénteki nyitányán, a 30 pontlövészet során az olimpiai bronzérmes Major remekelt és 293 körrel a harmadik helyről várta a szombati rapid lövészetet. Fábián 288 körrel a 13., Jákó 287 körrel a 20. helyen állt.
A magyarok hagyományosan a rapid részben erősebbek, és ezt ezúttal Major és Fábián is bizonyította. Előbbi 294 kört lőtt szombaton, döntőbe jutása egy pillanatig sem volt kérdéses, és ezt a második pozíciót elérve 587 körrel vívta ki.
Fábián a kicsit szerényebb pénteki produkcióját követően szombaton alig tudott hibázni, 295 körös rapidja azt jelentette, hogy 583 kört ért el, ezzel az ötödik lett összesítésben, és ő is készülhet a 15 órakor kezdődő döntőre.
Jákó Miriamnak ezúttal nem jött ki a lépés, 285 körös eredményével 572 körrel fejezte be az alapversenyt, amivel a 31. lett. A csapat ennek ellenére is a dobogó második fokára állhat fel 1742 körös produkciójával, a győztes franciáktól 7 körrel lemaradva, míg a bronzérmes németeket 8 körrel megelőzve.
Ez volt a magyar válogatott első eszéki érme.
A csak ranglistapontokért szereplő Sike Renáta – Majorhoz és Fábiánhoz hasonlóan – kiemelkedően lőtte a rapidot, 294 kört ért el, 580 körrel pedig a 11. helyen zárt.
A bronzmérkőzés elvesztése miatt a negyedik helyen végzett a Nagybányai-Nagy Anna, Péni István páros az összetett puska duett versenyszámban.
A három testhelyzetű szám duett versenyében negyven vegyespáros indult, közte három magyar. A viadal első és második szakaszában a csapatok mindkét tagja 15 térdelő, 15 fekvő és 15 álló testhelyzetű lövést adott le. A magyarok közül az első számú egység – Nagybányai-Nagy és Péni – szerepelt a legjobban, a harmadik legjobbként zárt és az éremmérkőzésen a svájci Emely Jaeggi, Christoph Dürr duóval találkozott. A kora délutáni helyosztón a csapatok egyik tagja álló, a másik térdelő helyzetben lőtt.
Lövésenként haladt a verseny, és a sorozatok nyertese két pontot kapott, döntetlennél pedig egy-egy pont járt mindkét párosnak. A végső győzelemhez 16 pontot kellett szerezni. Az egész nap folyamán jól teljesítő magyarok - akik közül az állót Péni, a térdelőt pedig Nagybányai-Nagy lőtte - a helyosztó során gyakorlatilag végig hátrányban voltak, és végül 16-8-ra kaptak ki svájci riválisuktól. A Mészáros Eszter, Hári Péter és a Dénes Eszter, Pekler Zalán kettős egyaránt 877 kört ért el, előbbi a 28., utóbbi pedig a 29. helyen végzett.