Nem volt ellenszer: Csikós Zsóka és férfi négyesünk is diadalmaskodott Szegeden!

„Kíváncsian várjuk a döntőt, az mindig más verseny, de szerintem sikerrel vesszük az akadályt, és meglepetést szerezhetünk” – nyilatkozta a pénteki középfutamot követően férfi négyesünk olimpiai ezüstérmes, háromszoros világ- és ötszörös világbajnok tagja, Nádas Bence. Visszafogottan nyilatkozott, merthogy semmi meglepő nem volt abban, hogy Fodor Bencével, Kurucz Leventével és Tótka Sándorral olyannyira jól mentek, hogy szinte repült a hajójuk a vízen. És a döntőben is minden összeállt, rögtön az élre álltak, óriási energiával és dinamikával haladtak, egyre csak távolodtak az amúgy bitang erős mezőnytől, és rajt-cél győzelmet aratva megnyerték a világkupát!

A tavalyi vb-n kettesben Nádas Bencével győztes Kurucz Levente felszabadultan azt mondta a helyszínen: „Nagyon boldog vagyok, hogy így össze tudtuk rakni a döntőre a pályánkat, és bíztam benne, hogy egy ilyen eredménnyel zárjuk az első négyes versenyünket, úgyhogy veretlen eddig az egységünk.”

„Így van! – vágta rá az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Tótka Sándor. – Az a tapasztalatom, amiből már van bőven, hogy ha az év elején nem áll össze egy jó négyes, azt nagyon nehéz felhozni. Most hál’ Istennek összeállt, hétfőn ültünk össze, nincs még egy hete, tudjuk, mik a hibáink, ha ráfekszünk arra, hogy ezeket kijavítsuk, akkor ebből nagyon szép eredmények születhetnek!”

Szóltak a dudák, pörögtek a dobok, szükség is volt a közönség biztatására, mert számos magyar egységért szoríthattunk az éremcsaták során.

Női ezer egyesben abban a borzasztóan erős helyzetben vághattunk neki a finálénak, hogy a szám tavalyi és tavalyelőtti világbajnoka, Csikós Zsóka, valamint Kőhalmi Emese képviselte színeinket. Csikós rögvest az élre állt mindvégig az élen haladt, Kőhalmi visszafogottabban kezdett, a harmadik helyen haladt, nem sokkal fél táv után megelőzte az ausztrál Ella Beere-t, s tapadt honfitársára, őt azonban befogni már nem tudta, Csikós Zsóka diadalmaskodott, Kőhalmi Emese ezüstérmet szerzett!

Szépen versenyzett olimpiai negyedik helyezett C–2 500 méteres női duónk, a tavaly ugyanitt győztes Kiss Ágnes és Nagy Bianka, az ukrán és a kínai egységet nem tudta befogni, így a harmadik helyen végzett.

Fiatal női négyesünk, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna rendkívül bátran versenyzett a középfutamban, ugyanerre volt szükség a szombati fináléban is, és a lányok ki is tettek magukért, noha a kínaiakkal, a spanyolokkal és a fehéroroszokkal nem tudták tartani a lépést, szépen betették a hajójukat a negyedik helyre.

Ugyancsak negyedik helyen végzett kenu egyes 1000 méteren Fejes Dániel, és a másik, fiatal férfi négyesünkről se feledkezzünk meg, Mircse Zoltán, Hidvégi Zalán, Keller Gergő és Szabó Levente a hatodik helyen végzett.

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

Kajak

Férfiak

K–4 500 m: 1. Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor 1:18.45 perc, 2. J. Van der Westhuyzen, P. Wan der Westhuyzen, Fitzsimmons, Collins (ausztrálok) 1:18.77, 3. Maldonis, Caplinskij, Navakauskas, Seja (litvánok) 1:19.00, …6. Mircse Zoltán, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente 1:19.92

Nők

K–1 1000 m: 1. Csikós Zsóka 3:50.12, 2. Kőhalmi Emese 3:51.42, 3. Caroline Heuser (német) 3:52.34

K–4 500 m: 1. Si-meng, Meng-tie, Nan, Sze-csü (kínaiak) 1:29.61, 2. Ouzande, Val, Garcia, Pardo (spanyolok) 1:29.63, 3. Tkacsova, Szkrihanava, Szaucsuk, Kusner (fehéroroszok) 1:30.79, 4. Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna 1:32.22, …14. Lucz Anna, Pupp Noémi, Pető Hanna, Gazsó Alida Dóra 1:33.96

Kenu

Férfiak

C–1 200 m: 1. Szergej Szvinarev (orosz) 38.05 másodperc, 2. Artur Guliev (üzbég) 38.17, 3. Pablo Grana (spanyol) 38.30), ...12. Hodován Dávid 39.86

C–1 1000 m: 1. Martin Fuksa (cseh) 3:41.46, 2. Zahar Petrov (orosz) 3:41.47, 3. Gabriele Casadei (olasz) 3:42.17, 4. Fejes Dániel 3:43.10, …10. Adolf Balázs 3:50.08

Nők

C–2 500 m: 1. Luzan, Ribacsok (ukránok) 1:51.55, 2. Meng-ja, Jan-an (kínaiak) 1:51.64, 3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, 1:52.66, …19. Takács Kincső, Horányi Dóra 2:05.38