NS-jótékonyság: mezlicit a diákok nyelvtanulásáért

2026.05.09. 11:06
Cegléd NS-jótékonyság licit Lőrincz Tamás
A Cegléd és Térsége Közösségi Alapítvány idén is ott lesz a Futókörök Napján, de most nemcsak a kilométereket gyűjti, licitre bocsátja azt a mezt, amelyet a „Sportolj velünk Cegléd” NN Ultrabalatonon résztvevő sportolói csapata látott el kézjegyével.

Az induló összeg 10 ezer forint. A licit teljes bevétele a „Közös célok” ösztöndíjprogramba kerül és a hátrányos helyzetű fiatalok nyelvvizsgázását segíti, átvállalva a nyelvvizsga díját. Mások mellett aláírásával támogatta már a nemes célt az ismert sportemberek közül Lőrincz Tamás, Lőrincz-Szabó Emese, Szellő Imre, Ungváry Miklós és Velkey Ádám.

A Futókörök Napja ceglédi eseményére május 16-án kerül sor, a rajt 16 órakor lesz a Malomtó-széli futókörön. A licit lezárására és a mez átadására e napon kerül sor. Aki nem szeretne részt venni a licitben, de fontosnak tartja a hátrányos helyzetű fiatalok támogatását és nyelvvizsgához segítését, közvetlen adománnyal is hozzájárulhat a „Közös célok” ösztöndíjprogramhoz.

Az adományozáshoz szükséges adatok: Cegléd és Térsége Közösségi Alapítvány (CETKA), 2700 Cegléd, Csutak Kálmán u. 17. Bankszámlaszám: 10918001-00000123-25370012. Közlemény: nyelvvizsga.

 

