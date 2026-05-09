TCR World Tour: Hyundai-uralom Misanóban – Michelisz az első rajtsorból várja az év első versenyét

A Hyundai remek formában kezdett az idénynyitó misanói versenyhétvégén, hiszen az első szabadedzésen Mikel Azcona, míg a másodikon Michelisz Norbert teljesítette a leggyorsabb kört. Ilyen előzmények után az olasz csapat bizakodva vághatott neki a hazai közönség előtt rendezett időmérőnek, melynek legnagyobb kérdése az volt, sikerül-e kisajátítania a rajtelsőséget.

Az első szakasz nagy részében a sorozatban 2023-ban és 2024-ben is bajnokságot nyerő Michelisz uralta az időlistákat, de az utolsó percekben Ruben Volt megelőzte őt, így az észt elsőségével zárult a Q1. Michelisz a második helyre szorult vissza, harmadikként Santiago Urrutia érkezett immár a Geely Preface színeiben, míg az első ötös sorát Azcona, valamint Esteban Guerrieri tette teljessé, utóbbi lemaradása mindössze 355 ezred volt a legjobbtól, ami jól jelezte, milyen szoros a mezőny.

A hatodik az előző évi ezüstérmes Thed Björk lett, majd Ma Csing-hua, a címvédő Yann Ehrlacher, a Hyundai Elantra N volánja mögött helyet foglaló hazai pilóta, Gabriele Covini, Jenson Brickley, Julien Briché és Aurélien Comte zárta a továbbjutók sorát. A top 12-őt 704 ezred választotta el egymástól.