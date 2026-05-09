TCR World Tour: Hyundai-uralom Misanóban – Michelisz az első rajtsorból várja az év első versenyét

2026.05.09. 09:31
Michelisz Norbert az első rajtsorba kvalifikálta magát az első időmérőn (Fotó: Facebook/Michelisz Norbert)
Mikel Azcona, Michelisz Norbert sorrendben a BRC Hyundai N Squadra Corse sajátította ki az első rajtsort az idénynyitó misanói versenyhétvége időmérőjén. Harmadikként a címvédő Yann Ehrlacher érkezett, míg az első ötös sorát Santiago Urrutia és Thed Björk zárta.

A Hyundai remek formában kezdett az idénynyitó misanói versenyhétvégén, hiszen az első szabadedzésen Mikel Azcona, míg a másodikon Michelisz Norbert teljesítette a leggyorsabb kört. Ilyen előzmények után az olasz csapat bizakodva vághatott neki a hazai közönség előtt rendezett időmérőnek, melynek legnagyobb kérdése az volt, sikerül-e kisajátítania a rajtelsőséget.

Az első szakasz nagy részében a sorozatban 2023-ban és 2024-ben is bajnokságot nyerő Michelisz uralta az időlistákat, de az utolsó percekben Ruben Volt megelőzte őt, így az észt elsőségével zárult a Q1. Michelisz a második helyre szorult vissza, harmadikként Santiago Urrutia érkezett immár a Geely Preface színeiben, míg az első ötös sorát Azcona, valamint Esteban Guerrieri tette teljessé, utóbbi lemaradása mindössze 355 ezred volt a legjobbtól, ami jól jelezte, milyen szoros a mezőny.

A hatodik az előző évi ezüstérmes Thed Björk lett, majd Ma Csing-hua, a címvédő Yann Ehrlacher, a Hyundai Elantra N volánja mögött helyet foglaló hazai pilóta, Gabriele Covini, Jenson Brickley, Julien Briché és Aurélien Comte zárta a továbbjutók sorát. A top 12-őt 704 ezred választotta el egymástól.

Indul a TCR World Tour új idénye – Michelisz célba veszi az újabb bajnoki címet

A magyar versenyző remek formában kezdett Misanóban: ő futotta az edzésnap leggyorsabb körét.

 

A második szakaszban a két Hyundai Elantra N EV foglalta el az első két helyet Azcona, Michelisz sorrendben. A kettős között csupán 34 ezred döntött az első próbálkozások alkalmával, miközben a harmadik Ehrlacher hátránya már a fél másodpercet is meghaladta. A folytatásban már nem változott a helyzet az élen, aminek értelmében Azcona szerezte meg a pole pozíciót az első versenyre, míg mellőle Michelisz várhatja a piros lámpák kialvását. A harmadik helyen az ideiglenesen visszaeső, majd a végén javító Ehrlacher végzett 166 ezred hátránnyal, majd Urrutia és Björk zárta a top 5-öt.

Hatodikként Volt következett, mögötte Comte, Briché, Ma, illetve Covini sorakozott az első tízesben, így jelen állás szerint a Hyundai színeiben induló olasz indulhat az élről a második, részben fordított rajtrácsos versenyen, de ez még változhat, ha Ma futja meg a leggyorsabb kört az első futamon, hiszen akkor az új szabályok értelmében a kínai egy helyet előrelépne a rajtrácson. 

A sort Brickley és a problémákba ütköző, majd  mért kör nélkül maradó Guerrieri zárta.

Folytatás 16 óra 20 perckor az első versennyel. 


 

