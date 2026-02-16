A ZTE bejelentette a 17 éves tehetség érkezését

Korábban beszámoltunk róla, hogy a ZTE még a szombati átigazolási határidő lejárta előtt megállapodott a 17 éves középpályás, Petrók Viktor szerződtetéséről, akinek az átigazolását az adatbank.mlsz.hu már rögzítette is. Petrók 2022 óta a Honvéd játékosa, ebben az idényben 16 meccsen szerepelt az NB III-as csapatban.

Hétfő délelőtt a klub is bejelentette a fiatal játékos érkezését, de arról nem számolt be, hogy Petrók mennyi időre kötelezte el magát.

„Nagyon boldog voltam, amikor értesültem erről a lehetőségről, hiszen az idény kezdetétől követem a klubot, amely mutatott játékstílusa miatt már nyár óta kifejezetten szimpatikus volt számomra. A felvázolt projektnek nagyon szívesen leszek a részese” – olvasható Petrók nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude –Brazília)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: Garai Zétény (Ajka – kooperációs kölcsön)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok)



