A ZTE bejelentette a 17 éves tehetség érkezését

2026.02.16. 10:11
Petrók Viktor a ZTE játékosa lett (Fotó: ztefc.hu)
Petrók Viktor Zalaegerszeg magyar átigazolás
A Zalaegerszeg labdarúgócsapata hivatalos honlapján számolt be Petrók Viktor szerződtetéséről.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a ZTE még a szombati átigazolási határidő lejárta előtt megállapodott a 17 éves középpályás, Petrók Viktor szerződtetéséről, akinek az átigazolását az adatbank.mlsz.hu már rögzítette is. Petrók 2022 óta a Honvéd játékosa, ebben az idényben 16 meccsen szerepelt az NB III-as csapatban. 

Hétfő délelőtt a klub is bejelentette a fiatal játékos érkezését, de arról nem számolt be, hogy Petrók mennyi időre kötelezte el magát.

„Nagyon boldog voltam, amikor értesültem erről a lehetőségről, hiszen az idény kezdetétől követem a klubot, amely mutatott játékstílusa miatt már nyár óta kifejezetten szimpatikus volt számomra. A felvázolt projektnek nagyon szívesen leszek a részese” – olvasható Petrók nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude –Brazília)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:  Garai Zétény (Ajka – kooperációs kölcsön)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok) 


 

 

