Téli olimpia: váltófutással hangoltak a váltóra rövid pályás gyorskorcsolyázóink
Először csak Nicholas Gooch vezetőedző sétált oda a palánkhoz valamikor vasárnap délelőtt háromnegyed tíz körül – a rövid pályás gyorskorcsolyázóink, valamint a stáb többi tagja még a szárazföldi edzés utáni pakolás és a „megyünk a jégre” fázisában jártak a munkának. Néhány perccel később persze már mindenki követte Goochot, kivéve Moon Wonjunt, aki a szombati, kevésbé sikeres futása utána inkább a regenerációt választotta.
Ezúttal is a belga csapattal egyszerre kapott jégidőt a magyar válogatott, ám vasárnap a versenyhelyszínen gyakorolhattak együtt, az első, bemelegítő körök után, nagyjából az ötvenperces edzés harmadának végéhez közeledve remek, a végén egyre nagyobb tempóra váltó váltófutást „produkáltak” a jégen lévők – a távollévő Moon helyére Végi Diána Laura szállt be negyediknek a mieink oldalán.
„Előkészíted a váltást és figyelsz!” – harsant fel Knoch Viktor hangja a jég közepén, instrukciója Tiborcz Dánielnek szólt, aki szépen végre is hajtotta a pjongcsangi bajnok kérését. És aki már alig várja, hogy végre téthelyzetben is jégre lépjen Milánóban.
„Nem gondoltam, hogy ez lesz a legnehezebb – vallotta be Tiborcz Dániel. – Itt vagyunk már tizenkét napja, s persze az elején minden nagyon új volt, mindenhol feltűnt az öt karika, még mindig nagyon élvezem az olimpiát, de már nagyon nehéz volt várakozni, nézni, hogy a többiek versenyeznek. Persze szurkoltam nekik, de közben én meg csak ültem és azt vártam, hogy jégre lépjek. Az elmúlt hetekben nagyon jól mentek a gyors edzések, a srácok is jó formát mutatnak, szerintem minden esélyünk megvan arra, hogy ott legyünk a három erős csapattal végig, aztán meglátjuk, mit hoz a futam.”
Az edzés a keményebb váltófutás után hozott még egy ugyanilyet, mindenki nagyon tisztességesen odatette magát. Láthatóan élvezte a közös munkát Major Dominik is, aki Jászapáti Péter sérülése után került az olimpiai csapatba, s a junior-világbajnokság miatt valamivel később csatlakozott a válogatotthoz.
„Sikerült egész hamar átállnom – jegyezte meg Major Dominik, arra utalva, hogy Salt Lake Cityből érkezett Milánóba. – A srácok jó fejek, mindenben segítettek, támogattak. A formámat is jónak érzem, a váltóedzésekkel is elégedettek lehetünk. Hogy mire számíthatunk a hétfői elődöntőben? Kína alapvetően harcos felfogású, az olaszok hazai pályán nyilván nyerni akarnak, Kanada meg az egyik legesélyesebb a végső győzelemre, úgyhogy harc biztosan lesz. Nagy »bunyók« várhatók szerintem, mind a három csapat mindent megtesz a továbbjutásért, illetve mind a négy, hiszen mi is arra hajtunk. Készen kell lennünk arra, hogy ha valami történik a futamban, kihasználjuk. A tempóval nem lesz baj, a váltásokra nagyon kell figyelnünk: ha nem hibázunk, ott leszünk a három ellenfelünkkel, bírni fogjuk az iramukat.”
Hétfőn a sportági program a női 1000 méteres negyeddöntővel kezdődik 11 órakor (Végi Diána Laura a harmadik futamban indul), aztán negyed 12-kor következnek a férfi 500-as előfutamok Moon Wonjunnal – a férfiváltók 12.06-kor kezdenek, s rögtön az első elődöntőben rajtol a Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összetételű magyar négyes Kanadával, Olaszországgal és Kínával.
Mindkét magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó kiesett férfi 1500 méteren
|MINIINTERJÚ: „Bizakodók vagyunk”
– Milyen típusú edzés volt a vasárnap délelőtti?
– A szombati napot, különösen hogy Moon Wonjun nem jutott be az elődöntőbe ezerötszáz méteren, miképp élte meg?
– Milyen a hangulat a csapatban? Egy hete ön is jókedvű volt, változott ez az eredmények miatt?
– A taktika tehát az, hogy ne szakadjunk le, s próbáljuk kihasználni a három erős csapat nagy csatáját?
KNOCH Viktor olimpiai bajnok, a válogatott edzője
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
A HÉTFŐI PROGRAM
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
13.30: 2. futam, DÖNTŐ
BOB
Férfiak, kettes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Nők, egyes
19.00: 3. futam
21.06: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
Férfiak, selejtező
14.05
Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína
Nők, selejtező
9.05
Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
19.05
Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada
JÉGKORONG
Nők, elődöntő
16.40: Egyesült Államok–Svédország
21.10: Kanada–Svájc
MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)
Női 1000 m elődöntő
Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)
Női 1000 m, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ