Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: váltófutással hangoltak a váltóra rövid pályás gyorskorcsolyázóink

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Milánó-Cortina
2026.02.16. 06:38
null
A magyar válogatott a versenyhelszínen edzhetett a hétfői elődöntő előtt (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Knoch Viktor
A férfiváltók elődöntőjét mindenki nagy bizakodással várja – a versenyzők, a válogatott edzői és persze mi, szurkolók is. A magyar négyes hétfőn Kanadával, Kínával és Olaszországgal küzd meg a döntőbe jutásért.

Először csak Nicholas Gooch vezetőedző sétált oda a palánkhoz valamikor vasárnap délelőtt háromnegyed tíz körül – a rövid pályás gyorskorcsolyázóink, valamint a stáb többi tagja még a szárazföldi edzés utáni pakolás és a „megyünk a jégre” fázisában jártak a munkának. Néhány perccel később persze már mindenki követte Goochot, kivéve Moon Wonjunt, aki a szombati, kevésbé sikeres futása utána inkább a regenerációt választotta.

Ezúttal is a belga csapattal egyszerre kapott jégidőt a magyar válogatott, ám vasárnap a versenyhelyszínen gyakorolhattak együtt, az első, bemelegítő körök után, nagyjából az ötvenperces edzés harmadának végéhez közeledve remek, a végén egyre nagyobb tempóra váltó váltófutást „produkáltak” a jégen lévők – a távollévő Moon helyére Végi Diána Laura szállt be negyediknek a mieink oldalán. 

 „Előkészíted a váltást és figyelsz!” – harsant fel Knoch Viktor hangja a jég közepén, instrukciója Tiborcz Dánielnek szólt, aki szépen végre is hajtotta a pjongcsangi bajnok kérését. És aki már alig várja, hogy végre téthelyzetben is jégre lépjen Milánóban.

„Nem gondoltam, hogy ez lesz a legnehezebb – vallotta be Tiborcz Dániel. – Itt vagyunk már tizenkét napja, s persze az elején minden nagyon új volt, mindenhol feltűnt az öt karika, még mindig nagyon élvezem az olimpiát, de már nagyon nehéz volt várakozni, nézni, hogy a többiek versenyeznek. Persze szurkoltam nekik, de közben én meg csak ültem és azt vártam, hogy jégre lépjek. Az elmúlt hetekben nagyon jól mentek a gyors edzések, a srácok is jó formát mutatnak, szerintem minden esélyünk megvan arra, hogy ott legyünk a három erős csapattal végig, aztán meglátjuk, mit hoz a futam.”     

null
fotó 2026.02.14.

Téli olimpia 2026, rövid pályás gyorskorcsolya, február 14. (Fotó: Szabó Miklós)

Az edzés a keményebb váltófutás után hozott még egy ugyanilyet, mindenki nagyon tisztességesen odatette magát. Láthatóan élvezte a közös munkát Major Dominik is, aki Jászapáti Péter sérülése után került az olimpiai csapatba, s a junior-világbajnokság miatt valamivel később csatlakozott a válogatotthoz.

„Sikerült egész hamar átállnom – jegyezte meg Major Dominik, arra utalva, hogy Salt Lake Cityből érkezett Milánóba. – A srácok jó fejek, mindenben segítettek, támogattak. A formámat is jónak érzem, a váltóedzésekkel is elégedettek lehetünk. Hogy mire számíthatunk a hétfői elődöntőben? Kína alapvetően harcos felfogású, az olaszok hazai pályán nyilván nyerni akarnak, Kanada meg az egyik legesélyesebb a végső győzelemre, úgyhogy harc biztosan lesz. Nagy »bunyók« várhatók szerintem, mind a három csapat mindent megtesz a továbbjutásért, illetve mind a négy, hiszen mi is arra hajtunk. Készen kell lennünk arra, hogy ha valami történik a futamban, kihasználjuk. A tempóval nem lesz baj, a váltásokra nagyon kell figyelnünk: ha nem hibázunk, ott leszünk a három ellenfelünkkel, bírni fogjuk az iramukat.”     

Hétfőn a sportági program a női 1000 méteres negyeddöntővel kezdődik 11 órakor (Végi Diána Laura a harmadik futamban indul), aztán negyed 12-kor következnek a férfi 500-as előfutamok Moon Wonjunnal – a férfiváltók 12.06-kor kezdenek, s rögtön az első elődöntőben rajtol a Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összetételű magyar négyes Kanadával, Olaszországgal és Kínával.

Téli olimpia 2026
2026.02.14. 20:37

Mindkét magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó kiesett férfi 1500 méteren

Nógrádi Bence és Moon Wonjun is az ötödik helyen végzett futamában a negyeddöntőben.

 

MINIINTERJÚ: „Bizakodók vagyunk”     
Fotó: Szabó Miklós

– Milyen típusú edzés volt a vasárnap délelőtti?     
– A váltón volt a hangsúly, hiszen hétfőn jön az a szám, amelyet talán a legjobban vártunk-várunk az olimpián. A lányok más típusú feladatokat kaptak: Végi Diána Laura versenyez hétfőn, Somodi Maja viszont nem, kicsit „széttöredezett” e tekintetben a csapat, de az olimpián ez a megszokott, hiszen mindenkinek más a menetrendje.

 

– A szombati napot, különösen hogy Moon Wonjun nem jutott be az elődöntőbe ezerötszáz méteren, miképp élte meg?     
– Több volt abban a napban, Moonban is, ez kétségtelen, de ezt ő is tudja, érzi. Kár volt megpróbálkoznia azzal, hogy visszaelőzi a dél-koreai vetélytársát, hiszen azzal tempót veszített. Azért azt el kell mondani, hogy nagyon nem volt könnyű a futama, ugyanakkor az is igaz, van olyan jó koris, hogy bármilyen futamból van esélye a továbbjutásra. Lora továbblépésének örültünk, Maja miatt fáj kicsit a szívünk, nem mutatta meg, amit igazán tud.

 

– Milyen a hangulat a csapatban? Egy hete ön is jókedvű volt, változott ez az eredmények miatt?     
– Az eredmények nem rosszak: a realitást tükrözik. Ami miatt kicsit csalódott vagyok, az a vegyes váltó, mert ha az elődöntőbe jutást nem is vártam, legalább a negyeddöntős futamban lett volna meg az, hogy végig harcban vagyunk a továbbjutásért – sajnos az eleje nem úgy sikerült annak a futamnak, hogy ezt lehetővé váljék. Bosszantó volt Moon ezres negyeddöntője is, futamharmadikként a harmadik legjobb időt futotta a teljes mezőnyt nézve, a továbbjuttatások miatt mégsem folytathatta. Azért a hangulatunk nem rossz, mindannyian bizakodók vagyunk, meg aztán a férfiváltó elődöntője még előttünk van.

 

– A taktika tehát az, hogy ne szakadjunk le, s próbáljuk kihasználni a három erős csapat nagy csatáját?     
– Az olaszok, a kanadaiak és a kínaiak a döntőt akarják, kudarc, ha nem jutnak be, vagyis amelyik a harmadik helyen lesz a hajrában, biztos, hogy kockáztat. Ott kell lennünk mögöttük – Jászapáti Péter nagyon fog hiányozni a négyesből, de nekünk ebből a csapatból kell a legtöbbet kihoznunk.

 

KNOCH Viktor olimpiai bajnok, a válogatott edzője

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

 A HÉTFŐI PROGRAM 

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
13.30: 2. futam, DÖNTŐ

BOB
Férfiak, kettes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Nők, egyes
19.00: 3. futam 
21.06: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING
Férfiak, selejtező
14.05
Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína 
Nők, selejtező
9.05
Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
19.05
Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada

JÉGKORONG
Nők, elődöntő
16.40: Egyesült Államok–Svédország 
21.10: Kanada–Svájc

MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)
Női 1000 m elődöntő
Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)
Női 1000 m, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ

 

téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Knoch Viktor
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: az amerikaiak csoportelsőként jutottak negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
9 órája

Csoda a jégen – Moncz Attila publicisztikája

Téli olimpia 2026
9 órája

Téli olimpia: Klaebo történelmi aranyérme; Pavlova Maria és a Sviatchenko Alexei a 4. helyről várja a szabad programot – vasárnapi infóközpont

Téli olimpia 2026
9 órája

A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!

Téli olimpia 2026
9 órája

Norvégia már 12 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

Téli olimpia 2026
10 órája

Kettős norvég siker nagysáncon, Strömnek összejött a dupla

Téli olimpia 2026
11 órája

A britek nyerték a szkeletonosok csapatversenyét, Matt Weston duplázott – videó

Téli olimpia 2026
12 órája

Téli olimpia: Kanada tíz gólt ütött Franciaországnak a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik