Téli olimpia: váltófutással hangoltak a váltóra rövid pályás gyorskorcsolyázóink

Fotó: Szabó Miklós – Milyen típusú edzés volt a vasárnap délelőtti?

– A váltón volt a hangsúly, hiszen hétfőn jön az a szám, amelyet talán a legjobban vártunk-várunk az olimpián. A lányok más típusú feladatokat kaptak: Végi Diána Laura versenyez hétfőn, Somodi Maja viszont nem, kicsit „széttöredezett” e tekintetben a csapat, de az olimpián ez a megszokott, hiszen mindenkinek más a menetrendje. – A szombati napot, különösen hogy Moon Wonjun nem jutott be az elődöntőbe ezerötszáz méteren, miképp élte meg?

– Több volt abban a napban, Moonban is, ez kétségtelen, de ezt ő is tudja, érzi. Kár volt megpróbálkoznia azzal, hogy visszaelőzi a dél-koreai vetélytársát, hiszen azzal tempót veszített. Azért azt el kell mondani, hogy nagyon nem volt könnyű a futama, ugyanakkor az is igaz, van olyan jó koris, hogy bármilyen futamból van esélye a továbbjutásra. Lora továbblépésének örültünk, Maja miatt fáj kicsit a szívünk, nem mutatta meg, amit igazán tud. – Milyen a hangulat a csapatban? Egy hete ön is jókedvű volt, változott ez az eredmények miatt?

– Az eredmények nem rosszak: a realitást tükrözik. Ami miatt kicsit csalódott vagyok, az a vegyes váltó, mert ha az elődöntőbe jutást nem is vártam, legalább a negyeddöntős futamban lett volna meg az, hogy végig harcban vagyunk a továbbjutásért – sajnos az eleje nem úgy sikerült annak a futamnak, hogy ezt lehetővé váljék. Bosszantó volt Moon ezres negyeddöntője is, futamharmadikként a harmadik legjobb időt futotta a teljes mezőnyt nézve, a továbbjuttatások miatt mégsem folytathatta. Azért a hangulatunk nem rossz, mindannyian bizakodók vagyunk, meg aztán a férfiváltó elődöntője még előttünk van. – A taktika tehát az, hogy ne szakadjunk le, s próbáljuk kihasználni a három erős csapat nagy csatáját?

– Az olaszok, a kanadaiak és a kínaiak a döntőt akarják, kudarc, ha nem jutnak be, vagyis amelyik a harmadik helyen lesz a hajrában, biztos, hogy kockáztat. Ott kell lennünk mögöttük – Jászapáti Péter nagyon fog hiányozni a négyesből, de nekünk ebből a csapatból kell a legtöbbet kihoznunk. KNOCH Viktor olimpiai bajnok, a válogatott edzője