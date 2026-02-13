Fiatal brazil támadó középpályást igazolt a ZTE – hivatalos

Guilherme Teixeira személyében brazil labdarúgót igazolt a Zalagerszegi TE, amely pénteken hivatalos honlapján közölte a hírt. A huszonegy éves, ballábas támadó középpályás a Juventude neveltje, és két és fél plusz egy éves szerződést kötött a ZTE-vel, ezzel ő lett a zalaiak keretének ötödik brazil játékosa.

„Szeretnék örömet szerezni a klubnak és a szurkolóknak. Elhozni a brazil futball kreativitását és vagányságát, sok csellel, és ha Isten is úgy akarja, gólokkal és gólpasszokkal megfűszerezve – mondta az egerszegiek portáljának. – Az első benyomásaim alapján a klub jól felépített, stabil szakmai háttérrel működik. Nagyon szívélyesen fogadtak, így pozitív érzésekkel kezdtem meg a munkát. Szeretem a maximumot nyújtani, látom, hogy a csapat jelenleg jó formában van, erős a közösség és a szurkolótábor is. A célom az, hogy segítsek tovább haladni a klubnak a megkezdett úton. Nem félek felvállalni az egy az egy elleni szituációkat a pályán, bátor játékot ígérhetek, és mindent meg fogok tenni a csapatért!”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude – Brazília)

(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)