Windecker az elején tizenegyest hibázott, a DVTK a bajnokságban is nyerni tudott Pakson

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2 (0–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 2375 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Gyurkits (90+2.), ill. Roguljic (84.), A. Keita (90. – 11-esből)

Fordulhat-e akkorát a világ, hogy három nappal a Magyar Kupában elszenvedett 6–2-es vereség után a Paks a bajnokságban legyőzi a DVTK-t? Vagy meg is fordíthatjuk a kérdést: a Diósgyőr veszíthet-e annak a csapatnak az otthonában, amely ellen történelmi sikert ért el cirka 72 órával korábban?

Nem kérdés, a hétközi kupacsata valamennyi szereplőben nyomot hagyott, ám arra legfeljebb csak tippelni lehetett, melyik oldalból mit válthat ki. A hazai szimpatizánsokat a méretes kupapofon mellett az is aggaszthatta, hogy kedvenceik az előző két bajnoki fordulóban gólképtelenek maradtak (1–0-s vereség a Ferencvárostól és a DVSC-től), márpedig hasonlóra Bognár György vezetőedzősége idején korábban csak kétszer volt példa: először 2022 márciusában (0–2 a Puskás Akadémia, 0–1 a DVSC ellen), másodszor pedig 2023 novemberében (0–0 az MTK-val, 1–0-s vereség Debrecenben). Az első lezárását a Budapest Honvéd elleni 1–1 jelentette, a másodikat pedig éppen a szombati ellenfél, a DVTK 4–1-es legyőzése… A szerdán látottakból kiindulva hasonló hazai sikerre nem sok esély mutatkozott, mindenesetre Bognár György alaposan belenyúlt az összeállításba, hat helyen is változtatott a kezdő tizenegyen, kollégája, Vladimir Radenkovics csak három poszton cserélt.

Először az egyik bal oldali szöglet után Hinora Kristóf lövése jelentette az első veszélyt, Bévárdi Zsombor löketénél már Karlo Senticnek kellett a léc alól kitornásznia a labdát. A 9. percben Álex Vallejo rossz ütemben csúszott be Bévárdi Zsombornak, tizenegyest rúghatott a hazai csapat, Windecker József bal sarokba tartó lövését azonban a vendégek kapusa hárította. Ahogy három nappal korábban, ezúttal is rosszul jött ki a Paks az egyik kulcspillanatból, nyilván nem szükséges magyarázni, az esetleges gyors gól alapjaiban határozhatta volna meg a folytatást. Bévárdi Zsombor jobbról érkező beadása után Zeke Márió az öt és felesen belül hatalmas helyzetben perdíthette kapura a labdát – gyengén, Karlo Sentic kezébe. Az látható volt tehát, hogy a paksi játékosok egyértelműen jól reagáltak a szerdai kiütéses vereségre, uralták a meccset, ám érzékeny veszteséget jelentett nekik, hogy Papp Kristófot sérülés miatt még a játékrész hajrája előtt le kellett cserélni. Aztán Álex Vallejo lövésénél a bal kapufa segítette ki a hazaiakat, a DVTK kis híján az első próbálkozásából betalált. A szünet előtt a házigazda még egy lehetőséget alakított ki, ám Tóth Barna rossz megoldást választott, így nem született gól az első félidőben.

A szünet után a Paks ott folytatta, ahol abbahagyta: játékosai óriási energiákat megmozgatva futballoztak, mindent megtettek a vezetés megszerzéséért. Az 54. percben Tóth Barna piszkált bele Zeke Márió bal oldalról érkező beadásába, Karlo Sentic bravúrral hárított. Egy perccel később Hahn János már a kapuba lőtte a labdát, ám az előző játékhelyzetben Szabó János néhány centis lesen volt, így maradt a 0–0. Vladimir Radenkovics két cserével próbálta stabilizálni csapata játékát, Lenzsér Bence tekerésénél már gólt kiáltottak a hazai szurkolók, a vendégkapus azonban ekkor is védett.

Érezni lehetett, ezúttal akár egyetlen találat is eldöntheti a három pont sorsát, valamivel a játékrész közepe után Mucsányi Márk a tizenhatoson kívülről megeresztett lövésével közel járt ehhez, ám ha nehezen is, de Kovácsik Ádám hárított. Zeke Márió beadása után Tóth Barna jó helyzetben a bal sarok mellé bólintotta a labdát, és a kimaradt lehetőségek megbosszulták magukat. Egy vendégkontránál Szakos Bence lövését Kovácsik Ádám még védeni tudta, a kipattanót azonban Ante Roguljic a kapuba lőtte. A paksiak joggal érezhették: a világ összeesküdött ellenük, ráadásul Gyurkits Gergő szabálytalankodott a tizenhatoson belül, Aboubakar Keita pedig nem hibázta el a büntetőt. A ráadásban Gyurkits Gergő ugyan szép lövéssel még szépített, ám ez kevés volt a pontszerzéshez. Ha a futball pontozásos sportág lenne, a Paks biztosan nem veszíti el a meccset, ám nem az, a Diósgyőr létfontosságú három pontot szerzett a bennmaradásért vívott harcban. 1–2

