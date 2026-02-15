Szalah dicsérte Szoboszlait; A héten Pécs–Sopron kosárrangadó következik

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Egyik legjobb teljesítményét nyújtotta az idényben a Liverpool az FA-kupa 4. fordulójában a Brighton kiejtésekor (3–0). Ráadásul nemcsak a komplett csapat muzsikált kiválóan, az egyéni teljesítmények között a magyar légióséké is kiemelkedett. „Azon múlik, hogy meddig jutunk el a sorozatban, hogy Dominik milyen formában játszik, nagyban függünk tőle, ő most a világ egyik legjobb játékosa” – nyilatkozta a TNT Sportsnak Mohamed Szalah az interjú alatt mellette álló Szoboszlai Dominikról, beárazva a magyar támadó szenzációs idényét és az aznapi produkcióját. „Jó néhány játékos a legmagasabb szinten teljesít a mai futballban, de egyetértek Móval abban, hogy Dominik közéjük tartozik. Amikor átigazoltuk, már jó játékosnak számított, de hol tart most? Sokkal jobb, mint két és fél évvel ezelőtt” – fűzte tovább a dicséretet Arne Slot, a Liverpool FC menedzsere.

Alapvetően nem kellett csalódottan hazautaznia Miskolcról az NKA Universitas Pécsnek, mert bár 68–58-ra kikapott a DVTK Hun-Therm otthonában a női élvonal rangadóján, a sorsa továbbra is a saját kezében van. Az egymás elleni mérlege jobb a borsodiakkal szemben, úgyhogy bár a veretlensége odaveszett, az alapszakasz-győzelem két lépésre van, amelyből az első lesz nehéz, csütörtökön otthon a címvédő Sopron Basket ellen. „A Pécs, a Sopron és a DVTK is bajnokesélyes, ugyanúgy készülünk csütörtökre, mintha döntőt játszanánk” – szögezte le Rátkai Eszter. A Pécs 19 éves irányítója ott van a világbajnoki selejtezőre készülő magyar válogatott húsztagú keretében is, Völgyi Péter szövetségi kapitány meghívóját megtiszteltetésnek tartja.

„Mindig a kosárlabda volt nálam az igazi, közelebb áll az alkatomhoz. Az atlétika nagyon magányos sport, az igazi öröm csak a tied, ami jó érzés, de a csapat közös, önfeledt boldogságához nem hasonlítható. Ugyanakkor, ha csak kosarazok, biztos, hogy nem lennék olimpiai bajnok. A sors tudja, mit akar…” – ezt nyilatkozta egy alkalommal Németh Angéla, Mexikóváros olimpiai aranyérmes gerelyhajítója, aki egy évvel később, 1969-ben az Európa-bajnokságon is diadalmaskodott. Atlétikai karrierjét magasugróként kezdte, azután a súlyon és a diszkoszon keresztül jutott el a gerelyhez, hogy már serdülőkorában valósággal letarolja a dobószámokat. Népsport mellékletünkben megemlékezünk a 80 éve született, 68 évet élt bajnoknőről.

