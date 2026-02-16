Erdély Csanád bízik benne, hogy a Fehérvár elkezd felfele lépkedni a tabellán
JÉGKORONG
ICEHL, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC VILLACH 5–4 (2–2, 2–1, 1–1)
MET Aréna, 3989 néző. V: Hronsky (szlovák), Ofner (osztrák), Jedlicka (szkovák), Puff (osztrák).
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner / Kiss R., Campbell (1) / Horváth Donát, Stajnoch / Falus – ERDÉLY 1 (2), Richards (1), GERLACH 2 (2) / Cheek (1), Hári, KURALT 1 / ARCHIBALD 1, Kulmala, Terbócs / Mihály, Németh, Magosi. Edző: Ted Dent
VILLACH: Cannata – Wall (1), Katic / Lindner (1), Uschan / Prodinger, Raspotnig / Tschurnig – Hutchison (1), Helewka (1), J. HUGHES 1 / REBERNIG 2, HANCOCK (2), Scserbak 1 (1) / Wallenta, Budgell, Teasdale / Van Nes, Maxa, Sintschnig. Edző: Pierre Allard
Kapura lövések: 42–29.
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Jól álltunk bele a találkozóba, éhesen kezdtünk, sokat korcsolyáztunk és a korong inkább az ő harmadukban volt. A Villach is keményen játszott, dicséret illeti őket. Nagyon sok jó dolgot láttam a csapattól, erre a küzdőszellemre kell építünk a folytatásban is.
Pierre Allard: – Keményen kezdett a Fehérvár, nagy nyomást helyeztek ránk az első játékrész elején. Kellett idő, mire felzárkóztunk hozzájuk, később elég hullámzó volt a játék. A semleges harmadban nagyon sok korongot elszórtunk, és ennek megfizettük az árát.
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|43
|26
|4
|5
|8
|152–103
|+49
|91
|2. Graz
|43
|24
|6
|6
|7
|149–93
|+56
|90
|3. Salzburg
|44
|23
|6
|3
|12
|148–96
|+52
|84
|4. Bozen Südtirol
|43
|23
|3
|5
|12
|152–115
|+37
|80
|5. Olimpija Ljubljana
|43
|21
|6
|2
|14
|162–123
|+39
|77
|6. Pustertal Wölfe
|43
|22
|3
|3
|15
|145–120
|+25
|75
|7. Vienna Capitals
|43
|17
|3
|4
|19
|108–123
|–15
|61
|8. Villach
|44
|16
|3
|4
|21
|141–148
|–7
|58
|9. Fehérvár AV19
|43
|16
|2
|5
|20
|101–137
|–36
|57
|10. Linz
|43
|14
|6
|1
|22
|134–139
|–5
|55
|11. FTC
|44
|14
|1
|6
|23
|116–163
|–47
|50
|12. Vorarlberg
|42
|9
|4
|4
|25
|101–161
|–60
|39
|13. Innsbruck
|44
|5
|4
|3
|32
|105–193
|–88
|26
