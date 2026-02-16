Nemzeti Sportrádió

Erdély Csanád bízik benne, hogy a Fehérvár elkezd felfele lépkedni a tabellán

2026.02.16. 07:51
Erdély Csanád szerint a szezon kritikus szakaszában minden pontnak extra jelentősége van (Fotó: NSO Tv)
Közvetlen riválist, a Villach gárdáját verte vasárnap izgalmas meccsen a Hydro Fehérvár AV19. A győztes találatot szerző Erdély Csanád szerint nagyon fontos három pontot szerzett a Volán, a magyar válogatott csatár az reméli, a hétvégi túráról is pontokkal térhetnek haza.

JÉGKORONG 
ICEHL, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC VILLACH 5–4 (2–2, 2–1, 1–1)
MET Aréna, 3989 néző. V: Hronsky (szlovák), Ofner (osztrák), Jedlicka (szkovák), Puff (osztrák).
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner / Kiss R., Campbell (1) / Horváth Donát, Stajnoch / Falus – ERDÉLY 1 (2), Richards (1), GERLACH 2 (2) / Cheek (1), Hári, KURALT 1 / ARCHIBALD 1, Kulmala, Terbócs / Mihály, Németh, Magosi. Edző: Ted Dent
VILLACH: Cannata – Wall (1), Katic / Lindner (1), Uschan / Prodinger, Raspotnig / Tschurnig – Hutchison (1), Helewka (1), J. HUGHES 1 / REBERNIG 2, HANCOCK (2), Scserbak 1 (1) / Wallenta, Budgell, Teasdale / Van Nes, Maxa, Sintschnig. Edző: Pierre Allard
Kapura lövések: 42–29.
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Jól álltunk bele a találkozóba, éhesen kezdtünk, sokat korcsolyáztunk és a korong inkább az ő harmadukban volt. A Villach is keményen játszott, dicséret illeti őket. Nagyon sok jó dolgot láttam a csapattól, erre a küzdőszellemre kell építünk a folytatásban is.
Pierre Allard: – Keményen kezdett a Fehérvár, nagy nyomást helyeztek ránk az első játékrész elején. Kellett idő, mire felzárkóztunk hozzájuk, később elég hullámzó volt a játék. A semleges harmadban nagyon sok korongot elszórtunk, és ennek megfizettük az árát. 

 MGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt4326458152–103+4991 
2. Graz4324667149–93+5690 
3. Salzburg44236312148–96+5284 
4. Bozen Südtirol43233512152–115+3780 
5. Olimpija Ljubljana43216214162–123+3977 
6. Pustertal Wölfe43223315145–120+2575 
7. Vienna Capitals43173419108–123–1561 
8. Villach44163421141–148–758 
9. Fehérvár AV1943162520101–137–3657 
10. Linz43146122134–139–555 
11. FTC44141623116–163–4750 
12. Vorarlberg4294425101–161–6039 
13. Innsbruck4454332105–193–8826 
AZ ÁLLÁS
