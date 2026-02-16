Erdély Csanád bízik benne, hogy a Fehérvár elkezd felfele lépkedni a tabellán

JÉGKORONG

ICEHL, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC VILLACH 5–4 (2–2, 2–1, 1–1)

MET Aréna, 3989 néző. V: Hronsky (szlovák), Ofner (osztrák), Jedlicka (szkovák), Puff (osztrák).

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner / Kiss R., Campbell (1) / Horváth Donát, Stajnoch / Falus – ERDÉLY 1 (2), Richards (1), GERLACH 2 (2) / Cheek (1), Hári, KURALT 1 / ARCHIBALD 1, Kulmala, Terbócs / Mihály, Németh, Magosi. Edző: Ted Dent

VILLACH: Cannata – Wall (1), Katic / Lindner (1), Uschan / Prodinger, Raspotnig / Tschurnig – Hutchison (1), Helewka (1), J. HUGHES 1 / REBERNIG 2, HANCOCK (2), Scserbak 1 (1) / Wallenta, Budgell, Teasdale / Van Nes, Maxa, Sintschnig. Edző: Pierre Allard

Kapura lövések: 42–29.

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Jól álltunk bele a találkozóba, éhesen kezdtünk, sokat korcsolyáztunk és a korong inkább az ő harmadukban volt. A Villach is keményen játszott, dicséret illeti őket. Nagyon sok jó dolgot láttam a csapattól, erre a küzdőszellemre kell építünk a folytatásban is.

Pierre Allard: – Keményen kezdett a Fehérvár, nagy nyomást helyeztek ránk az első játékrész elején. Kellett idő, mire felzárkóztunk hozzájuk, később elég hullámzó volt a játék. A semleges harmadban nagyon sok korongot elszórtunk, és ennek megfizettük az árát.