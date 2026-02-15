Nuno Campos: A győzelembe vetett hitet nem lehet felrajzolni a taktikai táblára

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője: – Óriásit harcoltak a játékosok, teljesen megérdemelten nyerték meg a meccset. Kitűnően találták meg az üres területeket, ami annak ellenére nem volt könnyű, hogy több mint egy órán keresztül emberelőnyben játszottunk. Két részletet szeretnék kiemelni, az egyik, hogy egy héten belül három nagy győzelmet arattunk, a másik, hogy az előző tizenegy meccsen csak egyszer kaptunk ki, két döntetlen mellett nyolcszor győztünk. A miénk a legfiatalabb átlagéletkorú csapat az NB I-ben, e tekintetben Európában is a harmadik helyen vagyunk. A szünetben arról beszéltünk, miként lehet esélyünk a győzelemre. Nyilván könnyebb emberelőnyben futballozni, de ilyenkor a koncentrációnak és az önbizalomnak is nagy szerep jut – a győzelembe vetett hitet nem lehet felrajzolni a taktikai táblára, ez a játékosok egyéni képességén múlik. A kispadnál semmi különös nem történt, ilyen a futball, mindenki győzni akar, az érzelmek pedig a tetőfokra hágtak. Az igazat megvallva én sem értettem, hogy mi történik.

Leandro de Almeida, a Ferencváros pályaedzője: – Azért nem Robbie Keane érkezett a sajtótájékoztatóra, mert Magyarországon semmit sem lehet mondani, mert egyből eltiltják tíz mérkőzésre az embert, csendben kell maradni – még ha igazad is van. Amit elterveztünk, az a kiállításig nagyszerűen működött, még kapura lövése sem volt a ZTE-nek. Tudtuk, hogy szabad- és szögletrúgásokból helyzeteket alakíthatunk ki, minél több ilyet akarunk kiharcolni. Uraltuk a meccset, majd jött a buta kiállítás. Ibrahim Cissé felelőtlen volt, jogos volt a piros, ilyet rutinos játékosnak nem szabad csinálnia. Ezt követően sem láttunk nagy problémát, nem volt lehetősége a ZTE-nek, mi viszont a kapufát is eltaláltuk. A ZTE egyenlítő góljánál lemaradtunk, majd jött a vitatható tizenegyes. Ezzel kapcsolatban csak annyit: nézem a BL-t, keresem a magyar bírókat, de nem találom őket… A végén mi a játékvezetőknél reklamáltunk, a hazai kispadon ülők pedig nekünk jöttek. Ilyen megtörténik a futballban a hasonlóan parázs hangulatú meccsen. Mindentől függetlenül jó csapat a ZTE.