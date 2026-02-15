Nuno Campos: A győzelembe vetett hitet nem lehet felrajzolni a taktikai táblára

ZALAEGERSZEG–FERENCVÁROS 3–1
Hiába vezetett a Ferencváros, emberhátrányba kerülése után a ZTE fordított ellene
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője: – Óriásit harcoltak a játékosok, teljesen megérdemelten nyerték meg a meccset. Kitűnően találták meg az üres területeket, ami annak ellenére nem volt könnyű, hogy több mint egy órán keresztül emberelőnyben játszottunk. Két részletet szeretnék kiemelni, az egyik, hogy egy héten belül három nagy győzelmet arattunk, a másik, hogy az előző tizenegy meccsen csak egyszer kaptunk ki, két döntetlen mellett nyolcszor győztünk. A miénk a legfiatalabb átlagéletkorú csapat az NB I-ben, e tekintetben Európában is a harmadik helyen vagyunk. A szünetben arról beszéltünk, miként lehet esélyünk a győzelemre. Nyilván könnyebb emberelőnyben futballozni, de ilyenkor a koncentrációnak és az önbizalomnak is nagy szerep jut – a győzelembe vetett hitet nem lehet felrajzolni a taktikai táblára, ez a játékosok egyéni képességén múlik. A kispadnál semmi különös nem történt, ilyen a futball, mindenki győzni akar, az érzelmek pedig a tetőfokra hágtak. Az igazat megvallva én sem értettem, hogy mi történik.
Leandro de Almeida, a Ferencváros pályaedzője: – Azért nem Robbie Keane érkezett a sajtótájékoztatóra, mert Magyarországon semmit sem lehet mondani, mert egyből eltiltják tíz mérkőzésre az embert, csendben kell maradni – még ha igazad is van. Amit elterveztünk, az a kiállításig nagyszerűen működött, még kapura lövése sem volt a ZTE-nek. Tudtuk, hogy szabad- és szögletrúgásokból helyzeteket alakíthatunk ki, minél több ilyet akarunk kiharcolni. Uraltuk a meccset, majd jött a buta kiállítás. Ibrahim Cissé felelőtlen volt, jogos volt a piros, ilyet rutinos játékosnak nem szabad csinálnia. Ezt követően sem láttunk nagy problémát, nem volt lehetősége a ZTE-nek, mi viszont a kapufát is eltaláltuk. A ZTE egyenlítő góljánál lemaradtunk, majd jött a vitatható tizenegyes. Ezzel kapcsolatban csak annyit: nézem a BL-t, keresem a magyar bírókat, de nem találom őket… A végén mi a játékvezetőknél reklamáltunk, a hazai kispadon ülők pedig nekünk jöttek. Ilyen megtörténik a futballban a hasonlóan parázs hangulatú meccsen. Mindentől függetlenül jó csapat a ZTE.
Leandro de Almeida: Nem tudom, miért nincsenek magyar játékvezetők a BL-ben és az El-ben
PAKS–DIÓSGYŐR 1–2
Windecker az elején tizenegyest hibázott, a DVTK a bajnokságban is nyerni tudott Pakson
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője: – Ha mi nyertünk volna kettő egyre, jókat tudnék mondani a csapatról, mert jó hozzáállással futballozott, megvoltak a lehetőségek, de minden ellenünk volt. Sokat állt a játék, ez nem teszi élvezhetővé a meccset a nézőknek. Kimaradt a tizenegyes, gólt szereztünk, de nem adták meg, mert az egyik játékosunk lesen állt. Elmarasztalni nem tudom a labdarúgókat, küzdöttek, mentek előre, egyszerűen balszerencsés szériában vagyunk. Teljesen mindegy, ki az ellenfél, a legjobbakat is le tudjuk győzni, és a gyengébbtől is ki tudunk kapni. Egyébként már volt olyan, hogy háromszor veszítettünk, sőt, négyszer is, aztán négyszer nyertünk sorozatban. Következetesnek kell maradni, meg kell dolgozni a szerencséért.
Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője: – A Paks ezúttal olyan védekezést választott, amire nem számítottunk. Idővel nyíltabb lett a mérkőzés, adódott helyzet mindkét kapu előtt. A kispadról beszállók energiát vittek a pályára, a győzelem az egész kereté, persze a remekül védő Karlo Senticet külön is meg kell említenem. A hajrában a cseréinkkel is mutattuk, hajlandók vagyunk kockáztatni, a kispadon azt éreztük, több van ebben a meccsben, az egy pontnál többet szeretnénk. Nem ott állunk a bajnoki tabellán, ahol szeretnénk, de tény, lelkileg sokat ad ez a győzelem. Meg kell tartani a motivációt, ha mindenki egészséges, többre hivatott ez a keret.
NB I, 22. FORDULÓ
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|11. Nyíregyháza Spartacus
21
5
6
10
25–37
–12
21
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14