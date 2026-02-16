Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és téli olimpia
FEBRUÁR 16., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
20.30: Macclesfield (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)
CHAMPIONSHIP
21.00: Coventry–Middlesbrough (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
FUTSAL NB I
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Berettyóújfalu
18.30: Kecskemét–Debreceni EAC
18.45: Magyar Futsal Akadémia–HOPE Futsal
19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza
19.35: Aramis–Haladás
20.45: Újpest FC–PTE-PEAC
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESI SÍ
Férfiak, műlesiklás
10.00: 1. futam (Úry Bálint)
13.30: 2. futam, DÖNTŐ
BOB
Férfiak, kettes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Nők, egyes
19.00: 3. futam
21.06: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
Férfiak, selejtező
14.05
Nagy-Britannia–Norvégia
Csehország–Kanada
Svédország–Németország
Olaszország–Kína
Nők, selejtező
9.05
Svédország–Svájc
Kína–Kanada
Dánia–Nagy-Britannia
19.05
Egyesült Államok–Olaszország
Dél-Korea–Kína
Svájc–Nagy-Britannia
Japán–Kanada
JÉGKORONG
Nők, elődöntő
16.40: Egyesült Államok–Svédország
21.10: Kanada–Svájc
MŰKORCSOLYA
20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00
Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)
Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)
Női 1000 m elődöntő
Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)
Női 1000 m, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30: nők, big air, DÖNTŐ
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Ob I, elődöntő, 1. mérkőzés
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
UAE Tour férfiak
13.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
Clásica Jaén, férfiak (Valter Attila)
15.15: Úbeda–Úbeda, 154.2 km (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
Német bajnokság, férfiak
19.00: Eisenach–Bergischer HC (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba
TENISZ
ATP 500-as torna, Doha
11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Rio de Janeiro
20.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló,
ATP 250-es torna, Delray Beach
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
FEBRUÁR 17., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi kettes
19.00: 3. futam
21.05: 4. futam
CURLING
Férfi selejtező
9.05
Svájc–Svédország
Egyesült Államok–Kína
Csehország–Németország
19.05
Németország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
Női selejtező
14.05
Svédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Koreai Köztársaság–Svájc
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni nagysánc
13.45: 10 km-es sífutás
GYORSKORCSOLYA
14.30: férfi és női és üldözéses csapatverseny, elődöntő
16.28: döntő
HÓDESZKA
13.00: női slopestyle döntő
JÉGKORONG
Férfiak, a negyeddöntőbe jutásért
12.10: Németország–Franciaország
12.10: Svájc–Olaszország
16.40: Csehország–Dánia
21.10: Svédország–Lettország
MŰKORCSOLYA
18.45: női rövidprogram
SÍLÖVÉSZET
14.30: 4x7.5 km férfi váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.45 és 13.30: női és férfi ugrás selejtező
19.30: férfi big air döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
VÍZILABDA
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
5. JÁTÉKNAP
D-CSOPORT
III. Kerületi TVE–Pallanuoto Trieste (olasz)
FEBRUÁR 18., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
21.00: Wolverhampton Wanderers–Arsenal (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
20.45: Milan–Como (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
20.00: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
ALPESISÍ
10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)
CURLING
Női selejtező
9.05
Kína–Dánia
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
Svédország-Koreai Köztársaság
19.05
Nagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország
Férfi selejtező
14.05
Olaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
HÓDESZKA
12.30: férfi slopestyle döntő
JÉGKORONG
Férfiak
12.10, 16.40, 18.10 és 21.10: negyeddöntő
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun?), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő
SÍFUTÁS (2)
9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező
11.45: döntő
SÍLÖVÉSZET
14.45: 4x6 km női váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.30: női ugrás döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
18.30: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE
18.00: Vasas SC–DVSC Schaeffler
18.00: Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Győri Audi ETO KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC
19.00: Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Fino Kaposvár
Női Challege Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG Kaposvári NRC–Megabox group Vallefoglia (olasz)
Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzések
16.00: MÁV Előre Foxconn–Újpesti TE
19.00: Vasas SC–Vasas Óbuda
FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–KRC Genk (belga)
18.45: PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
18.45: Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille OSC (francia)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Celtic FC (skót)–VfB Stuttgart (német)
21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Noah FK (örmény)–AZ Alkmaar (holland)
18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol)
18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)
21.00: KF Shkendija (északmacedón)–Samsunspor (török)
21.00: KF Drita (koszovói)–NK Celje (szlovén)
21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
CURLING
Férfi selejtező
9.05
Svédország–Csehország
Olaszország–Svájc
Kína–Németország
Norvégia–Kanada
19.05: férfi elődöntő
Női selejtező
14.05
Svájc–Egyesült Államok
Kanada–Koreai Köztársaság
Japán–Kína
Nagy-Britannia–Olaszország
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: csapat nagysánc
14.00: 2x7.5 km-es sífutás
GYORSKORCSOLYA
16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok)
JÉGKORONG
Nők
14.40: bronzmérkőzés
19.10: döntő
MŰKORCSOLYA
19.00: női kűr
SÍALPINIZMUS
9.50: női és férfi sprint selejtező
12.55: elődöntő
13.55: döntő
SZABADSTÍLUSÚ Sí
10.30 és 19.30: férfi és női félcső selejtező
11.30: férfi ugrás döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket
FEBRUÁR 20., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
20.45: Brest–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
20.30: Mainz–Hamburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
20.45: Sassuolo–Hellas Verona (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
21.00: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Női kettes
18.00: 1. futam
19.50: 2. futam
CURLING
14.05: női elődöntő
19.05: férfi bronzmérkőzés
GYORSKORCSOLYA
16.30: női 1500 m
JÉGKORONG
Férfiak
16.40 és 21.10: elődöntő
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő
SÍLÖVÉSZET
14.15: férfi tömegrajtos 15 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: női krossz, selejtező
13.15: női krossz, döntő
19.30: férfi félcső, döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.30: Pioneers Voralbergs (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)
OB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
FEBRUÁR 21., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
23. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
16.00: Aston Villa–Leeds United
16.00: Brentford–Brighton & Hove Albion
16.00: Chelsea–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
17.00: Lens–Monaco
19.00: Toulouse–Paris FC
21.05: Paris SG–Metz
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Augsburg
18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
15.00: Juventus–Como
18.00: Lecce–Internazionale
20.45: Cagliari–Lazio
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
23. FORDULÓ
17.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek
SZERB SZUPERLIGA
24. FORDULÓ
17.00: TSC–Csukaricski – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
21. FORDULÓ
15.30: DAC–Skalica – élőben az NSO-n!
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi négyes
10.00: 1. futam
11.57: 2. futam
Női kettes
19.00: 3. futam
21.05: 4. futam
CURLING
14.05: női bronzmérkőzés
19.05: férfi döntő
GYORSKORCSOLYA
15.00: férfi (Kim Minseok?) és női tömegrajtos verseny elődöntő
16.40: döntő
JÉGKORONG
Férfiak
20.40: bronzmérkőzés
SÍALPINIZMUS
13.30: vegyes váltó
SÍFUTÁS
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
SÍLÖVÉSZET
14.15: női tömegrajtos 12.5 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: férfi krossz, selejtező
10.45: vegyes csapat ugrás
13.15: férfi krossz, döntő
19.30: női félcső, döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom
18.00: HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC-CS Minaur Baia Mare (román) (Tv: Sport1)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
VISSZAVÁGÓ
17.00: Runar Sandefjord (norvég)–Mol Tatabánya KC
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT
18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK
18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC
18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA
18.00: Váci NKSE–Moyra-Budaörs
KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK CSARNOK
17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE
20.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–DVTK HunTherm
18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Vasas Akadémia–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK
19.00: TFSE–Dávid Kornél KA
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
Alimosz NAC Betsson (görög)–Dunaújvárosi FVE
UVSE Helia-D–Olimpiakosz (görög)
C-CSOPORT
FTC-Telekom Waterpolo–Rapallo Pallanuoto (olasz)
D-CSOPORT
SIS Roma (olasz)–One Eger
NB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Metalcom Szentes
17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket
17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC
17.00: Szegedi VE–UVSE
18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: Semmelweis OSC–One Eger
FEBRUÁR 22., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
23. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Paksi FC-ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
19. FORDULÓ – élő eredménykövető
14.00: Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers
15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Sunderland–Fulham
17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
12.30: Genoa–Torino
15.00: Atalanta–Napoli
18.00: Milan–Parma
20.45: Roma–Cremonese
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi négyes
10.00: 3. futam
12.15: 4. futam
CURLING
11.05: női döntő
JÉGKORONG
Férfiak
14.10: döntő
SÍFUTÁS
10.00: női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km
ÜNNEPSÉG
20.00: záróünnepség
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Nyílt ergométeres országos bajnokság, MEFOB és diákolimpia, Sukoró (Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia)
JÉGKORONG
OB I
ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK (ha szükségesek)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Mol Esztergom, lemgo
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
VISSZAVÁGÓ
12.00: Balatonfüredi KSE–Baník Karvina (cseh)
KOSÁRLABDA
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK CSARNOK
17.00: a 3. helyért
20.00: döntő
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
15.00: TFSE-Szolnoki RK–SC SI
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-Debreceni EAC
17.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC
18.00: Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Peka Bau
19.00: MÁV Előre Foxconn-Prestige Fitness Pénzügyőr
Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés
13.00: TFSE–KHG Kaposvári NRC