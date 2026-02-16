Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és téli olimpia

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

20.30: Macclesfield (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)

CHAMPIONSHIP

21.00: Coventry–Middlesbrough (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

FUTSAL NB I

ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ

18.30: Veszprém–Berettyóújfalu

18.30: Kecskemét–Debreceni EAC

18.45: Magyar Futsal Akadémia–HOPE Futsal

19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza

19.35: Aramis–Haladás

20.45: Újpest FC–PTE-PEAC

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

Férfiak, műlesiklás

10.00: 1. futam (Úry Bálint)

13.30: 2. futam, DÖNTŐ

BOB

Férfiak, kettes

10.00: 1. futam

11.57: 2. futam

Nők, egyes

19.00: 3. futam

21.06: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING

Férfiak, selejtező

14.05

Nagy-Britannia–Norvégia

Csehország–Kanada

Svédország–Németország

Olaszország–Kína

Nők, selejtező

9.05

Svédország–Svájc

Kína–Kanada

Dánia–Nagy-Britannia

19.05

Egyesült Államok–Olaszország

Dél-Korea–Kína

Svájc–Nagy-Britannia

Japán–Kanada

JÉGKORONG

Nők, elődöntő

16.40: Egyesült Államok–Svédország

21.10: Kanada–Svájc

MŰKORCSOLYA

20.00: páros, szabad program, DÖNTŐ (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

11.00

Női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura)

Férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun)

Női 1000 m elődöntő

Férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország)

Női 1000 m, DÖNTŐ

SÍUGRÁS

19.00: férfiak, nagysánc, csapat, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

19.30: nők, big air, DÖNTŐ

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Ob I, elődöntő, 1. mérkőzés

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

UAE Tour férfiak

13.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

Clásica Jaén, férfiak (Valter Attila)

15.15: Úbeda–Úbeda, 154.2 km (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Német bajnokság, férfiak

19.00: Eisenach–Bergischer HC (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rio de Janeiro

20.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló,

ATP 250-es torna, Delray Beach

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

FEBRUÁR 17., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Férfi kettes

19.00: 3. futam

21.05: 4. futam

CURLING

Férfi selejtező

9.05

Svájc–Svédország

Egyesült Államok–Kína

Csehország–Németország

19.05

Németország–Svájc

Egyesült Államok–Olaszország

Kanada–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia

Női selejtező

14.05

Svédország–Kanada

Olaszország–Japán

Dánia–Egyesült Államok

Koreai Köztársaság–Svájc

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: egyéni nagysánc

13.45: 10 km-es sífutás

GYORSKORCSOLYA

14.30: férfi és női és üldözéses csapatverseny, elődöntő

16.28: döntő

HÓDESZKA

13.00: női slopestyle döntő

JÉGKORONG

Férfiak, a negyeddöntőbe jutásért

12.10: Németország–Franciaország

12.10: Svájc–Olaszország

16.40: Csehország–Dánia

21.10: Svédország–Lettország

MŰKORCSOLYA

18.45: női rövidprogram

SÍLÖVÉSZET

14.30: 4x7.5 km férfi váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.45 és 13.30: női és férfi ugrás selejtező

19.30: férfi big air döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

VÍZILABDA

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

5. JÁTÉKNAP

D-CSOPORT

III. Kerületi TVE–Pallanuoto Trieste (olasz)

FEBRUÁR 18., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

21.00: Wolverhampton Wanderers–Arsenal (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

20.45: Milan–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

20.00: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

ALPESISÍ

10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)

CURLING

Női selejtező

9.05

Kína–Dánia

Egyesült Államok–Nagy-Britannia

Svédország-Koreai Köztársaság

19.05

Nagy-Britannia–Japán

Svájc–Dánia

Kanada–Olaszország

Kína–Svédország

Férfi selejtező

14.05

Olaszország–Kanada

Kína–Csehország

Norvégia–Svájc

Egyesült Államok–Nagy-Britannia

HÓDESZKA

12.30: férfi slopestyle döntő

JÉGKORONG

Férfiak

12.10, 16.40, 18.10 és 21.10: negyeddöntő

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun?), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő

SÍFUTÁS (2)

9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező

11.45: döntő

SÍLÖVÉSZET

14.45: 4x6 km női váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.30: női ugrás döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

18.30: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE

18.00: Vasas SC–DVSC Schaeffler

18.00: Mol Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Győri Audi ETO KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC

19.00: Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Fino Kaposvár

Női Challege Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés

18.00: KHG Kaposvári NRC–Megabox group Vallefoglia (olasz)

Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzések

16.00: MÁV Előre Foxconn–Újpesti TE

19.00: Vasas SC–Vasas Óbuda

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–KRC Genk (belga)

18.45: PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)

18.45: Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille OSC (francia)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Celtic FC (skót)–VfB Stuttgart (német)

21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel)

18.45: Noah FK (örmény)–AZ Alkmaar (holland)

18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol)

18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)

21.00: KF Shkendija (északmacedón)–Samsunspor (török)

21.00: KF Drita (koszovói)–NK Celje (szlovén)

21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

CURLING

Férfi selejtező

9.05

Svédország–Csehország

Olaszország–Svájc

Kína–Németország

Norvégia–Kanada

19.05: férfi elődöntő

Női selejtező

14.05

Svájc–Egyesült Államok

Kanada–Koreai Köztársaság

Japán–Kína

Nagy-Britannia–Olaszország

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: csapat nagysánc

14.00: 2x7.5 km-es sífutás

GYORSKORCSOLYA

16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok)

JÉGKORONG

Nők

14.40: bronzmérkőzés

19.10: döntő

MŰKORCSOLYA

19.00: női kűr

SÍALPINIZMUS

9.50: női és férfi sprint selejtező

12.55: elődöntő

13.55: döntő

SZABADSTÍLUSÚ Sí

10.30 és 19.30: férfi és női félcső selejtező

11.30: férfi ugrás döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket

FEBRUÁR 20., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

20.45: Brest–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

20.30: Mainz–Hamburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

20.45: Sassuolo–Hellas Verona (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

21.00: Athletic Bilbao–Elche (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Női kettes

18.00: 1. futam

19.50: 2. futam

CURLING

14.05: női elődöntő

19.05: férfi bronzmérkőzés

GYORSKORCSOLYA

16.30: női 1500 m

JÉGKORONG

Férfiak

16.40 és 21.10: elődöntő

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő

SÍLÖVÉSZET

14.15: férfi tömegrajtos 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00: női krossz, selejtező

13.15: női krossz, döntő

19.30: férfi félcső, döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.30: Pioneers Voralbergs (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)

OB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék

FEBRUÁR 21., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

23. FORDULÓ

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

16.00: Aston Villa–Leeds United

16.00: Brentford–Brighton & Hove Albion

16.00: Chelsea–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: West Ham United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

17.00: Lens–Monaco

19.00: Toulouse–Paris FC

21.05: Paris SG–Metz

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Augsburg

18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

15.00: Juventus–Como

18.00: Lecce–Internazionale

20.45: Cagliari–Lazio

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

23. FORDULÓ

17.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek

SZERB SZUPERLIGA

24. FORDULÓ

17.00: TSC–Csukaricski – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

21. FORDULÓ

15.30: DAC–Skalica – élőben az NSO-n!

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Férfi négyes

10.00: 1. futam

11.57: 2. futam

Női kettes

19.00: 3. futam

21.05: 4. futam

CURLING

14.05: női bronzmérkőzés

19.05: férfi döntő

GYORSKORCSOLYA

15.00: férfi (Kim Minseok?) és női tömegrajtos verseny elődöntő

16.40: döntő

JÉGKORONG

Férfiak

20.40: bronzmérkőzés

SÍALPINIZMUS

13.30: vegyes váltó

SÍFUTÁS

11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET

14.15: női tömegrajtos 12.5 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00: férfi krossz, selejtező

10.45: vegyes csapat ugrás

13.15: férfi krossz, döntő

19.30: női félcső, döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom

18.00: HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC-CS Minaur Baia Mare (román) (Tv: Sport1)

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

VISSZAVÁGÓ

17.00: Runar Sandefjord (norvég)–Mol Tatabánya KC

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT

18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK

18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC

18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–NEKA

18.00: Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA

18.00: Váci NKSE–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK CSARNOK

17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE

20.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–DVTK HunTherm

18.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Vasas Akadémia–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

18.00: VBW CEKK Cegléd–Csata TKK

19.00: TFSE–Dávid Kornél KA

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Alimosz NAC Betsson (görög)–Dunaújvárosi FVE

UVSE Helia-D–Olimpiakosz (görög)

C-CSOPORT

FTC-Telekom Waterpolo–Rapallo Pallanuoto (olasz)

D-CSOPORT

SIS Roma (olasz)–One Eger

NB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

11.30: KSI SE–Metalcom Szentes

17.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket

17.00: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

17.00: Szegedi VE–UVSE

18.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: Semmelweis OSC–One Eger

FEBRUÁR 22., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

23. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Paksi FC-ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

19. FORDULÓ – élő eredménykövető

14.00: Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

15.00: Vasas FC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers

15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Sunderland–Fulham

17.30: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Rennes

17.15: Angers–Lille

17.15: Nantes–Le Havre

17.15: Nice–Lorient

20.45: Strasbourg–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)

19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

12.30: Genoa–Torino

15.00: Atalanta–Napoli

18.00: Milan–Parma

20.45: Roma–Cremonese

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Férfi négyes

10.00: 3. futam

12.15: 4. futam

CURLING

11.05: női döntő

JÉGKORONG

Férfiak

14.10: döntő

SÍFUTÁS

10.00: női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km

ÜNNEPSÉG

20.00: záróünnepség

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Nyílt ergométeres országos bajnokság, MEFOB és diákolimpia, Sukoró (Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia)

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK (ha szükségesek)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Mol Esztergom, lemgo

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

VISSZAVÁGÓ

12.00: Balatonfüredi KSE–Baník Karvina (cseh)

KOSÁRLABDA

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BOK CSARNOK

17.00: a 3. helyért

20.00: döntő

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

15.00: TFSE-Szolnoki RK–SC SI

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-Debreceni EAC

17.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC

18.00: Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Peka Bau

19.00: MÁV Előre Foxconn-Prestige Fitness Pénzügyőr

Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

13.00: TFSE–KHG Kaposvári NRC