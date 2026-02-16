Nemzeti Sportrádió

Shelton és Cerúndolo is hazai pályán nyert tenisztornát

2026.02.16. 08:42
Ben Shelton meccslabdákat hárítva nyerte meg a dallasi tornát (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP tenisz Ben Shelton Francisco Cerúndolo
Ben Shelton Dallasban, Francisco Cerúndolo pedig Buenos Airesben nyert ATP-tenisztornát.

A dallasi döntőben Ben Shelton három mérkőzéslabdát hárítva 3:6, 6:3, 7:5-tel kerekedett honfitársa, Taylor Fritz fölé, negyedik ATP-trófeáját megnyerve, míg az argentin Francisco Cerúndolo Buenos Airesben diadalmaskodott, miután a fináléban 6:4, 6:2-re legyőzte az olasz Luciano Darderit. 

Cerundolónak ez volt a negyedik tornagyőzelme az ATP-touron, legutóbb még 2024-ben, Umagban ünnepelhetett.

 

ATP tenisz Ben Shelton Francisco Cerúndolo
Legfrissebb hírek

Bondár Anna kikapott a dubai selejtezőben

Tenisz
2026.02.13. 08:53

Davis-kupa: Luxemburg lesz a mieink ellenfele szeptemberben

Tenisz
2026.02.12. 12:50

Kellemetlen meglepetés: Fucsovics az első körben kikapott Rotterdamban

Tenisz
2026.02.11. 13:29

Davis-kupa: a magyar válogatott kiemelt lesz a csütörtöki sorsoláson

Tenisz
2026.02.10. 19:26

Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

Tenisz
2026.02.10. 12:44

Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza, ha akar

Tenisz
2026.02.10. 11:12

Stollárék az első fordulóban búcsúztak a dohai tenisztornától

Tenisz
2026.02.09. 15:06

Őrült döntő szett tie-breaket nyert meg Ethan Quinn Marozsán Fábián ellen, 2:0 az amerikaiaknak

Tenisz
2026.02.07. 18:54
Ezek is érdekelhetik