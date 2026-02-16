Shelton és Cerúndolo is hazai pályán nyert tenisztornát

Ben Shelton Dallasban, Francisco Cerúndolo pedig Buenos Airesben nyert ATP-tenisztornát.
A dallasi döntőben Ben Shelton három mérkőzéslabdát hárítva 3:6, 6:3, 7:5-tel kerekedett honfitársa, Taylor Fritz fölé, negyedik ATP-trófeáját megnyerve, míg az argentin Francisco Cerúndolo Buenos Airesben diadalmaskodott, miután a fináléban 6:4, 6:2-re legyőzte az olasz Luciano Darderit.
Cerundolónak ez volt a negyedik tornagyőzelme az ATP-touron, legutóbb még 2024-ben, Umagban ünnepelhetett.
