Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok evezős
Gyászol az olasz sport, 73 éves korában elhunyt Bruno Cipolla, aki 1968-ban az evezősök között nyert olimpiai bajnoki címet.
Bruno Cipolla volt az 1968-as olimpia olasz kormányos kettesének kormányosa, Renzo Sambóval és Primo Barannal állhatott fel a dobogó tetejére.
Az 1967-ben Európa-bajnoki címet is nyerő Cipolla rendkívül fiatalon, még 1971-ben abbahagyta a sportot, de az evezéstől nem szakadt el, 1975 és 1980 között az olasz válogatottnál dolgozott sportpszichológusként. Később evezősként még elindult Masters-versenyeken.
Cipolla február 15-én, Oderzóban hunyt el.
Legfrissebb hírek
