Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok evezős

2026.02.16. 06:58
Az olimpai bajnok kormányos kettes balról jobbra: Renzo Sambo, Bruno Cipolla és Primo Baran (Fotó: Getty Images)
Gyászol az olasz sport, 73 éves korában elhunyt Bruno Cipolla, aki 1968-ban az evezősök között nyert olimpiai bajnoki címet.

Bruno Cipolla volt az 1968-as olimpia olasz kormányos kettesének kormányosa, Renzo Sambóval és Primo Barannal állhatott fel a dobogó tetejére.

Az 1967-ben Európa-bajnoki címet is nyerő Cipolla rendkívül fiatalon, még 1971-ben abbahagyta a sportot, de az evezéstől nem szakadt el, 1975 és 1980 között az olasz válogatottnál dolgozott sportpszichológusként. Később evezősként még elindult Masters-versenyeken.

Cipolla február 15-én, Oderzóban hunyt el.

