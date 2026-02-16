Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok evezős

Bruno Cipolla volt az 1968-as olimpia olasz kormányos kettesének kormányosa, Renzo Sambóval és Primo Barannal állhatott fel a dobogó tetejére.

Az 1967-ben Európa-bajnoki címet is nyerő Cipolla rendkívül fiatalon, még 1971-ben abbahagyta a sportot, de az evezéstől nem szakadt el, 1975 és 1980 között az olasz válogatottnál dolgozott sportpszichológusként. Később evezősként még elindult Masters-versenyeken.

Cipolla február 15-én, Oderzóban hunyt el.