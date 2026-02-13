Nemzeti Sportrádió

Kusnyír Erik: Életem végéig emlékszem majd arra a napra…

2026.02.13.
Kusnyír Erik (Fotó: Czinege Melinda)
Kusnyír Erik, a Loki hátvédje két évvel ezelőtt a Szusza Ferenc Stadionban elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, hosszú kihagyása után pénteken – félelem nélkül – tér vissza Újpestre.

2024. FEBRUÁR 6. – ezt a napot sohasem felejti el Kusnyír Erik. A DVSC jobbhátvédje két évvel ezelőtt szenvedett elülső keresztszalag-szakadást a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest FC elleni bajnokin, egy nappal a 24. születésnapja előtt. A felépülés nem ment zökkenőmentesen, több műtét és hosszú rehabilitáció várt rá, ám a kemény munkának meglett az eredménye: csaknem  két év kihagyás után az idén január 25-én visszatért a pályára, s rögtön gólt szerzett a DVTK ellen 3–2-re megnyert bajnokin. Pénteken pedig visszatér Újpestre.

 

„Nehéz elfelejteni azt a napot, életem végéig emlékszem majd rá – mondta lapunknak a DVSC 26 éves védője. – De nincs bennem semmi rossz érzés vagy félelem, ugyanúgy készülök, mint a többi mérkőzésre. Fontos meccs vár ránk, egészséges vagyok, csak a játékra koncentrálok, arra, hogy segítsek a Debrecennek. Nagyszerűen sikerült a visszatérésem, gólt szereztem a Diósgyőr ellen, utána azt éreztem, teljesen lezártam ezt a fájdalmas időszakot. Igyekszem egyre jobb formába lendülni.”

A két csapat legutóbb októberben a Nagyerdei Stadionban csapott össze, akkor a Debrecen kitűnő játékkal 5–2-re nyert. Kusnyír Erik óva int mindenkit attól, hogy abból a mérkőzésből induljon ki.

„Nem érdemes hónapokkal korábbi meccsekkel foglalkozni, ráadásul Újpesten rengeteg változás történt, elég csak megemlíteni, hogy a közelmúltban Dárdai Pál lett a sportigazgató, Szélesi Zoltán pedig a vezetőedző, új játékosok is érkeztek. Ha lehet így fogalmazni, ez már nem az az Újpest, a télen erősödött, bármelyik csapatra veszélyes, még ha ezt az idei eredményei nem is támasztják alá. Nehéz feladatunk lesz, de természetesen győzni akarunk. A Szusza Ferenc Stadionban mindig jó a hangulat, és a motivációval sem lesz problémánk. Akkor is elégedett leszek, ha ezúttal nem rúgunk ötöt, csak egyet, de azzal miénk lesz a három pont.”

A Debreceni VSC kiválóan kezdte az évet, legyőzte a Diósgyőrt (3–2) és a Paksot (1–0), valamint döntetlent játszott az ETO FC-vel (2–2), ezzel szemben az Újpest még nem nyert 2026-ban, egy pont a Nyíregyháza ellen (1–1), illetve vereség a Puskás Akadémiától (0–1) és a Ferencvárostól (0–3).

„Ez azonban nem téveszthet meg minket, különben sem foglalkozom az ellenféllel, csak a saját csapatommal. Remélem, nem törik meg a lendületünk és folytatjuk jó sorozatunkat.”

A DVSC-re két idegenbeli bajnoki vár egymás után, újpesti fellépése után a jövő héten a ZTE Arénában játszik.

„Mind a kettő nehéz feladat, látjuk, hogy a Zalaegerszeg jó formában van, de egyelőre csak az Újpest elleni meccsre összpontosítunk. Remélem, a két évvel ezelőttinél sokkal jobb napom lesz a Megyeri úton...”

Két éve éppen az Újpest elleni meccsen sérült meg Kusnyír Erik (Fotó: Földi Imre)

A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

  1. Ferencvárosi TC

21

12

4

5

40–21

+19 

40 

  2. ETO FC

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

21

11

5

5

32–25

+7 

38 

  4. Paksi FC

21

10

6

5

41–29

+12 

36 

  5. Puskás Akadémia

21

9

4

8

26–26

31 

  6. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  7. Zalaegerszegi TE

21

8

6

7

31–27

+4 

30 

  8. MTK Budapest

21

7

3

11

39–46

–7 

24 

  9. Újpest FC

21

6

5

10

28–37

–9 

23 

10. Nyíregyháza 

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

11. Diósgyőri VTK

21

4

8

9

28–35

–7 

20 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

AZ ÁLLÁS

 

 

