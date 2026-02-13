Kusnyír Erik: Életem végéig emlékszem majd arra a napra…
2024. FEBRUÁR 6. – ezt a napot sohasem felejti el Kusnyír Erik. A DVSC jobbhátvédje két évvel ezelőtt szenvedett elülső keresztszalag-szakadást a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest FC elleni bajnokin, egy nappal a 24. születésnapja előtt. A felépülés nem ment zökkenőmentesen, több műtét és hosszú rehabilitáció várt rá, ám a kemény munkának meglett az eredménye: csaknem két év kihagyás után az idén január 25-én visszatért a pályára, s rögtön gólt szerzett a DVTK ellen 3–2-re megnyert bajnokin. Pénteken pedig visszatér Újpestre.
„Nehéz elfelejteni azt a napot, életem végéig emlékszem majd rá – mondta lapunknak a DVSC 26 éves védője. – De nincs bennem semmi rossz érzés vagy félelem, ugyanúgy készülök, mint a többi mérkőzésre. Fontos meccs vár ránk, egészséges vagyok, csak a játékra koncentrálok, arra, hogy segítsek a Debrecennek. Nagyszerűen sikerült a visszatérésem, gólt szereztem a Diósgyőr ellen, utána azt éreztem, teljesen lezártam ezt a fájdalmas időszakot. Igyekszem egyre jobb formába lendülni.”
A két csapat legutóbb októberben a Nagyerdei Stadionban csapott össze, akkor a Debrecen kitűnő játékkal 5–2-re nyert. Kusnyír Erik óva int mindenkit attól, hogy abból a mérkőzésből induljon ki.
„Nem érdemes hónapokkal korábbi meccsekkel foglalkozni, ráadásul Újpesten rengeteg változás történt, elég csak megemlíteni, hogy a közelmúltban Dárdai Pál lett a sportigazgató, Szélesi Zoltán pedig a vezetőedző, új játékosok is érkeztek. Ha lehet így fogalmazni, ez már nem az az Újpest, a télen erősödött, bármelyik csapatra veszélyes, még ha ezt az idei eredményei nem is támasztják alá. Nehéz feladatunk lesz, de természetesen győzni akarunk. A Szusza Ferenc Stadionban mindig jó a hangulat, és a motivációval sem lesz problémánk. Akkor is elégedett leszek, ha ezúttal nem rúgunk ötöt, csak egyet, de azzal miénk lesz a három pont.”
A Debreceni VSC kiválóan kezdte az évet, legyőzte a Diósgyőrt (3–2) és a Paksot (1–0), valamint döntetlent játszott az ETO FC-vel (2–2), ezzel szemben az Újpest még nem nyert 2026-ban, egy pont a Nyíregyháza ellen (1–1), illetve vereség a Puskás Akadémiától (0–1) és a Ferencvárostól (0–3).
„Ez azonban nem téveszthet meg minket, különben sem foglalkozom az ellenféllel, csak a saját csapatommal. Remélem, nem törik meg a lendületünk és folytatjuk jó sorozatunkat.”
A DVSC-re két idegenbeli bajnoki vár egymás után, újpesti fellépése után a jövő héten a ZTE Arénában játszik.
„Mind a kettő nehéz feladat, látjuk, hogy a Zalaegerszeg jó formában van, de egyelőre csak az Újpest elleni meccsre összpontosítunk. Remélem, a két évvel ezelőttinél sokkal jobb napom lesz a Megyeri úton...”
A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
21
9
4
8
26–26
0
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
21
8
6
7
31–27
+4
30
|8. MTK Budapest
21
7
3
11
39–46
–7
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Nyíregyháza
21
5
6
10
25–37
–12
21
|11. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14