Svájc továbbra is veretlen a téli olimpia férfi curlingversenyén

A négy éve bronzérmes kanadaiak sima mérkőzésen győzték le az öt mérkőzés után is nyeretlen Kínát. Az ázsiaiak mellett a csehek nem tudtak még eddig győzni, most a házigazda olaszoktól kaptak ki.

TÉLI OLIMPIA 2026

CURLING

FÉRFI CSOPORTKÖR

Kanada–Kína 6–3

Egyesült Államok–Norvégia 10–8

Olaszország–Csehország 10–5

Svájc–Nagy-Britannia 6–5 – extra enddel

KORÁBBAN

Egyesült Államok–Svédország 8–5

Nagy-Britannia–Németország 9–4

Norvégia–Olaszország 10–7

Az állás: 1. Svájc 5 győzelem/0 vereség 2. Kanada 4/1, 3. Egyesült Államok és Nagy–Britannia 4/2, 5. Norvégia és Olaszország 3/2, 7. Németország 2/3, 8. Svédország 1/4, 9. Csehország és Kína 0/5

