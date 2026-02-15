Svájc továbbra is veretlen a téli olimpia férfi curlingversenyén

Továbbra is veretlenek a svájciak, miután ráadás enddel 6:5-re győztek a legutóbb ezüstérmes britek ellen a curling férfi csapat selejtezőjében vasárnap a milánói-cortinai téli olimpián.
A négy éve bronzérmes kanadaiak sima mérkőzésen győzték le az öt mérkőzés után is nyeretlen Kínát. Az ázsiaiak mellett a csehek nem tudtak még eddig győzni, most a házigazda olaszoktól kaptak ki.
TÉLI OLIMPIA 2026
CURLING
FÉRFI CSOPORTKÖR
Kanada–Kína 6–3
Egyesült Államok–Norvégia 10–8
Olaszország–Csehország 10–5
Svájc–Nagy-Britannia 6–5 – extra enddel
KORÁBBAN
Egyesült Államok–Svédország 8–5
Nagy-Britannia–Németország 9–4
Norvégia–Olaszország 10–7
Az állás: 1. Svájc 5 győzelem/0 vereség 2. Kanada 4/1, 3. Egyesült Államok és Nagy–Britannia 4/2, 5. Norvégia és Olaszország 3/2, 7. Németország 2/3, 8. Svédország 1/4, 9. Csehország és Kína 0/5
