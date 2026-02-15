Nemzeti Sportrádió

Győzelmi kényszer a Kazincbarcika és a Nyíregyháza hatpontos helyosztóján

2026.02.15. 11:14
Kuttor Attila a kispad előtt mindent megtesz, kérdés, mennyit ér majd a barcikai taktika a kiesési helyosztón (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Kuttor Attila Kazincbarcika KBSC
Az idény végkimenetelének szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést rendeznek az alsóházban, Kuttor Attila vezetőedző tudja, hogy csapatának csak a győzelem elfogadható eredmény.

A 12 csapatos NB I-ben (2015 óta) a „biztonsági határ” általában 36-38 pont körül mozog: az ennél kevesebbet szerző csapatok ritkán ragadnak meg az élvonalban. Figyelembe véve, hogy a Kazincbarcika 21 fordulót követően 14 pontot gyűjtött, óriási formajavulásra lenne szüksége, ha meg akarja őrizni élvonalbeli tagságát. A felzárkózás elkezdéséhez nem is lehetne jobb alkalmat találni a vasárnapinál, amikor a tabellán utolsó előtti, a 11. helyet elfoglaló (miután a DVTK szombat este 2–1-re nyert Pakson), 21 pontos Nyíregyháza Spartacust fogadja Miskolcon.

„Igaz, hogy a Nyíregyházának több ideje jutott a felkészülésre, mert hét közben nem játszott a Magyar Kupában, az Ajka elleni továbbjutásunknak köszönhetően felszabadultan várjuk a vasárnapi találkozót – nyilatkozta klubja honlapjának a Kazincbarcika 55 esztendős szakvezetője, Kuttor Attila.Tisztában vagyunk vele, milyen tétje van a mérkőzésnek. Akadnak hiányzóink sérülés és betegség miatt, de szeretnénk megszerezni az első győzelmünket Diósgyőrben. Be akarjuk gyűjteni a három pontot.”

Nem lesz könnyű dolga a KBSC-nek, a Bódog Tamás edzette Szpari nagyszerűen erősített a télen, és 2026-ban három bajnokin hét pontot szerzett.

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  2. ETO FC

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

32 

  7. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8 

26 

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6 

23 

11. Nyíregyháza Spartacus

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

 

 

