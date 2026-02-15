Győzelmi kényszer a Kazincbarcika és a Nyíregyháza hatpontos helyosztóján

A 12 csapatos NB I-ben (2015 óta) a „biztonsági határ” általában 36-38 pont körül mozog: az ennél kevesebbet szerző csapatok ritkán ragadnak meg az élvonalban. Figyelembe véve, hogy a Kazincbarcika 21 fordulót követően 14 pontot gyűjtött, óriási formajavulásra lenne szüksége, ha meg akarja őrizni élvonalbeli tagságát. A felzárkózás elkezdéséhez nem is lehetne jobb alkalmat találni a vasárnapinál, amikor a tabellán utolsó előtti, a 11. helyet elfoglaló (miután a DVTK szombat este 2–1-re nyert Pakson), 21 pontos Nyíregyháza Spartacust fogadja Miskolcon.

„Igaz, hogy a Nyíregyházának több ideje jutott a felkészülésre, mert hét közben nem játszott a Magyar Kupában, az Ajka elleni továbbjutásunknak köszönhetően felszabadultan várjuk a vasárnapi találkozót – nyilatkozta klubja honlapjának a Kazincbarcika 55 esztendős szakvezetője, Kuttor Attila. – Tisztában vagyunk vele, milyen tétje van a mérkőzésnek. Akadnak hiányzóink sérülés és betegség miatt, de szeretnénk megszerezni az első győzelmünket Diósgyőrben. Be akarjuk gyűjteni a három pontot.”

Nem lesz könnyű dolga a KBSC-nek, a Bódog Tamás edzette Szpari nagyszerűen erősített a télen, és 2026-ban három bajnokin hét pontot szerzett.

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

Február 13., péntek

Újpest FC–Debreceni VSC 2–1

Február 14., szombat

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2

Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1

Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2

Február 15., vasárnap

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!