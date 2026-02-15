Győzelmi kényszer a Kazincbarcika és a Nyíregyháza hatpontos helyosztóján
A 12 csapatos NB I-ben (2015 óta) a „biztonsági határ” általában 36-38 pont körül mozog: az ennél kevesebbet szerző csapatok ritkán ragadnak meg az élvonalban. Figyelembe véve, hogy a Kazincbarcika 21 fordulót követően 14 pontot gyűjtött, óriási formajavulásra lenne szüksége, ha meg akarja őrizni élvonalbeli tagságát. A felzárkózás elkezdéséhez nem is lehetne jobb alkalmat találni a vasárnapinál, amikor a tabellán utolsó előtti, a 11. helyet elfoglaló (miután a DVTK szombat este 2–1-re nyert Pakson), 21 pontos Nyíregyháza Spartacust fogadja Miskolcon.
„Igaz, hogy a Nyíregyházának több ideje jutott a felkészülésre, mert hét közben nem játszott a Magyar Kupában, az Ajka elleni továbbjutásunknak köszönhetően felszabadultan várjuk a vasárnapi találkozót – nyilatkozta klubja honlapjának a Kazincbarcika 55 esztendős szakvezetője, Kuttor Attila. – Tisztában vagyunk vele, milyen tétje van a mérkőzésnek. Akadnak hiányzóink sérülés és betegség miatt, de szeretnénk megszerezni az első győzelmünket Diósgyőrben. Be akarjuk gyűjteni a három pontot.”
Nem lesz könnyű dolga a KBSC-nek, a Bódog Tamás edzette Szpari nagyszerűen erősített a télen, és 2026-ban három bajnokin hét pontot szerzett.
LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|11. Nyíregyháza Spartacus
21
5
6
10
25–37
–12
21
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14