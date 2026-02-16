Nemzeti Sportrádió

A USA Stars nyerte meg a 2026-os NBA All Star-gálát

2026.02.16. 07:39
A győztes USA Stars (Fotó: Getty Images)
Anthony Edwards NBA NBA All Star-gála
Kaliforniában, a Los Angeles Clippers csarnokában rendezték meg a 75. NBA All Star-hétvégét, a liga a 2026-os gálára új lebonyolítást talált ki.

Team World, USA Stars és USA Stripes néven ezúttal három csapat játszott az All Star-hétvégén, 12 perces mérkőzéseket.

A Team World és a USA Stars nyitánya egyből hosszabbítást hozott, de hiába Victor Wembenyama 14 pontja és hat lepattanója, a Jannisz Antetokunmpót és Shai Gilgeous-Alexandert nélkülöző, csak nem amerikai játékosokból álló Team World vereséget szenvedett.

Anthony Edwards 13 ponttal zárt az első meccsen, és a másodikon holtversenyben szintén csapata legponterősebb játékosa volt a 11 pontjával, de a USA Stars ezúttal kikapott a USA Stripestól, ahol Jaylen Brown 11 pontig jutott.

A USA Stripes ezután a Team Worldöt is legyőzte, a 48 pontból 31-et Kawhi Leonard szerzett, így eldőlt, hogy a USA Stars és a USA Stripes vívja a döntőt. 

Előbbi csapat visszavágott a korábbi vereségért, és 47–21-re nyert, Tyrese Maxey 9 ponttal járult hozzá a sikerhez.

Az All Star-gála legjobb játékosának Anthony Edwardsot választották

NBA ALL STAR-GÁLA 2026
Team World–USA Stars 35–37 – hosszabbítás után
USA Stars–USA Stripes 40–42
Team World–USA Stripes 45–48
A döntőben:
USA Stars–USA Stripes 47–21

 

 

Anthony Edwards NBA NBA All Star-gála
