A USA Stars nyerte meg a 2026-os NBA All Star-gálát
Team World, USA Stars és USA Stripes néven ezúttal három csapat játszott az All Star-hétvégén, 12 perces mérkőzéseket.
A Team World és a USA Stars nyitánya egyből hosszabbítást hozott, de hiába Victor Wembenyama 14 pontja és hat lepattanója, a Jannisz Antetokunmpót és Shai Gilgeous-Alexandert nélkülöző, csak nem amerikai játékosokból álló Team World vereséget szenvedett.
Anthony Edwards 13 ponttal zárt az első meccsen, és a másodikon holtversenyben szintén csapata legponterősebb játékosa volt a 11 pontjával, de a USA Stars ezúttal kikapott a USA Stripestól, ahol Jaylen Brown 11 pontig jutott.
A USA Stripes ezután a Team Worldöt is legyőzte, a 48 pontból 31-et Kawhi Leonard szerzett, így eldőlt, hogy a USA Stars és a USA Stripes vívja a döntőt.
Előbbi csapat visszavágott a korábbi vereségért, és 47–21-re nyert, Tyrese Maxey 9 ponttal járult hozzá a sikerhez.
Az All Star-gála legjobb játékosának Anthony Edwardsot választották
NBA ALL STAR-GÁLA 2026
Team World–USA Stars 35–37 – hosszabbítás után
USA Stars–USA Stripes 40–42
Team World–USA Stripes 45–48
A döntőben:
USA Stars–USA Stripes 47–21