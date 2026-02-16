A USA Stars nyerte meg a 2026-os NBA All Star-gálát

Team World, USA Stars és USA Stripes néven ezúttal három csapat játszott az All Star-hétvégén, 12 perces mérkőzéseket.

A Team World és a USA Stars nyitánya egyből hosszabbítást hozott, de hiába Victor Wembenyama 14 pontja és hat lepattanója, a Jannisz Antetokunmpót és Shai Gilgeous-Alexandert nélkülöző, csak nem amerikai játékosokból álló Team World vereséget szenvedett.

SCOTTIE BARNES WINS IT FOR USA STARS.









Anthony Edwards 13 ponttal zárt az első meccsen, és a másodikon holtversenyben szintén csapata legponterősebb játékosa volt a 11 pontjával, de a USA Stars ezúttal kikapott a USA Stripestól, ahol Jaylen Brown 11 pontig jutott.

A USA Stripes ezután a Team Worldöt is legyőzte, a 48 pontból 31-et Kawhi Leonard szerzett, így eldőlt, hogy a USA Stars és a USA Stripes vívja a döntőt.

KAWHI LEONARD FOR 31 POINTS



USA STRIPES IS MOVING ON TO THE CHAMPIONSHIP GAME VS. USA STARS!!

Előbbi csapat visszavágott a korábbi vereségért, és 47–21-re nyert, Tyrese Maxey 9 ponttal járult hozzá a sikerhez.

Az All Star-gála legjobb játékosának Anthony Edwardsot választották

NBA ALL STAR-GÁLA 2026

Team World–USA Stars 35–37 – hosszabbítás után

USA Stars–USA Stripes 40–42

Team World–USA Stripes 45–48

A döntőben:

USA Stars–USA Stripes 47–21