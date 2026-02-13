Legutóbb Kruscsics kezdett úgy Újpesten, mint Szélesi



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 22. FORDULÓJA ELÉ



PÉNTEK



ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC

♦ A forduló legnagyobb múltú párharcában 1943 óta 116 bajnoki mérkőzést játszottak le, az örökmérleg pedig jelentős lila-fehér-fölényt mutat: 54 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 26 debreceni siker. A gólátlag elég magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debreceni Lokomotív–Újpesti TE találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 8 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, mindkét gárda 4-szer diadalmaskodott. Az előző bajnokságban a DVSC volt az egyetlen olyan csapat, amely ellen a maximális 9 pontot bezsebelte az Újpest, októberben azonban 5–2-es vereséget szenvedett a hajdúságiak otthonában. A lila-fehérek akkor kapták a legtöbb gólt ebben az idényben.

♦ Az újpestiek házigazdaként erősen dominálnak ebben a párosításban, hiszen az 57 alkalomból 35-ször nyertek, 17-szer végeztek döntetlenre és a Loki mindössze 5-ször tudott győztesen távozni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, 2013-ban, majd egy 11 meccses nyeretlenségi sorozatot lezárva 2024-ben. Abban az évben a Szusza-stadionban rendezett mindkét találkozójuk edzőváltást vont maga után, a februári 1–2 után a fővárosiak kispadjáról Nebojsa Vignjevicset, az augusztusi 3–0-t követően a debreceniekéről Szrdjan Blagojevicset állították fel. Legutóbb, tavaly áprilisban 2–1-re nyert az újpesti együttes, lezárva a tízmeccses bajnoki nyeretlenségét.

♦ Az Újpest Szélesi Zoltán vezetőedzővel még nem nyert, 1 döntetlennel és 2 vereséggel, egyetlen rúgott góllal a tavaszi tabella utolsó helyén áll, ráadásul a hosszabbításokat nem számítva immár 251 játékperce gólképtelen. Legutóbb 2022 tavaszán Milos Krusciscs rajtolt hasonlóan gyenge mérleggel a lila-fehérek kispadján, neki akkor a negyedik bajnokin, Székesfehérváron jött össze az első győzelem.

♦ A DVSC ezzel szemben 2026-ban még nem talált legyőzőre a bajnokságban (2 diadal, 1 iksz), és úgy áll a tabella harmadik helyén, hogy a legkevesebb büntetőrúgást végezhette el a mezőnyből, és 2-ből csak 1-et értékesített.

♦ A lila-fehér együttes hazai pályán 2-szer nyert, 2-szer ikszelt és 6-szor kikapott, és az egálban legkevesebb szerzett góllal (10) utolsó előtti a hazai tabellán. Vendéglátóként a legutóbbi 4 találkozójából 3-at elbukott és egyedül az utolsó Kazincbarcikát győzte le (2–1).

♦ A Loki 5–3–1-es mérleggel 4. a vendégtáblázaton, ráadásul az FTC után a második legkevesebb gólt kapta, 9-et, vagyis meccsenként átlagban pontosan egyet. Az előző 2 házon kívüli bajnokiját hátul 0-ra lehozva nyerte meg.



SZOMBAT



MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ A 24. NB I-es összecsapásuk jön, a vendég felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 9 MTK-győzelem, 10 Puskás Akadémia-siker és 4 döntetlen. Rögtön az első találkozójukon, 2013 novemberében Székesfehérváron, majd tavaly áprilisban és októberben, Felcsúton egyaránt 1–1-re végeztek, 2022 májusában a Hungária körúton pedig nem esett gól a meccsükön.

♦ A Puskás Akadémia legutóbb 4 évvel ezelőtt, 2022 februárjában, a Pancho Arénában kapott ki az MTK-tól (1–2), az azóta lejátszott 8 NB I-es találkozójukon nem maradt alul (5 diadal, 3 iksz). Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amely ellen a közelmúltban ilyen hosszú veretlenségi szériát produkált volna Hornyák Zsolt gárdája. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a felcsúti klub élvonalbeli rekordgyőzelmei között.

♦ A kék-fehérek pályaválasztása mellett is a felcsútiak az eredményesebbek: 4 MTK-győzelem, 1 döntetlen, 6 Puskás Akadémia-siker. A fővárosiak az előző 6 hazai meccsükből 1 iksz mellett 5-öt elbuktak az akadémistákkal szemben, és közben mindössze 1-szer találtak be a hálójukba. Legutóbb, 2024 novemberében Nagy Zsoltnak a tizenegyese döntött (0–1), aki 4 találatával a párharc társgólkirálya és már a 15. bajnokijára készül a Puskás AFC ellen.

♦ Az MTK kimagaslóan a legtöbb gólt kapta a mezőnyben, 46-ot, Pinezits Máté vezetőedzővel pedig a kisvárdai sikere óta mindhárom tétmérkőzését elbukta: kettőt a bajnokságban, majd szerdán hazai pályán az NB II-es Kecskeméti TE ellen a Magyar Kupában (1–2).

♦ A legutóbbi 4 bajnokijából 3-at elvesztett és egyedül az újpestit nyerte meg a Puskás Akadémia, ezalatt 2-szer gólt sem ért el.

♦ A kék-fehér együttes pontjai kétharmadát otthon szerezte meg, 24-ből 16-ot, a mérlege 5–1–4, és az egyetlen a mezőnyben, amely eddig minden hazai bajnokiján betalált az ellenfelének.

♦ A felcsúti együttes idegenben több pontot zsebelt be (17), mit otthon (14). A házon kívüli mérlege 5–2–3, ezzel hatodik a vendégtabellán. Látogatóként az előző 3 bajnokijából kettőt 1–0-ra megnyert és közben csak Győrben kapott ki.



ZALAEGERSZEGI TE FC–FERENCVÁROSI TC

♦ A 88. meccsük jön a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 17 zalai sikert, 22 döntetlent és 48 FTC-győzelmet mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen 2004 óta nem játszottak 0–0-t, sőt, négy alkalommal 8 találat volt a meccsükön, a gólátlag 3.4/mérkőzés.

♦ Ősszel az Üllői útra utolsó helyezettként érkező ZTE meglepetésre 2–1-re győzni tudott a Groupama Arénában, megtörve ezzel az FTC elleni 6 meccses nyeretlenségi szériáját, amelynek során 5-ször kikapott tőle, 1-szer pedig ikszelt.

♦ A zalai vármegyeszékhelyen 45 bajnokin találkoztak, a hazaiak szemszögéből 12 győzelem, 14 iksz és 19 vereség a mérleg, tehát itt is a fővárosiak állnak jobban. Az FTC az előző 15 évben csupán egyszer maradt alul Egerszegen, 2023 márciusában, amikor Ubochioma Meshack góljával 1–0-ra nyertek a hazaiak. Az azóta lejátszott 4 zalai találkozójukon a kék-fehérek mindig legkevesebb 2 gólt kaptak az FTC-től, és közben csak egyszer úszták meg vereség nélkül, tavaly februárban (2–2). Legutóbb, 2025 áprilisában a Ferencváros Szalai Gábor fejesével, majd Matheus Saldanha lövésével csak az utolsó negyedórában tudta kiharcolni a győzelmet (0–2).

♦ A ZTE az előző 9 bajnokijából csupán egyet vesztett el – 2 körrel ezelőtt otthon a Szpari ellen (0–1) –, mi több, ezekből 2 döntetlen mellett a maradék 6-ot nullára nyerte meg.

♦ Az FTC a Nyíregyházával együtt nem vesztett pontot az előző 2 fordulóban, ráadásul közben gólt sem kapott. A 16. forduló után először áll újra a tabella élén, ahol több győzelmével előzi meg az ugyancsak 40 pontos ETO-t.

♦ A Zalaegerszeg otthon gyengébben teljesít, mint házon kívül, 3–3–4-es mérlegével csak 9. a hazai tabellán.

♦ A Ferencváros egyedüli veretlen csapatként, 8 vidéki győzelemmel és 2 fővárosi döntetlennel, 19–5-ös gólkülönbséggel fölényesen vezeti a vendégtáblázatot.



PAKSI FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A szerdai, 6–2-es DVTK-sikerrel zárult Magyar Kupa-nyolcaddöntő után 3 nappal újra az atomvárosban mérkőzik meg egymással a két csapat, amelyek bajnoki párharcában 17 győzelemmel a paksiak állnak jobban, hiszen 10 döntetlen mellett a diósgyőri diadalok száma csak 14.

♦ A miskolciak 2020 júniusától 2023 végéig képtelenek voltak legyőzni a tolnaiakat (1 iksz, 5 vereség), 2024-től viszont fordult a kocka, és 3 diadaluk mellett csupán 1 döntetlent és 1 paksi győzelmet jegyezhettünk fel. Októberben a DVTK Stadionban 2–1-es hazai siker született, a piros-fehérek akkor ezzel törték meg az ötös bajnoki nyeretlenségi szériájukat.

♦ Pakson 18 találkozót vívtak, a mérleg 9–4–5 a hazaiak szempontjából, akik 3 egymást követő győzelem után legutóbb, 2024 novemberében Böde Dániel duplája ellenére meglepetésre 4–3-ra alulmaradtak Vladimir Radenkovics együttesével szemben.

♦ A Paks 2–1-es felcsúti sikere után sorozatban két rangadót – az FTC, majd a DVSC ellenit – bukott el 1–0-ra, 2023 novembere óta először fordult elő vele, hogy 2 egymást követő bajnokiján nem tudott betalálni.

♦ A DVTK tavasszal a 2–0-s vezetésről 3–2-re elbukott debreceni bajnokija óta kétszer 1–1-et játszott hazai pályán, így az NB I-ben már 5 forduló óta nem tudott győzni – ezzel övé a leghosszabb aktív nyeretlenségi sorozat a bajnokságban. A miskolci gárda vasárnap visszacsúszott a kiesést jelentő 11. helyre, ahol legutóbb a 4. forduló után tanyázott.

♦ A tolnai csapat 5–3–2-es otthoni mérlegével úgy 3. a hazai táblázaton, hogy mindkét vereségét fővárosi együttestől – az Újpesttől, majd az FTC-től – szenvedte el.

♦ A Diósgyőr idegenben a legkevesebb pontot gyűjtötte be a mezőnyben, 5-öt. Még augusztus 23-án Nyíregyházán tudott nyerni (4–1), majd az FTC otthonában (2–2) és november 29-én Mezőkövesden a Barcika ellen (1–1) ért el döntetlent, 7-alkalommal vesztesen tért haza.



VASÁRNAP



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS SC

♦ Mindössze egyszer kerültek szembe egymással az élvonalban, októberben Nyíregyházán Könyves Norbert góljával 1–0-ra nyert a Varga Kevin kiállítása következtében a 10. perctől emberfölényben játszó Kazincbarcika. Az újoncnak ez az egyetlen idegenbeli sikere az idényben – a Szparinál pedig ez a kudarc Szabó István vezetőedző állásába került.

♦ Az NB II-ben viszont 59-szer mérkőztek meg egymással, 25-ször nyert a Nyíregyháza, 17-szer a Kazincbarcika, és ugyancsak 17 meccsük döntetlennel zárult. A 2023–2024-es idényben Balmazújvárosban, majd Barcikán is 1–0-ra nyert az akkor bajnokként feljutó nyírségi együttes.

♦ A Kazincbarcika a másodosztályban legutóbb 2012 májusában tudta legyőzni a szabolcsiakat, hazai pályán, hátrányból felállva 2–1-re. Azóta a pályaválasztóként lejátszott 7 meccsen felváltva jöttek a nyírségi győzelmek (4) és a döntetlenek (3). Ha a sorminta a vasárnapi diósgyőri NB I-es találkozón is folytatódik, akkor ikszelniük kellene.

♦ Úgy tűnik, az utolsó helyen álló Barcika két héttel ezelőtti, MTK elleni sikere csak fellángolás volt, mert Kuttor Attila együttese múlt pénteken 1–0-ra kikapott Kisvárdán, így az előző 7 bajnokiján ez már a 6. veresége lett.

♦ A Nyíregyháza 2026-ban még veretlen (2 győzelem, 1 döntetlen), sőt, vezeti a tavaszi tabellát! Vasárnap az MTK-t kétszeri hátrányból győzte le (4–2) és a 10. forduló óta először nincs kieső pozícióban.

♦ A Kazincbarcikának 2–1–7-es az otthoni mutatója, a mezőnyben a legkevesebb pontot gyűjtötte (7), egálban a legkevesebb gólt szerezte (10) és szintén holtversenyben a legrosszabb a gólkülönbsége (–7). Új albérletében, Diósgyőrben még nincs pontja (0–1 a ZTE ellen).

♦ A Szpari az idegenbeli meccseinek csak a felét vesztette el, 10-ből 5-öt. Két hete már az idénybeli 3. házon kívüli győzelmét aratta Egerszegen (1–0), ezen kívül 2 döntetlent is kiharcolt, így 9. a vendégtabellán.



ETO FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Az előző és a mostani idény egyik újonca még csak egyszer találkozott az NB I-ben, ősszel a házigazda Kisvárda a 19. percre kétgólos hátrányba került, majd az idény egyik legnagyobb fordításával úgy verte meg 3–2-re a győri csapatot, hogy a győztes gólt Molnár Gábor a 89. percben lőtte be.

♦ Az NB II-ben is jobbára elkerülték egymást, csupán a 2017–2018-as bajnokságban meccseltek, akkor mind a kétszer az aktuális vendégcsapat nyert 3–1-re.

♦ Az egyetlen győri mérkőzésükön, 2017 augusztusában Lukács Raymond góljával már a 4. percben vezetett a Várda, a szünet után nem sokkal az ETO Magasföldi József révén egyenlített, majd a szabolcsi csapat az utolsó negyedórában, Horváth Zoltán és Délczeg Gergely találatával szerezte meg a három pontot.

♦ Az őszi első ETO az előző 2 fordulóban 4 pontot vesztett, de így is már 7 forduló óta veretlen (5 győzelem, 2 iksz). Ez a leghosszabb ilyen sorozat most az NB I-ben. Mivel azonban a győriek győzelmeinek száma kevesebb, mint az FTC-é, így lecsúsztak az élről.

♦ Az újonc Kisvárda tavasszal javuló tendenciát mutat, mert az MTK elleni vesztes hazai rajt után fordulóról fordulóra több pontot gyűjtött.

♦ A győriek otthoni meccsein volt a legkevesebb találat, átlagban 2.3/mérkőzés, a hazai mérlegük 5–3–2, a 8 kapott góljuknál pedig minden másik csapat lényegesen többet szedett be.

♦ A Várda idegenben eddig közepesen teljesített, a mérlege 4–2–4. Három egymást követő vereség után viszont az előző 2 alkalommal már nem kapott ki (1 győzelem, 1 döntetlen).

A 22. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 13., péntek

20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Bogár Gergő

Február 14., szombat

14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

Február 15., vasárnap

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

