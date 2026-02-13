A Kisvárda húszéves kapusa, Popovics Ilija egyre jobban véd

EGÉSZ EURÓPA egyik legkiszámíthatatlanabb bajnoksága a magyar, az NB I-es mérkőzéseken sokszor borul a papírforma és dönt a pillanatnyi forma, ami a fiatalabb labdarúgók esetében sokszor még hullámzóbb. Így fordulhat elő, hogy bár az első két tavaszi fordulóban sziporkáztak az U21-es korú labdarúgók, a múlt hétvégén – habár volt néhány jobb teljesítmény – nem emelkedtek ki a mezőnyből.

Sokakat nem lehetett dicsérni a forduló első meccsén, a Kisvárda és Kazincbarcika összecsapása után. Sokáig úgy tűnt, alacsony színvonalú 0–0-t láthat a nagyérdemű, ám Branimir Cipetic tizenegyesgólja a 89. percben megtörte a jeget – az NS-osztályzatokon is meglátszott a gyengébb futball, lapunk a kazincbarcikaiakat átlagban 4.36-ra, a kisvárdaiakat pedig 4.76-ra értékelte. Egy játékost nem érhetett kritika, a fiatalpercek kapcsán egyetlenként érdekelt labdarúgót, Popovics Iliját (6), akinek ez a meccs volt a hetedik kapott gól nélküli bajnokija.

Szombaton kisebb meglepetésre az ETO ismét botlott, ezúttal Miskolcon (1–1), s a DVTK részéről Szakos Bencét (6) lehetett dicsérni, Babos Bencének (5) voltak ügyes megoldásai, Pető Milán (4) viszont nem alkotott maradandót – a rutinosabb magyarok és a külföldiek átlagban 5.583-ra végeztek tudósítónknál. Az őszi első ezúttal gyengébb napot fogott ki, de nem a fiatalok, Tóth Rajmund (6) és Vingler László (6) ezúttal is csapata legjobbjai között volt, a többiek az NS-osztályzat középértékén (5.7-es átlag) teljesítettek. A DVSC folytatta nagyszerű szereplését, a Paksot győzte le 1–0-ra. Külön üdvözlendő, hogy négy fiatallal a kezdőben érte el ezt a sikert a Loki: két hete a forduló játékosának választott kapus, Erdélyi Benedek (6) hozta az első kapott gól nélküli meccsét, Vajda Botond (5) is stabil volt a védelem bal oldalán, Szűcs Tamás (6) a szokásos színvonalas futballt mutatta be, és Cibla Flórián (5) is becsülettel hajtott, de általánosságban az egész debreceni kezdőcsapat erőfeszítéseit nagyra értékeltük (5.57). A Paks viszont gödörbe került, bár Horváth Kevin (5) lelkesen játszott, ezúttal nem volt átütőerő a megoldásaiban, társaiéban pedig még annyira sem (4.5).

A forduló rangadóján, a fővárosi derbin a Ferencváros könnyedén, 3–0-ra legyőzte az Újpestet. Az FTC-ből sokakat ki lehetne emelni – 6.4 volt az NS-osztályzat átlaga –, az egyetlen U21-es kezdő, Gruber Zsombor (5) ezúttal halványabb formában játszott. A lila-fehérek részéről Bodnár Gergő (6) játéka volt jobb, Nagy Barnabás szinte levette a pályáról, továbbá Fenyő Noah (5) is mutatott jó megoldásokat, ám ők sem tudták ellensúlyozni a kollektíven gyenge, eredménytelen játékot (4.75-ös átlagos értékelést kaptak az újpestiek lapunk tudósítóitól).

Vasárnap a ZTE FC rendkívül fegyelmezett játékkal nyert 1–0-ra Felcsúton, kollégánk átlagban kereken 6-os osztályzattal honorálta a vendégjátékosok teljesítményét. A ZTE FC „elengedte” a fiatalperces ajánlást, a téli átigazolási időszakban több ifjú játékostól is megvált, s ezúttal sem szerepeltetett utánpótláskorú futballistát. A PAFC-ban Mark­gráf Ákos (6) ezúttal is a védelem oszlopa volt, Michael Okeke (4) viszont gyengébb napot fogott ki, Mondovics Kevin (5) váltotta a szünetben – a rutinosabb magyarok és az idegenlégiósok átlagban 4.9-es átlagra végeztek lapunknál.

A forduló utolsó meccsén két fiatalperces gólról is beszámolhattunk: az egyre jobb formában játszó Németh Hunor (6) és a DVTK-tól kölcsönbe érkező Jurek Gábor (6) is eredményes volt a Nyíregyháza ellen, sőt Vitályos Viktor (5) és Molnár Ádin (5) is elfogadható teljesítményt nyújtott, csakhogy az MTK 4–2-es vereséget szenvedett… Az eredményhez képest az 5-ös csapatátlag hízelgő. A győztesből szinte mindenki dicséretet érdemelt – 6.3-as átlag –, Manner Balázs (6) sem lógott ki lefele.

Huszonkét utánpótláskorú játékost osztályoztunk a 21. fordulóban, az NS-középérték 5.409 lett, ami az őszi átlagnál néhány századdal erősebb, s nem utolsósorban jobb az e heti összevetésben a légiósoknál is (5.318).