Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 4–2 (1–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 3577 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Kvasina (13.), Tijani (48., 81. – a másodikat 11-esből), Temesvári (73.), ill. Németh H. (8.), Jurek (18.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Két olyan győzelemre vezette eddig Bódog Tamás a nyíregyházi csapatot, amely nagyot szólt, hiszen a Szpari NB I-es meccsen korábban sem a Ferencváros, sem pedig a Zalaegerszeg otthonában nem tudott nyerni. A vasárnapi ellenféllel, az MTK-val szemben ilyen restanciája 2024. novembere óta nem volt a piros-kékeknek, hazai környezetben akkor tudta először legyőzni (2–0) a fővárosi csapatot. Ezzel együtt éppen időszerű volt, hogy a Szpari Bódog Tamás edzősködése mellett megszerezze első hazai győzelmét, már csak azért is, mert három ponttal bennmaradó helyre léphetett volna előre – az ősi rivális Diósgyőrt megelőzve.

Az MTK sem abban a helyzetben várta a mérkőzést, hogy biztonságban érezhette volna magát, a Kazincbarcika elleni hazai, 3–1-es vereség után inkább hátrafelé kellett nézegetnie a tabellán. A javulást attól is várhatta Pinezits Máté vezetőedző, hogy Kádár Tamás a tavasszal először léphetett pályára, sérülése után Kata Mihály is kezdi utolérni magát, és bekerült a hét közben igazolt szlovén Adrian Zeljkovic is, akit a cseh Plzentől vettek kölcsön a fővárosiak.

Jól is indult a mérkőzés a látogatók számára, Németh Hunor füleiben ott csenghetett az, amit gyerekkorában tanulhatott, hogy az oldalpassz után indulni és érkezni kell, vissza is kapta a labdát Varju Benedektől, és a nyolcadik percben máris vezetett az MTK. Igaz, csak pillanatokig, mert két, télen szerződtetett játékos összehozta az egyenlítést a Szparinak: a továbbra is jobb oldali védőt játszó Meldin Dreskovics beadásába Marko Kvasina pont annyira tette bele a lábát, hogy a labda a hosszú sarokban kössön ki.

Nem álltak le a csapatok, tíz percen belül érkezett a harmadik gól – újra vezetett az MTK. Jurek Gábor lövése nem tűnt védhetetlennek, de átpattant Kovács Dániel kezén a labda, mindenesetre a gólnak nemcsak az MTK-hívek, hanem a kölcsönadó klubnál, a DVTK-nál is örülhettek... Németh Hunor folytathatta volna a gólgyártást, ám a kapufát találta el távolról, Muhamed Tijani közeli kísérlete pedig szögletre vágódott, majd jött egy újabb hazai sarokrúgás, amelyből Meldin Dreskovics ugyan gólt fejelt, de néhány centis lesről, így az élvezetes, változatos első félidő után maradt a minimális MTK-előny.