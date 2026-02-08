Nemzeti Sportrádió

Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK

2026.02.08. 19:09
Győzelemnek örülhettek a Szpari (piros-kékben) játékosai (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 21. fordulójában a Nyíregyháza 4–2-re legyőzte hazai pályán az MTK-t. Az első húsz percben három gólt is láthattunk, de hiába vezetett a félidőben az MTK, a második félidőben három gólt szerző Szpari fordított, és győzelmével bennmaradó helyre lépett előre.

 

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 4–2 (1–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3577 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Kvasina (13.), Tijani (48., 81. – a másodikat 11-esből), Temesvári (73.), ill. Németh H. (8.), Jurek (18.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Két olyan győzelemre vezette eddig Bódog Tamás a nyíregyházi csapatot, amely nagyot szólt, hiszen a Szpari NB I-es meccsen korábban sem a Ferencváros, sem pedig a Zalaegerszeg otthonában nem tudott nyerni. A vasárnapi ellenféllel, az MTK-val szemben ilyen restanciája 2024. novembere óta nem volt a piros-kékeknek, hazai környezetben akkor tudta először legyőzni (2–0) a fővárosi csapatot. Ezzel együtt éppen időszerű volt, hogy a Szpari Bódog Tamás edzősködése mellett megszerezze első hazai győzelmét, már csak azért is, mert három ponttal bennmaradó helyre léphetett volna előre – az ősi rivális Diósgyőrt megelőzve.

Az MTK sem abban a helyzetben várta a mérkőzést, hogy biztonságban érezhette volna magát, a Kazincbarcika elleni hazai, 3–1-es vereség után inkább hátrafelé kellett nézegetnie a tabellán. A javulást attól is várhatta Pinezits Máté vezetőedző, hogy Kádár Tamás a tavasszal először léphetett pályára, sérülése után Kata Mihály is kezdi utolérni magát, és bekerült a hét közben igazolt szlovén Adrian Zeljkovic is, akit a cseh Plzentől vettek kölcsön a fővárosiak.

Jól is indult a mérkőzés a látogatók számára, Németh Hunor füleiben ott csenghetett az, amit gyerekkorában tanulhatott, hogy az oldalpassz után indulni és érkezni kell, vissza is kapta a labdát Varju Benedektől, és a nyolcadik percben máris vezetett az MTK. Igaz, csak pillanatokig, mert két, télen szerződtetett játékos összehozta az egyenlítést a Szparinak: a továbbra is jobb oldali védőt játszó Meldin Dreskovics beadásába Marko Kvasina pont annyira tette bele a lábát, hogy a labda a hosszú sarokban kössön ki.

Nem álltak le a csapatok, tíz percen belül érkezett a harmadik gól – újra vezetett az MTK. Jurek Gábor lövése nem tűnt védhetetlennek, de átpattant Kovács Dániel kezén a labda, mindenesetre a gólnak nemcsak az MTK-hívek, hanem a kölcsönadó klubnál, a DVTK-nál is örülhettek... Németh Hunor folytathatta volna a gólgyártást, ám a kapufát találta el távolról, Muhamed Tijani közeli kísérlete pedig szögletre vágódott, majd jött egy újabb hazai sarokrúgás, amelyből Meldin Dreskovics ugyan gólt fejelt, de néhány centis lesről, így az élvezetes, változatos első félidő után maradt a minimális MTK-előny.

fotó 2026.02.08.

NB I, 21. forduló: Nyíregyháza–MTK 4–2 (Fotók: Czinege Melinda)

 

Ami késett, nem múlott, a második félidő elején Muhamed Tijani fejes gólját már nem lehetett nem megadni, a nigériai csatár is a második gólját szerezte nyíregyházi színekben, ezúttal Nemanja Antonov pompás beíveléséből betalálva. Ekkor már pályán volt a nyíregyháziak legfrissebb szerzeménye, a horvát Varazdintól szerződtetett Vane Jovanov, az MTK pedig a litván Vilius Armalas bevetésével átállt a három belső védős szerkezetre. Nyilvánvalóan a stabilitás megteremtése miatt, de az egyre hevesebben támadó hazaiak így is megtalálták az újabb gólhoz vezető utat: ismét rögzített helyzet, szöglet után fejelte be a labdát a kapuba Temesvári Attila. És ezzel nem volt vége! Az MTK újonca, Adrian Zeljkovic összehozta, Muhamed Tijani pedig gólra váltotta a büntetőt – a Nyíregyháza új szerzeménye minden jel szerint be tudja váltani a hozzá fűzött reményeket, és góljaival akár bennmaradáshoz segítheti csapatát.

Remek kondíciójának és elszántságának köszönhetően a Spartacus a második félidőben három gólt szerezve a maga javára fordította a mérkőzést, a három pont birtokában bennmaradó helyre lépett előre, míg az MTK Budapest a vereséggel izgalmassá tette magának a folytatást, mivel a Kazincbarcika után a Nyíregyházától is kikapott. 4–2

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

21

12

4

5

40–21

+19 

40 

  2. ETO FC Győr

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

21

11

5

5

32–25

+7 

38 

  4. Paksi FC

21

10

6

5

41–29

+12 

36 

  5. Puskás Akadémia

21

9

4

8

26–26

31 

  6. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  7. Zalaegerszegi TE

21

8

6

7

31–27

+4 

30 

  8. MTK Budapest

21

7

3

11

39–46

–7 

24 

  9. Újpest FC

21

6

5

10

28–37

–9 

23 

10. Nyíregyháza Spartacus

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

11. Diósgyőri VTK

21

4

8

9

28–35

–7 

20 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

AZ ÁLLÁS

 

 

