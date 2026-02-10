Nemzeti Sportrádió

Keane: A Fradinál jobb helyen nem is lehetnék; Knoch Viktor: Ne hibázzunk!

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

Robbie Keane kétoldalas nagyinterjút adott a Nemzeti Sportnak. A Ferencváros ír vezetőedzője a kezdetekről, tartalmas és tanulságos játékos-pályafutásáról, az Interről, a Leedsről, Teddy Sheringhamről, Rafa Benítezről és David Beckhamről is beszélt Borbola Bencének, no meg arról, hogy esze ágában sincs a Premier League-be távozni, a legjobb helyen a Fradiban van. Címlapsztori két oldalon.

A labdarúgó NB I 21. fordulójának kulcspillanatai. A kétoldalas visszatekintőben a ferencvárosi Nagy Barnabás a derbi tanulságairól, Muhamed Tijani a Nyíregyháza feltámadásáról, Bárány Donát az egyéni gólcsúcs megdöntéséről, a kisvárdai Branimir Cipetic pedig a sorsdöntő 11-esekről.

Szoboszlai Dominik nélkül nem lesz könnyű… Mármint szerdán a Sunderland ellen, igaz, csak ennyit kell nélkülöznie magyar klasszisát a Liverpoolnak az egymeccses eltiltás után. Minden, amit a viharos végjátékú, vasárnapi angol rangadóról tudni érdemes.

A téli olimpián kezdenek a rövid pályás gyorskorcsolyázók. Pjongcsang egyik hősével, a maiak mellett edzőként dolgozó Knoch Viktorral Milánóban Kovács Erika beszélgetett, és az olimpiai bajnok a versenyzők érettségi vizsga előtti hasonló lelkiállapotáról számolt be neki…

Négy magyar világklasszis a kötöttfogású 87 kg-ban. Nem lesz egyszerű a válogató a zágrábi rangsorversenyen egyaránt dobogós Takács, Lévai, Szilvássy trió és a most sérült Losonczi között. Bácsi Péter értékelte a mögöttünk lévő birkózóhétvégét Krasznai Bencének.

…és még: az utolsó autóbemutatók az F1-ben, Bardóczky Kornél a vesztes Davis-kupa-meccsről, hibátlan hétvége után női kézis BL-csapataink.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

